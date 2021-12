The Punisher tendrá un nuevo logo para 2022

The Punisher Cuyo nombre real es Francis «Frank» Castle, es un antihéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics desde 1974. El personaje fue creado por el escritor Gerry Conway y los artistas John Romita Sr. y Ross Andru. The Punisher apareció por primera vez en la revista de The Amazing Spider-Man #129.

Un nuevo Punisher para 2022

Jason Aaron reinventará al persona de The Punisher para el próximo año. Para el proyecto se unen el dibujante Jesús Saiz, el colorista Paul Azaceta y Dave Stewart. para el nuevo proyecto. Uno de los detalles más llamativos de este primer avance de la historieta es que el personaje de Frank Castle lleva un uniforme distinto con un logotipo reinventado. Esto se debe a que muchos grupos de supremacía blanca se ha apropiado del diseño, por lo que Marvel ya no quiere relacionar a su personaje con ese logo.

El lunes, Marvel Comics reveló que Punisher tendrá su propio cómic en su serie limitada de prestigio, la cual contará con 13 números en ellos veremos el pasado, presente y futuro del personaje. Allí podremos apreciar el nuevo diseño del famoso antihéroe.

The Punisher con el nuevo logotipo para 2022.

Nueva marca registrada por Marvel para Punisher

El nuevo craneo ha sido registrado en la oficina de patentes por Marvel y se describe de la siguiente forma: «La marca consiste en un diseño estilizado de un cráneo humano con un diseño de cuerno que cruza el cráneo y se extiende hacia arriba desde cada lado del cráneo, con colmillos curvos y puntiagudos que se extienden desde y hacia afuera de cada lado del área de la mandíbula».

El diseño espera ser utilizado en una variedad de aplicaciones que van desde revistas, hasta ornamentos para el árbol de navidad.

Algunos samples del comic cortesía de Marvel.

Un logotipo polémico

Muchos grupos han pedido a Marvel y Disney que cancelen el personaje de Punisher. Esto se debe a que muchos grupos se han apropiado de la calavera del logo en eventos de protestas, grupos supremacistas blancos, seguidores de Trump, etc, etc. Para dar un ejemplo en concreto el diseño pudo ser visto en los atentados contra el Capitolio en Washington.

Jason Aaron comenta: «Tantos grupos diferentes han intentado apropiarse del símbolo de Punisher y escribir su propia historia de lo que significa ese símbolo, para que coincida con cualquiera que sea su agenda. Pero no logran definir la historia de este personaje. Y es el personaje de Frank Castle que me interesa. Su historia siempre ha sido una tragedia oscura y retorcida, sobre un hombre consumido por la guerra, para bien o para mal, sin importar el tipo de camisa que use. Y ese es exactamente el tipo de historia estamos contando».

Análisis del logotipo de The Punisher

Es interesante ver como la cultura popular extrae elementos propios de obras y los proyecta como propios. Recuerdo por ejemplo el caso de la máscara de V for Vendetta. En el caso de The Punisher ha sucedido algo similar, y parece que Marvel ha tenido que ceder a las presiones. El nuevo logotipo es una evolución de la mítica calavera, ahora le han agregado cuernos y más detalles para desligarse de su pasado. El nuevo diseño ya ha recibido críticas, algunos creen que tiene forma de demonio y que puede interpretarse como una figura un poco perversa.

El ex artista de DC Comics Ethan Van Sciver, que posee muchos conocimientos de cómic y arte explica en su canal de YouTube ComicArtistPro Secrets, que el nuevo logotipo parece un trasero. plano de una mujer a cuatro patas.

«El problema es que nadie lee Marvel Comics en este momento, así que no importa lo que haga Punisher actual», comenta Van Sciver. «Esto es lo que estos payasos no entienden. Los cómics antiguos existen. Si quieres volver atrás y eliminar todos los cómics antiguos de Punisher desde el principio de los tiempos, la gente seguirá usando el símbolo clásico de Punisher, y lo que dirá es, «El viejo Punisher es rudo. El viejo Marvel es rudo». Y no hay nada que los justicieros sociales puedan hacer al respecto».

