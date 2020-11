The New Republic: nueva identidad para la principal revista de opinión liberal en USA por Pentagram

Fundada en 1914, The New Republic es la principal revista estadounidense de interpretación y opinión liberal para un mundo que cambia rápidamente. Sus fundadores fueron varios líderes del movimiento progresista, buscaban un equilibrio entre el progresismo humanitario y un cientificismo intelectual, pero finalmente se desligaron de este último.

En 2014 la revista fue adquirida por el cofundador de Facebook, Chris Hughes, finalmente la vendió en febrero de 2016 a Win McCormack, y la revista volvió a sus raíces progresistas. Se lanzan 10 ediciones de TNR cada año.

Recientemente la revista ha actualizado su identidad de marca, la cuál ha sido desarrollada por la agencia de Nueva York Pentagram y su socio Eddie Opara, junto a su equipo. El trabajo incluye un nuevo logotipo, y un extenso trabajo editorial para la revista impresa, su versión digital y las distintas sub marcas.

Pentagram: rediseño de The New Republic

«Pentagram ha creado un nuevo marco de identidad de marca para TNR que revitaliza la revista con un aspecto atrevido que coincide con su contenido innovador. El programa incluye un nuevo diseño editorial para la publicación impresa y un diseño digital para el sitio web. La actualización rinde homenaje a las raíces de la revista en la Era Progresista, pero agrega un sentido más amplio de lo contemporáneo.

TNR es incisiva, progresista y autoritaria, y la nueva identidad devuelve estas cualidades a la marca visual. Pentagram trabajó en estrecha colaboración en el proyecto con el editor en jefe Win McCormack, el editor Chris Lehmann, el director de diseño Siung Tjia, la directora digital Mindy Kay Bricker y la directora editorial Emily Cooke, junto con otros jefes de personal editorial, digital, de marketing y de publicación. Lindsay Ballant se unió más tarde como directora de diseño y ha continuado implementando el diseño. (Pentagram colaboró previamente con McCormack, Lehmann y Ballant en un rediseño de la revista literaria iconoclasta The Baffler antes de que el equipo se trasladara a TNR).»

Pentagram página del proyecto.

TNR: una identidad progresista

El trabajo de la agencia Pentagram buscaba retomar la historia de la marca, definiendo los valores de TNR como institución. En la actualidad hay muchas inquietudes políticas que han generado nuevos movimientos por temas como el cambio climático, la inclusión, la lucha de géneros, entre otros. Por lo que la identidad busca destacar la visión liberal y progresista.

El objetivo principal es reflejar la investigación liberal y atraer a nuevas audiencias. En la actualidad el medio ofrece una serie de contenido en sus diferentes plataformas que van desde periodismo digital, podcasts y eventos en vivo.

«Desde su fundación en 1914 en el apogeo de la Era Progresista, The New Republic, a través de todas sus diversas mutaciones, ha sido el principal abanderado de lo mejor de la tradición liberal en Estados Unidos», dice McCormack. «Tanto gráfica como editorialmente, hemos intentado diseñar una TNR contemporánea adecuada para el período incomparable y tenso de la historia política en el que nos encontramos ahora».

La tipografía de la marca denominativa

Se ha creado un lenguaje gráfico: «nítido, refinado y abierto».

Uno de los elementos más importantes de la nueva identidad es su logotipo. La marca denominativa ha sido creada con la tipografía IKANSEEYOUALL, una fuenta con serif pronunciados que ha sido creada por Swiss Typefaces.

El diseño tipográfico ha sido modificado ligeramente para darle uniformidad en el bloque. Además se han engrosado algunos de los trazos más delgados para lograr una mejor legibilidad en escalas reducidas.

Detalles del logotipo, en varios colores y una versión reducida.

Monograma: TNR

Para poder utilizar el logotipo en aplicaciones reducidas, se ha creado un monograma. Este diseño es muy útil para redes sociales, o para presentar otras secciones de los diferentes canales de comunicación.

«Los diseñadores también crearon un monograma que reemplaza el logotipo de fundación de la revista de un barco colonial con una representación estilizada del acrónimo TNR. El símbolo del barco se inspiró originalmente en un pasaje de Hojas de hierba de Walt Whitman («En caminos sin pisar…»), pero su significado ya no estaba claro y no era inclusivo. El nuevo logotipo combina las iniciales en una forma personalizada conectada que crea una marca de firma para la marca TNR.»

