Very tienda minorista en línea por la agencia SomeOne

Establecida en 2009 Very (Conocida por la dirección de su sitio web Very.co.uk) es una tienda en línea en Inglaterra. Su sede está en Speke, Liverpool. Una marca que pertenece a The Very Group. En su historia han tenido diferentes nombres como: Littlewoods Direct y Woolworths.

La marca ha evolucionado y en la actualidad ofrecen productos en todo tipo de categorías, desde ropa de diseñador, juguetes, artículos deportivos, jardinería, electrodomésticos, videojuegos, joyería y regalos, Belleza, etc.

Identidad de Very por la agencia SomeOne

La agencia londinense SomeOne especializada en branding, ha creado la nueva identidad Very. Una tienda minorista de moda cuyo mercado meta son las mujeres (Aunque también vende artículos para hombres y niños). La identidad quería mejorar su presencia digital con una marca muy rosa, muy divertida, relanzada. Enfocada a una audiencia que cada vez posee más conocimientos digitales. Las diferentes formas inspiradas en el cuadrado de la marca, crean una serie de activos que permiten a la identidad expandirse en los múltiples formatos.

Animación logotipo.

Problemas de la identidad anterior

El logotipo anterior fue bastante exitoso entre sus clientes. Pero el diseño no estaba pensado para los formatos más pequeños, que hoy en día son las pantallas de móviles. Esto hizo que la agencia decidiera que debían crear un nuevo logotipo y una tipografía que funcionase mejor en los formatos reducidos.

Un cambio totalmente justificable ya que el 82% de las ventas de Very procedían de dispositivos móviles. Debía ser una identidad más funcional y accesible para adaptarse al estilo de vida de sus clientes.

Tipografía: Very Sans

Para mejorar la tipografía crearon Very Sans. Una fuente tipografíca sans serif que fue realizada en colaboración entre la agencia global con la fundición tipográfica F37. La tipografía se inspira en el cuadrado rosa del logotipo. Con diferentes curvas extravagantes que le dan más personalidad y enriquecen su estilo.

Ian Dawson, diseñador sénior de SomeOne, explica: «Usar Very sans nos permitió atraer a un público más amplio, sentirnos más contemporáneos y, en última instancia, hablar con una voz más propia».

Tipografía y sus diversos detalles.

La identidad creada por SomeOne también incluye una serie de activos en colaboración con WR17. Estos diseños fueron pensados para todos los puntos de contacto físicos y digitales. Incluyendo el cuadrado de color rosa, las animaciones se mueven desde todos los ángulos para agregar más emociones y sentimientos cuando se visita el sitio web de la marca y se compra en línea.

La paleta de colores sigue utilizando el rosa como color principal que seguirá atrayendo en mayor medida a su audiencia femenina. También hay una paleta monocromática para enfocarse en el género masculino.

Julie Phelan, directora creativa de Very, comenta: “Estamos en un momento de oportunidad y expansión para The Very Group y con eso necesitábamos construir sobre la fortaleza de la marca actual, así como también enfocarnos verdaderamente en lo digital. Esta identidad visual mejorada nos prepara para un futuro emocionante por delante”.

Señalización, historias en redes sociales y fragancias.

Sitio Web y Publicidad Exterior.

Varias aplicaciones: Cojines, empaques, bolsa, tarjeta de crédito, apps y camiones.

Análisis de la identidad de Very

El mundo ha cambiado mucho en los últimos 10 años, en 2009 fue cuando se lanzó Very al mercado, no estábamos tan inundados de presencia Móvil en Internet. Hoy en día más gente visita los sitios web desde su teléfono móvil. Por ese entonces empezaba a ser tendencia el hacer los sitios web responsive para que pudiesen adaptarse a las pantallas de nuestros teléfonos, en la actualidad ni siquiera se valora como una opción, es algo obligatorio. Se rescataron elementos de la identidad anterior como el cuadro de color rosa. Este elemento se replica y forma diferentes activos como texturas, animaciones, etc.

La nueva tipografía sigue las tendencias de utilizar un diseño personalizado para dar más coherencia de marca, una tipografía que funciona mejor en formatos reducidos y es más legible. El rosa es el color principal porque su audiencia meta siguen siendo las mujeres, sin embargo hay una paleta secundaria monocromática para sus otros mercados.

En general es un diseño más atractivo y moderno que servirá como base para futuros cambios.

Referencias: