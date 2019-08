En el año 2009 la empresa Google lanzaba al mercado la primera actualización de su sistema operativo, se llamaba Android 1.5 Cupcake.

Su principal novedad era la de utilizar teclado en pantalla, pero desde entonces en cada versión saliente utilizaban el nombre de algún postre como Donut, Pie, Kitkat, etc.

Han pasado 10 años y Google ha decidido retirar los nombres azucarados para su nueva versión de Android 10 Q. ¿Por qué Google ha decidido eliminar los nombres de postres? Según argumentan en su sitio web esto no se entiende muy bien en un público globalizado.

Adiós a los nombres de postres para Android

Al ser Android un producto tan multicultural era necesario eliminar cualquier barrera que provocará confusión. Por lo tanto para Android 10 Q han decidido hacer un rebranding completo.

«L y R no se distinguen cuando se hablan en algunos idiomas», comenta la empresa en una publicación de blog. «Entonces, cuando algunas personas nos escucharon decir Android Lollipop en voz alta, no estaba intuitivamente claro que se refería a la versión después de KitKat. Es aún más difícil para los nuevos usuarios de Android, que no están familiarizados con la convención de nomenclatura, saber si su teléfono está ejecutando la última versión. También sabemos que los pasteles no son un postre en algunas latitudes y que los malvaviscos, si bien son deliciosos, no son un regalo popular en muchos lugares del mundo».

Más allá del nuevo nombre, también es comprensible lo difícil que puede ser encontrar un postre que comience con la letra Q y que sea bastante internacional. Es por eso que el nuevo logotipo rompe con la tradición y esta nueva versión se llamará Android 10; Es un lanzamiento histórico. Aún así, dado lo difícil que es poner un postre común según Sameer Samat, vicepresidente de administración de productos para Android de Google, comentó que estamos ante una versión histórica y que era conveniente cambiar el enfoque.

«Vamos a lidiar con ese escepticismo», comenta. Argumentando que la razón real del cambio de nombre de cada versión, es la poca inclusión que poseen los postres a nivel mundial. «Tenemos algunas buenas ideas, pero en todos y cada uno de ellos dejan una parte del mundo fuera», escribe en el blog de Google.

Además se ha utilizado un nombre para los desarrolladores que da significado a la letra Q de Android Q, sin embargo dentro de la empresa afirman que no se dirá nunca públicamente.





Análisis de la identidad de Android 10

Lo primero que nos ha llamado la atención de la nueva versión de Android 10, es que se rompe la tradición de 10 años de lanzar productos con nombres de repostería. Además han intentado utilizar letras de postres que encajen con el alfabeto para su nomenclatura. De ahora en adelante cada nueva versión de Android tendrá un nombre numérico este año Android 10 y posteriormente el resto de números.

Por lo tanto no tendrán que volverse locos buscando un postre que comience con la letra Q que responde a esta versión número 10.





Además del cambio en cada versión de Android, se ha presentado un nuevo logotipo que ellos han descrito como un diseño mucho «más moderno». El isotipo será el rostro del famoso Bugdroid. “El robot es lo que hace que Android sea especial. Lo hace humano, divertido y accesible «, dice Aude Gandon, la directora global de marca para Android.

Una nueva paleta de colores

Siempre hemos pensado que Android es Negro Gris y Verde, pero en esta nueva identidad dejan claras sus intenciones de agregar muchos más colores En el futuro, Android estará representado por más que «verde y gris», dice Gandon. El color: azul es el mismo utilizado en el logotipo de Google. De esta forma logran ese vinculo entre la empresa principal y su sistema operativo.

Por último el robot Bugdroid también ha sido redibujado, ahora sus ojos miran hacia abajo y sus antenas también han sido ajustadas. Además han eliminado la tonalidad verde anterior que era un poco más amarillenta, esto con el objetivo de mejorar la legibilidad, se puede ver como es más agradable a la vista incluso en colores fuertes como el azul.





Una mejor legibilidad en el logotipo

El nuevo wordmark mejora la legibilidad sobre todo en letras como la «N» y la «R» que antes perdían algunas curvas y podían ser un poco confusas, además de seguir las tendencias de los últimos días, en los que las empresas se enfocan más en sus productos y sus diseños tipográficos son cada vez más simples y hasta genéricos.

Los cambios en el nuevo diseño tipográfico pretenden que la marca sea mucho más accesible y legible, sobre todo cuando hablamos de formatos muy pequeños. «Honestamente, cuando hicimos la prueba de fuego de hacerlo en espacios realmente pequeños [como una pantalla o cabinas telefónicas], las letras actuales fueron realmente un desafío», dice Gandon. Además la paleta de colores de la marca ya no se centra sólo en verde y negro, lo que mejora su legibilidad en múltiples formatos.

