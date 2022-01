Uglies® Kettle: papas tostadas que se ven feas pero saben bien

El producto Uglies® Kettle está hecho de papas con ligeras imperfecciones: papas que son demasiado grandes o demasiado pequeñas; aquellas con el color incorrecto o tienen el contenido de azúcar incorrecto. Algunas de las papas están ligeramente manchadas y, por supuesto, algunas son solo excedentes de los agricultores. Como indican en su sitio web no es que sean papas enfermas, podridas o inmaduras.

Son papas con bordes más marrones y algunas son más oscuras que las papas fritas con menos carácter. Pero lo importante no es la apariencia, sino su sabor. La empresa apoya a los agricultores, reduce el desperdicio y lucha contra el hambre.

Papas Uglies® Kettle una marca de Dieffenbach’s Snacks, Inc.

Uglies® Kettle se comercializa desde 1964, y pertenece a Dieffenbach’s Snacks, Inc. una empresa que se dedica a crear «Aperitivos verdaderamente agradables». Son un fabricante de bocadillos de propiedad y operación familiar de tercera generación establecidos en Womelsdorf, Pensilvania. Son gente apasionada por brindar calidad superior, un servicio al cliente excepcional y una verdadera innovación para sus clientes. Entre sus marcas encontramos a: Dieffenbach’s®, One Potato Two Potato® y Uglies®. También están orgullos de producir papas fritas tipo hervidas en agua, chips de batata y mezclas de tubérculos de marca privada de muchos minoristas nacionales.

Detalles del logotipo.

Convirtiendo una debilidad en fortaleza

Según comentan en el comunicado de prensa desde 1964, un joven Mark Dieffenbach cocinaba las papas fritas locales y las distribuía. En ese momento la tecnología y procesos eran más rudimentarios. El resultado eran unas papas que se miraban bastante feas (Aunque conservaban un sabor delicioso) la empresa continuó su crecimiento y mejorando los procesos. Tres generaciones distintas han producido las deliciosas papas tostadas.

La familia de la marca Dieffenbach se dio cuenta de dos aspectos que rodeaban a su marca. En la actualidad muchas empresas desechan sus papas por un simple aspecto estético. Esto provoca un desperdicio en la industria de papas. Esto también provoca hambre en el mundo y desde 2017, Dieffenbach creó la marca Uglies®, son papas que conservan sus imperfecciones pero saben deliciosas. Un porcentaje de las ganancias va destinado a: VivaKids, una ONG que combate el hambre infantil.

Uglies® es un producto convincente pero no reflejaba su misión en ventas. Esto se debe a que los empaques anteriores no eran muy claros en el mensaje de la marca. Por eso se realizó un rediseño total por la agencia Virtual Farm Creative con sede en Phoenixville, Pensilvania, Estados Unidos.

.

Personajes ilustrados en la identidad.

Uglies® Kettle: identidad realizada por Virtual Farm Creative (VFC)

Virtual Farm Creative (VFC) analizó el problema del producto de las papas Uglies®. Desarrolló un plan estratégico de marca y empaque con opciones de liderazgo para la marca. La nueva identidad fue lanzada en 2022, renombrando su línea de productos.

Crearon un nuevo logotipo más vanguardista y funcional. También tiene detalles lúdicos que establen el tono y la sensación de la marca. También crearon un personaje para transmitir los mensajes de la marca en los diferentes canales de comunicación. El nuevo personaje debía tener un tratamiento profesional. Esto debido a que la marca tuvo experiencias con personajes en el pasado. El efecto era juvenil y en desacuerdo con la promoción positiva del producto.

Así nació el personaje de Ugly, presentado por VFC, una patata con cara pies y manos. No tiene un género definido. Y se expresa de muchas maneras en el propio empaque de la marca, la publicidad y el sitio web. Ugly es una herramienta de marketing lúdica, memorable y flexible que acentúa todo lo que la marca Uglies® intenta lograr.

Familia de productos.

Antes y después empaque.

Diferentes sabores.

Detalles empaque y contenedor para puntos de venta.

Análisis de la identidad de Uglies® Kettle

El logotipo anterior de la marca parece un diseño de alguna firma artesanal con una ilustración muy detallada de una mano hacia abajo, y una marca denominativa con una sensación campirana. VFC creó un logotipo más minimalista, una marca denominativa con serif en donde las letras se apilan y colocan de manera quebradiza para fortalecer la idea de fealdad.

Uno de los activos más importantes en el nuevo diseño es el personaje de: Ugly una patata que muestra la ironía de la marca. Con una forma irregular, patas, manos y rostro. El personaje se sumerge en diferentes actividades para comunicar lo que la marca desee a través de los diferentes canales de comunicación. Aunque la apariencia es fea, el producto garantiza ser sabroso. Esa es la misión general del producto. Reducir el desperdicio de alimentos y ayudar a combatir el hambre infantil dando un porcentaje a una ONG que combate el hambre en el mundo. La nueva identidad visual tiene más personalidad, carácter y es más atractiva.

Referencias: