Tinker Coffee renovación de marca para el café artesanal por CODO Design

Establecido en 2014 Tinker Coffee es un tostador de café de especialidad ubicado en Indianápolis, Indiana. Están enfocados en tostar los mejores cafés especiales de todo el mundo y brindar a los visitantes una experiencia increíble y educativa.

Renovación de marca por CODO Design

En la agencia Codo se confiesan fanáticos del café Tinker desde su fundación en 2014 (El local se encuentra a la vuelta de la esquina de la antigua oficina de la agencia). Desde entonces han presenciado el crecimiento que ha tenido la empresa y se emocionaron cuando se acercaron a ellos para discutir sobre la nueva actualización de su marca, empaque y una variedad de puntos de contacto importantes.

El proyecto duró un año según indican en la página del proyecto y los objetivos eran: «refinar su estrategia de marca y su posicionamiento en el camino hacia el manejo de una importante actualización de identidad de marca, empaque renovado, merchandising y una revisión del sitio web de comercio electrónico».

Los servicios brindados por la agencia en este proyecto incluyen: Estrategia de marca / Sistema de identidad de marca / Diseño de empaques / Diseño de merchandising / Diseño y desarrollo de sitios web.

Logotipos para los distintos estilos de café.

Nueva identidad de Tinker Coffee una famosa marca de café artesanal

En el caso de estudio la agencia muestra su agradecimiento por trabajar con los fundadores de la empresa. Están felices de que sean personas involucradas y apasionados en las operaciones diarias de Tinker Coffee. En la nota del proyecto escriben: «Sí, sí, se supone que debe escalar y descentralizar las decisiones y delegar todo a los miembros del equipo y volverse obsoleto para que nunca tenga que presentarse, pero ¿Qué es lo divertido en una semana laboral de 4 horas? Me gusta trabajar con fundadores que no buscan una salida rápida. Personas que ven su negocio en sí mismo como un esfuerzo creativo, que disfrutan corriendo, enfocados y resolviendo problemas y nunca reducen la velocidad lo suficiente como para darse cuenta de lo lejos que han llegado».

Tinker Coffee es uno de estos negocios. Los fundadores Steve Hall y Jeff Johnson, junto con todas las personas de la empresa, se mueven al unísono. Hay un entusiasmo optimista y optimista que gotea de su equipo. Es un espíritu 100% emprendedor y es muy divertido verlo en acción.

Patrones utilizados en el empaque.

Entrevista a los fundadores de Tinker Coffee

ISAAC (CODO): Para empezar, preséntate: ¿Cuál es tu experiencia y qué te llevó a abrir Tinker Coffee?

Jeff (Tinker): Mi nombre es Jeff Johnson. Soy esposo, padre de dos maravillosos niños pequeños y soy uno de los cofundadores de Tinker Coffee.

Crecí en el norte de Indiana, me gradué de la Universidad Purdue y emigré al sur a Indianápolis con mi ahora esposa, Chanda Johnson. Mi primer trabajo después de graduarme fue en IBM como consultor empresarial. Fue 100% viajes y como he vivido en Indiana toda mi vida, lo vi como una gran oportunidad para ver diferentes culturas alrededor del mundo. Siempre estaré agradecido por las excelentes personas con las que tuve la suerte de trabajar durante 10 años en IBM. No puedo enfatizar lo suficiente cómo los miembros de mi equipo en IBM me impactaron positivamente.

Toda mi vida adulta me ha interesado el café. En la universidad convencí a mi fraternidad de invertir en una máquina de café espresso. Fue un tema candente ya que otros tenían diferentes ideas para gastar los fondos. No hace falta decir que la máquina de café expreso se rompió la primera noche que llegó.

Mi interés por el café creció mientras viajaba para IBM. Recuerdo cuando se me ocurrió la idea de iniciar una tostadora de café. Me estaba quedando en el Marriott de Waterbury, Connecticut, donde viví durante casi cinco años y en esta habitación de hotel una noche estaba reuniendo información frenéticamente para averiguar qué se necesitaba para iniciar un negocio de tostado de café. Estaba muy lejos.

Avance rápido hasta 2014, Steve y yo somos cuñados, ambos vivimos en Indianápolis y salimos con la familia regularmente. Empezamos a hablar de café y nos pusimos en ello. Nuestra conversación e interés en el café de especialidad creció y el plan para comenzar un tostador de café comenzó a desarrollarse. En ese momento de nuestras vidas, ambos estábamos listos para seguir nuestra pasión y arriesgarnos. Una vez que decidimos hacer todo lo posible, las piezas se juntaron. Steve encontró una tostadora, encontré un edificio y en noviembre de 2014 Tinker Coffee fue oficial.

Isaac (CODO): ¿Qué importancia tiene la historia para el consumidor medio de café? Digamos alguien que busca activamente un café «mejor».

Jeff (Tinker): La historia en la industria del café es muy importante y resulta ser increíblemente convincente para el consumidor medio de café por sí sola.

Cuando estoy tomando café, me gusta pensar de dónde vino ese café y la consideración en cada paso del proceso. Pone en perspectiva cuán interconectado está nuestro mundo. Es increíble que los Estados Unidos continentales no cultiven café y que la mitad de los adultos beban la bebida todos los días. La cadena de suministro es notable.

Los clientes recordarán una gran taza de café. Si conocen la historia del café que están tomando, se lo contarán a sus amigos. La historia es el conducto para compartir información sobre una gran taza de café. Piense en compañeros de trabajo hablando en el trabajo. «Me tomé una taza de café excelente» no es una noticia de última hora. “Tomé una gran taza de café. Sabe como ningún café que haya tomado y eso se debe a que el agricultor en Costa Rica utilizó un método experimental para secar y procesar el café y este café solo está disponible en Tinker Coffee”. Eso es pegajoso.

Patrón con el logotipo en fondos de dos colores.

Detalles del nuevo empaque del café Tinker.

Galería de aplicaciones: mugs, empaques, stickers, botellas.

Análisis de la identidad de Tinker Coffee

Cuando miré el proyecto no me queda muy claro si ellos han realizado el nuevo logotipo, ya que esta vigente desde 2018. Sin embargo han creado una serie de insignias de colores y en forma redonda que se basan en el diseño de la letra T y la estrella. Una tipografía sans serif rodea el círculo.

El nuevo empaque es muy llamativo, con una paleta de colores moderna con: menta, salmón, y detalles en blanco y negro. Esto genera un alto contraste y hace más vistosos los diseños que recuerdan formas ornamentales de la planta de café y el sol intenso de la mañana. En el frontal del empaque vemos una forma más sobria en color blanco con detalles del producto y su logotipo. Y en la parte trasera una explosión de color salmón y la frase: «Te espera una sorpresa».

También han creado una marca denominativa con la palabra Tinker y en la parte inferior el lema: Una empresa de café. Se siente un poco vintage y da la sensación de tratarse de un producto artesanal con la estrella en la letra i. Las aplicaciones también son muy atractivas, vemos mugs de color negro con el logotipo en blanco, botellas de cerveza fría y stickers con los logotipos. Una identidad muy atractiva que por sus formas y estilos se siente muy auténtica.

Referencias: