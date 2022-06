Tendencias 2022 de logotipos por Bill Gardner

Tendencias de logotipos 2022. Todos los años Bill Gardner de Logolounge comparte lo que para él son las tendencias de diseño de logotipos. El Poder de las Ideas tradujo el texto para compartirlo con ustedes.

Informe 20 de Tendencias de logotipos de 2022 por LogoLounge escrito por Bill Gardner

Recientemente me pidieron que reflexionara sobre los últimos 20 años del Informe de tendencias de LogoLounge. ¿Cómo ha moldeado mi forma de diseñar? ¿Cuál ha sido el impacto en mí personalmente? Lo que me vino a la mente fue una frase que utilizo muy a menudo, pero que las personas rara vez entienden: “Es más importante saber cómo llegaste allí que saber dónde estás”.

Claramente, es importante saber dónde nos encontramos. No estoy sugiriendo que todos deambulan perdidos (aunque a veces eso es una parte necesaria del proceso creativo). Lo que digo es que hace dos décadas y 380.000 logos después, sigue siendo tan importante como siempre hacer el trabajo. Un gran logo trasciende las tendencias. Y estoy hablando de la definición central, sus raíces latinas: trans (a través) + scandere (escalar).

A medida que las tendencias cobran impulso, oscilan de un extremo al otro, dejan una marca. Un punto de apoyo tangible. Un lugar para treparse y navegar mientras subes. Y cuando llegas a la cima, las hermosas vistas de un lugar donde has clavado el diseño, es impresionante. Cuando miro un logotipo, sé cuándo se le ocurrió a un diseñador porque hizo la investigación y el trabajo de base, y cuándo alguien simplemente copió algo que pensó que era genial.

ENTONCES, ¿POR QUÉ REUNIR TODOS ESTOS LOGOTIPOS?

En un colectivo si la pura imitación es algo que disuadidos? Porque el contexto es fundamental para el significado. Las mejores ideas nunca surgen “de la nada”. No es posible que un pensamiento entre en tu mente sin ser precedido por otro pensamiento. Y uno antes de eso. (A menos que hayan inventado algún psicodélico nuevo que desconozco).

Nunca hemos tenido tanta información y tan poco contexto. No es difícil entrar en línea y convocar un determinado logotipo o un diseñador específico o un tema que tenga en mente. Pero lo que te «retroalimenta» (es por eso que lo llaman retroalimentación, ya sabes), es más que probable que esté en un circuito cerrado de cosas con las que ya estás familiarizado. Y a la inversa, cuando intentas saltar intencionalmente de tu burbuja, te encuentras nadando en una piscina tan aleatoria que podrías ahogarte simplemente filtrando todo hacía cualquier cosa que resuene.

El Informe de tendencias de LogoLounge abre nuestras mentes a posibilidades que son relevantes, reales y arraigadas en nuestra psique colectiva.

La razón por la que el Informe de tendencias de LogoLounge se ha vuelto tan valioso para la comunidad de diseño es que abre nuestras mentes a posibilidades que son relevantes, reales y arraigadas en nuestra psique colectiva. Es el lugar donde ese mar de contenido ha sido filtrado y contextualizado. Los diseñadores inteligentes tienen un apetito voraz por ver qué está influyendo en nuestro campo y este informe se ha convertido en su peregrinaje no porque estén de acuerdo o incluso porque les guste todo lo que ven. Sino porque es un pronóstico sin adornos que se basa en la realidad y se entrega con contexto.

CADA PRIMAVERA DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, Me senté con las presentaciones y comencé a revisar los especímenes, como un científico que hace una investigación de campo. Solo para este informe analizamos más de 35 000 logotipos enviados a LogoLounge.com desde más de 200 países y consideramos cada cambio de marca significativo o lanzamiento monumental a nivel internacional.

Los miembros de LogoLounge obtienen acceso a más de 380 000 logotipos excepcionales, todos altamente contextualizados y con capacidad de búsqueda, donde puedes explorar en busca de inspiración y profundizar aún más en su propio descubrimiento de tendencias. Puedes mirar hacia atrás en dos décadas de estos informes y comenzar a identificar la trayectoria del diseño y las pistas evolutivas propias, lugares para alcanzar y explorar a medida que se acerca cada vez más a su destino de diseño.

Solo cuando captas las tendencias… puedes trascender.

Para el informe de 2022, tuvimos en consideración las marcas de palabras y la tipografía jugando un papel más importante, todo reconociendo la necesidad de construir cierta propiedad de la memorabilidad visual en una solución que de otro modo sería anónima. El contraste inverso (o estrés inverso) toma a la gente con la guardia baja, y las letras en bucle y las extensiones planas de las horizontales en las formas de letras tradicionales también están tratando de forzar un punto de apoyo único en las marcas de palabras sans serif de marcas insulsas. Las trampas de tinta excesivas en las fuentes sans serif y serif también sacudieron las cosas, así como una gran cantidad de fuentes condensadas, algunas muy altas.

