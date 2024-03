&Walsh presenta identidad para la agencia Quality Experience

Quality Experience (QX) es una agencia de publicidad independiente basada en la creencia fundamental de que la experiencia lo es todo y que todo es una experiencia. Si una marca puede crear una experiencia de calidad para los consumidores al tratar cada interacción como una oportunidad con pensamiento y destreza, se ganará su atención, afinidad y lealtad. Esto requiere una idea simple que pueda flexionarse y conectarse, agregando valor en miles de puntos de contacto.

Fundada en 2024 y con sede en la ciudad de Nueva York, el trabajo inaugural de la agencia llegará pronto. Hasta entonces, puedes visitar su sitio web en: www.qualityexperience.com.

Nueva identidad de Quality Experiencia una agencia independiente por: &Walsh

La famosa agencia neoyorkina &Walsh ha presentado una moderna identidad visual para la agencia independiente Quality Experience cuyas siglas son QX. Presentando un logotipo 3D adaptable como su elemento central, la nueva marca busca crear una experiencia acogedora para todos sus clientes y proyectos.

Como comentan en el caso de estudio: «Quality Experience es una agencia de publicidad independiente de servicio completo con la misión de fomentar interacciones decididas entre las marcas y sus audiencias mediante la creación de experiencias de calidad».

Animación del logotipo.

Tarjetas de presentación, portadas, páginas internas y folletos.

Sistema de identidad visual.

Identidad creativa para una agencia independiente que quiere conectar con una nueva audiencia

&Walsh es la prestigiosa agencia neoyorquina fundada por Jessica Walsh. Una agencia famosa por asumir riesgos creativos a la hora de transformar las marcas de sus clientes con resultados positivos con un branding enfocado en los objetivos de sus clientes. Sus proyectos no sólo son vistosos sino que además: «resuenan en sus audiencias». En el nuevo proyecto debían crean una identidad visual para Quality Experience (QX), una agencia independiente fundada este año por por el director creativo global Ari Weiss.

El equipo de Quality Experience de izquierda a derecha: Cristina Reina, Ari Weiss, Colleen Leddy, Dan Gonda. (Crédito de la fotografía: Norman Jean Roy)

Patrones orgánicos de la nueva identidad.

Retos y soluciones para la nueva agencia QX

QX es una agencia creativa independiente que busca crear interacciones significativas entre marcas y audiencias, quería proyectar en su nueva identidad su misión creencia fundamental de que «la experiencia lo es todo y todo es una experiencia». Quality Experience está dirigida por Ari Weiss (ex CCO global de DDB), que trabaja junto a Cristina Reina (ex vicepresidenta ejecutiva, CD global de McCann), Dan Gonda (ex director ejecutivo de Droga5) y Colleen Leddy (ex CSO de Droga5).

La solución de la agencia &Walsh para crear este nuevo proyecto fue una identidad dinámica y adaptable. En lugar de buscar una solución que fuese a la segura, pensaron más allá de lo convencional para crear un equilibrio entre fricción y belleza, logrando una identidad flexible que se puede adaptar a muchas personalidades y tonos.

Patrones y varias aplicaciones.

Logotipo dinámico que cambia y se adapta

La nueva agencia QX se adapta y refleja a través de su logotipo su capacidad para asumir desafíos y cambiar de aspecto, conservando elementos claves que hacen la marca reconocible. Se adaptan a las necesidades y personalidad de sus clientes, gracias a su logotipo cambiante con detalles ornamentales que pueden variar entre formas redondas hasta unas un poco más rígidas. Logrando así una identidad visual única que refleja el concepto detrás de la agencia.

Expresión orgánica y tridimensional: logotipo que evoluciona

&Walsh lleva la expresión de la marca un paso más allá con un logotipo en 3D que simula un organismo vivo, una forma de proyectar la evolución constante de QX. Un enfoque que va mas allá del entorno bidimensional, es como si fuera un organismo vivo en 3 dimensiones dentro de una biosfera creativa.

Redes sociales con la nueva identidad.

Publicidad exterior.

La clave de la identidad es la personalización

El pilar fundamental de la nueva identidad fue la personalización, un elemento clave en la estrategia de &Walsh para QX. Todos los clientes de la agencia podrán verse reflejados en la nueva marca QX, esto gracias al lenguaje de marca y un sistema flexible que permite adaptarse a las circunstancias y proyectos. La identidad final conserva la esencia de QX pero se adapta a las diferentes necesidades.

Algunas aplicaciones: bolsas de tela y camisetas.

Citas del proyecto Quality Experience con &Walsh

Cristina Reina, directora creativa de Quality Experience, se llenó de elogios al desarrollar la nueva identidad junto a &Walsh describiendo el proyecto como un éxito. Le encantó la cualidad estratégica y conceptual de &Walsh, que impulsa la fortaleza de crear un sistema de marca dinámico que refleja la misión de la agencia y su capacidad adaptativa ante los desafíos y objetivos únicos.

Análisis de la nueva identidad de Quality Experience

El proyecto es muy interesante porque nos muestra una identidad que se adapta a las necesidades de los clientes y también a su personalidad. Quizás el elemento más importante es su logotipo utilizan el monograma de la Qx de Quality Experience y lo adaptan mediante una transformación visual, hay detalles ornamentales que se pueden convertir en elementos más florales o menos detallados en sus trazos. Una adaptación estratégica a la diversidad de desafíos creativos.

La identidad dinámica creada por &Walsh permite a QX mostrar la personalidad de la agencia y su deseo de acompañar a los clientes en los diversos procesos creativos, manteniendo su personalidad pero abrazando cada proyecta de forma única.

