WINA Dubái 2021: nueva fecha para el festival mundial publicitario de independientes

Regresa la sexta edición del festival WINA Dubái 2021, donde se premia la creatividad independiente en América y Europa. Se realizará el próximo 10 y 11 de junio en los Emiratos Árabes Unidos, pero su transmisión será online. En el 2020 no se llevó a cabo esta edición ya que tuvo que ser pospuesta por la inminente pandemia que afectó a todo el mundo.

Uno de los atractivos de este festival es la decisión de no cobrar la inscripción de agencias ni el envío de metales a los ganadores. Solamente quienes sean ganadores de un premio deberán pagar derechos por cada metal obtenido. Una idea muy acertada ante la crisis que en la actualidad enfrenta la industria publicitaria por el confinamiento.

Esta edición del WINA tendrá una categoría muy particular de premiación: CV Covid, que tendrán una participación muy activa para este año. En total cuentan con 18 categorías, que serán juzgadas por 108 jurados de los 5 continentes.

«La asignación de categorías se hará el mismo día; con esto el festival plantea una innovadora metodología para que los jurados que además participan con sus agencias, no tengan que juzgar categorías donde tienen piezas inscritas, evitando así, cualquier tipo de suspicacia.»

Jurados del WINA Dubái 2021

Conozca algunos de los jurados que evaluarán los trabajos de algunas de las mejores agencias y redes multinacionales independientes del planeta:

• Barbara Sala, Europe Strategic Connections and Media Director (Coca – Cola) – Italia

• Johan Wendborg, Founder – CEO (Sunny at sea) – Suecia.

• Hagall Muniz, Creative Director (MullenLowe MENA) – Emiratos Árabes Unidos.

• Angela Farrelly, Founder (Disruptive Unicorns) – Nueva Zelanda.

• Anish Varghese, Chief Creative Officer (Isobar India) – India.

• Jason Foo, Founder – CEO (Bastion Collective) – Reino Unido.

• Thor Borresen, Marketing Vice- president (AB Inbev) – Colombia.

• Frederico Roberto, Executive Creative Director (Interweave) – Reino Unido.

• Joao Camacho, Executive Creative Director (Tonic International) – Emiratos Árabes Unidos.

• Abhinay Bhasin, Vice President (South Asia), Data Sciences (Dentsu International) – India.

• Rodrigo Gonzáles, Associate Creative Director (The Community) – E.E.U.U.

• Pablo Maldonado, Executive Creative Director (Wunderman Thompson) – Emiratos Árabes Unidos.

• Felipe Ortiz, Creative Director (Cheil Chile) – Chile.

• Matjaz Butara, Potential Management Director (Big Bang Slovenia) – Eslovenia.

• Auxi Barea, Director of Social Media and Branded Content (La Despensa) – España.

• Istvan Bracsok, Chief Creative Officer and Founding Partner (White Rabbit Budapest) – Australia.

• Odin Saillé, Founder & Creative Director (Mutant) – Bélgica.

• Oscar Castañeda, CEO (Castillo de if) – Guatemala.

• Oscar López, CEO & Founder (Acuam Healthcare) – España.

¿Como participar en el WINA Dubái 2021?

Estas son algunas fechas claves para la inscripción de casos:

Inicio de inscripción de agencias: Desde el 2 de febrero

Carga de casos: 16 de marzo

Cierre para inscripción de casos: 29 de abril

Para inscribirse pueden visitar la página winafestival.com y aportar sus proyectos a esta interesante premiación de agencias y creativos independientes. ¡Mucha suerte!