Hay un mayor esfuerzo para encontrar formas de identificar productos que son artesanales y hechos a mano. Y si bien todavía se están elaborando marcas de apariencia corporativa, hay un mayor esfuerzo para encontrar formas de identificar productos que son artesanales y hechos a mano. Anhelamos el contacto humano y, después de todo, los humanos son defectuosos. Cosas como tazas, alfombras y galletas son buenas para las marcas hechas a mano, las motosierras y los limpiaparabrisas no tanto. El patrón hecho a mano, las insignias ingenuas y los tipos y símbolos dibujados a mano tienen un lugar, y más productos únicos quieren esto.

Todavía se está haciendo un gran esfuerzo para seguir siendo bioamigable y ecosensible en el simbolismo y los materiales que se utilizan. Trellis o enredajos con un uso moteado de la flora es un enfoque, e incluso un latigazo con su regreso a la estética del Art Nouveau, una combinación de las décadas de 1910, 1960 y 2020, pero sin las paletas psicodélicas de los años 60. Las aplicaciones se clasifican un poco utilizando un color más sobrio, incluso cuando las sinuosas líneas de peso variable promocionan un producto cannábico. Curiosamente, todavía hay una gran cantidad de diseño que intenta abrirse camino en algún rincón visual de propiedad en el mercado de CBD y presionar la confianza y la estética probada médicamente en una industria que es la reencarnación del salvaje oeste.

En cuanto al color, hemos visto una adopción más amplia de paletas tricolores, cuádruples o quíntuples para representar una marca, donde un solo logotipo puede no tener una aplicación de color primario pero ser uno de muchos en su familia. Hay enormes cantidades de rosa que finalmente se están adoptando como un color corporativo sin tener un toque de género. Desde hace cinco años se pronostica en las tendencias de color y cada año el rosa se vuelve más intenso. Creo que ha llegado para quedarse un tiempo (saca las toallas de invitados).

Más a menudo, el logotipo juega un papel subordinado en el vocabulario visual adoptado por las organizaciones. Los logotipos y las marcas denominativas siguen siendo geniales, pero juegan un papel secundario ante el patrón, el color, la textura y, especialmente, la tipografía que se ha vuelto mucho más expresiva en la aplicación. Incluso el movimiento y el sonido se han convertido en consideraciones incluso para las marcas más pequeñas que viven en un mundo digital. Ya sea un logotipo sónico como la nota de Taco Bell, Mac, Sony o Xbox, o los dos tonos de Netflix, se han convertido en sinónimos del logotipo.

Esa capacidad de crear conexiones memorables y vinculantes con un público se multiplica con la adición de cada punto de contacto sensorial que incluimos. El sonido y la animación tienen pocas fronteras que la lingüística. Transmiten personalidad y confianza como parte de un paquete y podemos absorber, ya sea que estemos escuchando desde la cocina o participando en una conversación de marca.

Como siempre, existen grupos anómalos de logotipos que tienden a desafiar la lógica. En nuestra evaluación hubo exuberantes conjuntos de gallos, perritos calientes y troyanos exquisitamente representados, si eso no es una trifecta reveladora. Demasiadas anclas y anzuelos de pesca intentaron abrirse camino en nuestra lengua vernácula visual y una colección de animales recibieron banderas en astas y se alistaron para mostrar su lealtad, o se cortaron sin contemplaciones por la mitad. (Tomaré la bandera por favor.)

1. Bowties o Corbata de Lazo

La cerveza Bass fue la primera marca registrada con su triángulo rojo. Un momento fundamental para nuestra industria, pero una rareza en la medida en que el triángulo siempre ha sido una forma un poco atípica para los logotipos.

La forma es dura, afilada, asociada con el rendimiento y las advertencias de cada pedigrí, y solo es estable cuando está apoyada en su parte posterior. Icónicamente, está efusivamente repleto de simbolismo dependiendo de cómo lo rotes y como juegues con ello, hacia arriba, hacia abajo, hacia lo espiritual, hacia el cambio encarnado como un delta. Así que imagina la estabilidad que se produce al fusionar un par de estos punto a punto, como hemos visto suceder en numerosas ocasiones durante el último año.

Desde una perspectiva de contorno, estos crean el camino de un símbolo de infinito rectilíneo o una lemniscata si desea obtener toda la terminología adecuada. Incluya esa palabra en cualquier conversación con un cliente para comprar un poco más de credibilidad. Estos emparejamientos construyen una base y una fuerte estabilidad y la magia ocurre en la confluencia de los dos elementos. Aquí es donde dos entidades se vuelven más poderosas, o donde una comparte su conocimiento con otras. Es donde ópticamente algo se enfoca y se invierte para hacerlo legible. Tenga en cuenta que horizontalmente es un signo de tiempo infinito y verticalmente es un reloj de arena: su tiempo está cerca del final. Qué diferencias hacen 90º.

2. Úvula

¿Qué hay en una gota? Una sola gota de agua… de sangre… de aceite o vainilla o medicina.

