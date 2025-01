Walmart nueva identidad visual que enfurece a las redes sociales

Después de casi dos décadas utilizando el mismo logotipo, Walmart presenta una nueva identidad visual en 2025. La pregunta es: ¿Es un diseño evolutivo o continuista? En redes sociales parece haber un consenso.

Durante esta semana la famosa cadena de supermercado Walmart ha presentado una transformación en su identidad visual. Es un hecho relevante después de casi dos décadas utilizando el mismo diseño. Un rediseño que marca la evolución del gigante minorista con un enfoque más tecnológico, omnicanal y centrado en sus clientes. El diseño rinde homenaje a su rica historia.

El nuevo logotipo y marca denominativa se inspiran en su fundador. Ya que son diseños que hacen referencia a la gorra de camionero de Sam Walton, fundador de Walmart. En palabra de William White, vicepresidente sénior y director de marketing de Walmart US, «esta actualización demuestra nuestras capacidades en evolución y nuestro compromiso con los principios de Sam y con servir a nuestros clientes en cualquier forma en que nos necesiten».

El proyecto fue realizado por la agencia Jones Knowles Ritchie y un equipo interno de diseño.

Vídeo presentación de la nueva identidad de Walmart.

La marca denominativa posee una nueva tipografía, una fuente personalizada que se ha diseño de forma exclusiva para Walmart. Su diseño es vanguardista y audaz para diferenciar la marca de su competencia.

Otro de los elementos icónicos de Walmart que ha sido modificado es su isotipo. La famosa chispa amarilla continua siendo el elemento central del logotipo, se ha ajustado ligeramente para que «exude la energía de Walmart», dicho en el comunicado oficial. La paleta de colores también ha sido modificada ligeramente pero continua utilizando los tonos clásicos de azul y amarillo esta vez con un color un poco más profundo. Un guiño a la tradición pero enfocado a una tendencia actual de colores más vivos.

La nueva identidad de Walmart ha sido implementada gradualmente desde octubre de 2024, un proceso que se extenderá hasta finales de 2025. Los cambios iniciaran en su página web y aplicación móvil, para finalmente abarcar los puntos de venta y tiendas físicas. Walmart planea rediseñar de manera gradual sus establecimientos para alinearse a la nueva visión.

Elementos animados.

Varias aplicaciones.

En general se pueden leer muchos comentarios de sorpresa ante la nueva identidad visual de Walmart. Mucha gente ni siquiera es capaz de percibir el cambio. Walmart ha realizado un esfuerzo por lograr una transformación, y la gente debate si realmente era necesario.

Las redes sociales se han llenado de comentarios que señalan el cambio como casi idéntico al anterior. Cuestionando el presupuesto utilizado para ello. Es interesante ver la recepción del público hacia los cambios que hacen marcas gigantes de la industria. Un cambio sutil, pero estratégico.

Walmart spent $1.25MM on their new logo… pic.twitter.com/yUXNIx2oj9

A lot of people are hating on the Walmart logo redesign, but if you’ve ever been a third grade girl, you can tell that the new logo is completely different — the old one is a sun, and the new one is a flower. 😁 https://t.co/j2g621B48o pic.twitter.com/9bZsCSE3NW

Walmart re-did their logo.

This is the before and after.

I can’t believe someone got paid for this. pic.twitter.com/jsuf7SkKDh

— Meghan Maureen (@Keggs719) January 13, 2025