Pentagram página del proyecto.

Bolsa y Tarjetas de presentación con el nuevo logotipo.

Dibujos y texturas con el logotipo de The New Republic.

Distintas portadas de la revista.

TNR: detalles de la revista

La nueva cabecera de la revista es muy imponente, se mezcla muy bien con las imágenes para generar un mayor impacto gráfico. La revista es mucho más visual, y en su maquetación han agregado una cuadrícula de 12 columnas. Esto hace que mejore la legibilidad y al mismo tiempo sea un esquema mucho más flexible. En esta galería se pueden ver varias de las posibilidades a la hora de colocar texto, ilustraciones y fotografías. Las citas y barras ayudan a dividir bloques de texto.

«Un grupo de cuatro tipos de letra básicos (Eksell Display, Stadt, Fakt y Tiempos Text) se utilizan en combinación para resaltar los diferentes departamentos y funciones. La portada del libro, llamada «Signs & Wonders«, contiene ensayos sobre eventos actuales y utiliza la exuberante Eskell Display en encabezados que se ejecutan verticalmente en las páginas. La sans serif Fakt se usa para textos en piezas que son de naturaleza más corta y generalmente tratan temas políticos más contemporáneos. La parte posterior del libro, llamada «Books & The Arts«, incluye crítica cultural y poemas, y utiliza el Stadt de aspecto elegante para los encabezados, para los copys se utiliza la tipografía con serif Tiempos Text.»

Pentagram página del proyecto.

Detalles de la maquetación de la revista.

Además se han agregado 10 tipos de letras secundarias para poder ampliar las posibilidades de la identidad. El equipo de Pentagram creó una matriz tipográfica imaginaria para que los diseñadores de la revista puedan elegir entre 10 fuentes tipográficas (Estas incluyen: Coign, Ogg, Surt, Grot10, Wayfinder, Tiempos Fine, Reckless Neue, Brenner Slab, Breve Display y Breve Slab).

The New Republic: Sitio web

El sitio web fue mejorado para poder emular el estilo de su versión impresa. Esto logra crear una marca más sólida y fortalecer su presencia digital. Entre los objetivos de la marca era: «lograr una presencia sólida en línea, como The Atlantic y Intelligencer de la revista New York Magazine, con un programa de publicación más amplio que atrae a los lectores a diario en busca de contenido nuevo».

Sitio web y sus distintas variables de pantalla.

El lenguaje visual ofrece opciones flexibles y en la misma línea para las sub-marcas como: The New Republic Daily, Fund for The New Republic y The New Republic Live. La paleta de colores también es muy variada y utiliza colores específicos para su versión de eventos en vivo de salones y lecturas. También crearon una identidad para su podcast: «La política de todo«, utilizando un gradiente de fondo y en la esquina superior derecha el monograma TNR.

Detalles de secciones de la revista.

También se mejoró el diseño web, el cual emula la maquetación de la edición impresa, además de crear una plataforma dinámica que se adapta a diferentes tamaños.

El equipo de Pentagram trabajó junto a la directora digital Mindy Kay Bricker para crear las estructuras y organizar el contenido del sitio web. Robert A. Di Ieso, Jr. luego se unió como Director de Arte Digital y ha continuado implementando el diseño.

Secciones de la revista

Diferentes secciones de la revista y tipografías diversas.

«Como parte del rediseño, TNR lanzó cuatro nuevos verticales editoriales que cuentan con un enfoque especializado y reportajes en profundidad: The Soapbox, sobre política; Apocalypse Soon, sobre el cambio climático; Sold Short, sobre desigualdad; y Critical Mass, sobre cultura. Cada sección va acompañado de un boletín semanal que está diseñado para llegar y comunicarse directamente con audiencias nuevas y existentes. (El número de lectores digitales creció tras el relanzamiento del sitio en junio de 2020).»

Pentagram página del proyecto.

Conclusiones:

Este trabajo de Pentagram es impecable, ofrece una serie de herramientas visuales para los diseñadores y editores, para crear un contenido más atractivo y con una mayor legibilidad. Además en general le da una fuerte personalidad a la marca. Incluso en cada nueva sección o submarca que acompaña el universo de la TNR.

