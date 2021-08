The OWO un hotel clásico en Inglaterra por Greenspace

The OWO son las siglas de: The Old War Office, un edificio en Londres convertido en Hotel en los últimos cinco años y que es patrimonio de Inglaterra. Posee una protección de grado II y es el primer Hotel Raffles en la capital. Recientemente la consultora de marca Greenspace diseño una nueva identidad para el hotel. La misma incluye un cambio de nombre de The Old War Office a The OWO.

“Raffles London en The OWO” ofrece más de 125 habitaciones y suites, 9 restaurantes y bares, y un amplio spa. Espera poder estrenarse en la segunda mitad de 2022,también contará con 85 residencias privadas “Residencias The OWO por Raffles”.

Un edificio emblemático en la capital de Londres

El edificio fue construido en el año 1906 y diseñado por el famoso arquitecto británico William Young, una obra cargada de historia. También fue el sitio del palacio de Whitehall original, hogar de Enrique VIII y otros monarcas. También personajes emblemáticos como Winston Churchill, David Lloyd George, Lord Kitchener y Herbert Asquith desempeñaron cargos importantes en ese sitio.

Fachada del hotel The OWO.

El edificio y las películas de James Bond

Un edificio que también sirvió como base para John Profumo cuando era secretario de Estado e inspiró a Ian Fleming a escribir la infame serie de James Bond luego de trabajar en el Servicio de Inteligencia Naval de Gran Bretaña. Su exquisita arquitectura le permitió ser parte de cinco películas de Bond y, más recientemente, en la serie dramática The Crown.

Detalles del logotipo en varias presentaciones, incluso grabado en la fachada del hotel.

Un trabajo de conservación

En 2014 el edificio fue comprado por el conglomerado indio Hinduja Group, quienes han trabajado con innumerables expertos como: Historic England y el Museo de Arqueología de Londres, y contraron a la firma inglesa EPR Architects para supervisar la remodelación. El diseñador neoyorquino Thierry Despont se ha encargado del interior las habitaciones del hotel.

En 2017, Greenspace fue la agencia seleccionada para encargarse del proyecto por: Westminster Development Services en nombre del Grupo Hinduja su trabajo consistía en realizar la estrategia de marca, el nuevo nombre y la identidad de la marca.

The OWO un nuevo nombre inspirado en su historia

“Greenspace sintió el peso de la responsabilidad de respetar el pasado del edificio, al tiempo que crea un legado para que lo disfrute la próxima generación. Al caminar por el edificio vacío, el equipo sintió una palpable sensación de historia. Al escuchar el eco de pasos subiendo y bajando escaleras, y los sonidos de puertas abriéndose y cerrándose, había una cualidad poderosa y visceral en la experiencia”, comenta la agencia.

Lene Nielsen, directora de estrategia de Greenspace está de acuerdo, «la idea clave para la creación de marca y el nombre de este destino emblemático de la herencia fue siempre seguir siendo lo más auténtico posible, este ha sido el pensamiento de conexión constante a lo largo del proyecto».

El nombre elegido por Greenspace se inspira en la historia del edificio, después de una búsqueda en los Archivos Nacionales en Kew. Encontraron miles de cartas de la Vieja Guerra. El mecanógrafo utilizó el acrónimo OWO.

“Vista escrita, la palabra está bellamente equilibrada y perfectamente palindrómica; incluso puedes doblar una W por la mitad”, comenta el fundador de Greenspace, Adrian Caddy.

El nuevo sitio web de The Owo.

“Ahora nos parece obvio, pero hubo un período al comienzo del proyecto en el que las palabras ‘viejo’, ‘guerra’ y ‘oficina’ no transmitían la deseada sensación de lujo ni hospitalidad. Sin embargo, el edificio nunca podría adaptarse cómodamente a un nombre diferente sin dejar de ser fiel a sus raíces ”, añade el fundador de Greenspace, Adrian Caddy.

Tipografía 1906 para The Owo

Se realizó una busqueda exhaustiva para poder crear una tipografía adecuada para The OWO. Greenspace estudió muchas tipografías grotescas clásicas de principios del siglo XX, con origen británico.

“Pensamos que era apropiado que el logotipo fuera sobrio y arraigado en la herencia del edificio en sí. Concluimos que para hacer que un tipo de letra antiguo funcione en el ámbito digital actual y crear un activo que sea de valor duradero para The OWO, deberíamos recomendar el diseño de un tipo de letra a medida”, explica el director creativo de Greenspace, Lee Deverill.

Greenspace se unió a Colophon Foundry para crear una tipografía grotesca personalizada y con varios pesos. Un diseño que fuese perfecto para todas las aplicaciones impresas y digitales. Ya que las aplicaciones son muy variadas y van desde folletos, redes sociales, sitio web, etc. Escogieron el nombre de «1906», que hace referencia al año en que se fundó el edificio.

Nueva tipografía personalizada de la marca.

Algunas aplicaciones impresas y un paraguas con el nuevo logotipo.

Encuadre La identidad de la marca OWO es un sistema de patrones tipográficos diseñado por Greenspace para hacer eco de parte del trabajo realizado dentro de sus paredes, incluido el código morse que denota las coordenadas geográficas de The OWO.

La paleta de colores de la marca OWO, mientras tanto, fue elegida por Greenspace «para reflejar la materialidad de la piedra Portland del edificio, el mármol de alabastro de la gran escalera y los mosaicos en blanco y negro que recubren su laberinto de pasillos y residencias privadas».

Análisis de la identidad de The OWO

Greenspace tuvo la desafiante tarea de crear un nuevo nombre para: The Old War Office, después de una búsqueda en los archivos históricos encontraron las siglas The OWO, escritas por el mecanógrafo en varias cartas. Un nombre elegante y simplificado que sirvió para crear el nuevo logotipo. Una marca denominativa que utiliza una fuente tipográfica personalizada con varios pesos llamada 1906, el año en que fue fundado el edificio.

El hotel abrirá sus puertas a finales de 2022, y pertenece a la firma hotel Raffles. Hinduja Group está a la cabeza del proyecto. El objetivo principal de la nueva identidad es hacer referencia al legado del edificio y respetar el pasado del edificio. La fuente tipográfica personalizada se puede ver en diferentes aplicaciones, desde la señalización dentro y fuera del hotel, hasta menús impresos, sitio web y redes sociales.

Se creó una serie de patrones tipográficos para The OWO y fue diseñado para «hacer eco de parte del trabajo sensible realizado dentro de sus muros, incluido el código morse que denota las coordenadas geográficas de The OWO».

La paleta de colores de la identidad también se basa en la arquitectura del hotel, con colores de piedra Portland, el mármol de Alabastro de la gran escalera y los mosaicos en blanco y negro en sus pasillos y residencias privadas. En general es una identidad muy elegante que combina lo clásico con lo moderno y que denota la categoría Premium a la que pertenece el hotel.