Y aunque se necesitan 480 gotas para una onza líquida, la lágrima de un niño puede aplastar el corazón de un padre. Todo lo cual muestra cuán impactante puede ser esta tendencia cuando se enmarca en una historia de marca adecuada. No hay absolutamente nada nuevo en el uso de una o dos gotas o más en el diseño de un logotipo. Es una de las formas más rápidas de indicar líquido o agua y es más que útil para hablar sobre ecología y nuestros recursos ambientales. Pero este informe descubrió que los diseñadores adoptan una perspectiva diferente sobre la importancia de esa única gota.

Estos lucen cada parte de la inspección oral y la úvula colgando correctamente en la parte posterior de la garganta. Aquí, las gotas se han elevado a un nivel de alta consideración, encerradas en un marco informativo, preparadas para brindar contexto a la historia del cliente. También puede notar que las gotas todavía están conectadas a su fuente como si fueran capturadas en el acto de ser preciosas. Digamos que uno es un colirio para tus lentes de contacto o alergias y otro parece ser jugo de naranja recién exprimido. Y tú decides… si una de estas gotas apagará o encenderá esa llama. Esté preparado para una reacción tan pronto como actúa la gravedad y cualquiera de estas gotas se libere.

3. Rooters o Raíces

El simbolismo tiene que ver con tomar la realidad y reducirla a una simplicidad representacional.

Intentar iconificar la complejidad de las raíces de un árbol realmente puede destruir algunas células cerebrales. Probablemente sea por eso que la mayoría de los diseñadores simplemente ponen el árbol al revés y dan por terminado el día. El funcionamiento interno de la naturaleza con raíces, venas y capilares o, Dios no lo quiera, las estructuras de raíces digitales de los circuitos pueden dejar a un diseñador acurrucado en un rincón sollozando como un niño. Entre Fibonacci, fractales y tectónica fibrosa, podemos ver que la naturaleza tiene un plan y es aquí donde los diseñadores están comenzando a romper ese código simbólico.

Dos de estas marcas han creado un lenguaje de campo visual que podría denominarse caos altamente organizado. Mediante el uso de una cuadrícula ortográfica angular para trazar el curso de la naturaleza, estos diseños muestran consistencia en los ángulos y espacios, además de evitar bolsas deslumbrantes en el campo del patrón. Divergentemente, las marcas C y R tienen un tacto no menos exitoso, pero evitan un enfoque formulado para crear ese mismo parche de las líneas vitales de la naturaleza. Cada una de estas marcas demuestra cuán insidiosa puede ser la naturaleza o un cliente al intentar capturar, mantener y nutrir la vida. Nos confirman que lo complejo no es un desafío sino que puede ser virtuoso y productivo.

4. Reverse Stress o Estrés inverso

1820, y el mundo estaba inundado de fuentes de estilo Didot y Bodoni con verticales gruesos y horizontales delgados como el vapor.

¡Así era como se suponía que debía ser la tipografía! Entonces, cuando un artesano en la fundición tipográfica de William Caslon creó una fuente de parodia llamada Italian e invirtió el acento de la letra, se produjo el caos. Blandiendo gruesos horizontales grotescamente inflados y verticales que eran picas delgadas y larguiruchas, esta locura equivalía a herejía. A medida que comenzó a obtener favores ilícitos, alistada como fuente de exhibición en carteles, otras fundiciones siguieron su ejemplo con sus propias iteraciones. Un editorial notable se refirió a estos como monstruosidades tipográficas. Alerta de spoiler… el monstruo está VIVO y prosperando en este informe.

Una fuente novedosa en el mejor de los casos, pero esa contra distribución del peso convirtió a la tipografía en un placer hedonista, antiacadémico y prohibido. ¡No mires hacia otro lado! Con una base de fans revigorizadas, las variaciones comenzaron a filtrarse de los archivos de los años 60 y 70 y un cuadro de diseñadores tipográficos recién encaprichados. Al entrar en el campo de la marca visual, ahora es un desafío cruzar una habitación sin pisar una o dos marcas con una parte superior pesada y una parte inferior gruesa. Es dudoso que estos logotipos adornen los c-suites conservadores de la industria, pero tienen un nicho que asegura a la base de consumidores que esta marca será su compañera si está buscando pasar un buen rato.

5. Loopers

Cinco años después de que una avalancha de marcas espartanas sans serif arrasara con generaciones de valor de marca, hay creadores de marcas que aún se encogen de miedo porque este torrente aún no ha disminuido.

Aunque la ola de apaciguamiento condujo a algunos recursos visuales sorprendentes para aquellos que sabían lo que estaba ocurriendo, muchos de este tipo cayeron presas de «yo también» como un contraataque a FOMO. En una reacción ambigua, la colección de marcas denominativas de este año está forzada con abundantes soluciones sans serif para mantenerse en el lado seguro, pero con una inserción de fantasía o un gesto visual de auto desafío como un MBA sin humor que intenta demostrar espontaneidad.

Tenga en cuenta a Angi, Upwork y Tailwind, todos decididos a demostrar una libertad de espíritu o una calidad humana mediante la inserción de una línea fluida de igual peso monolínea. Todos estos tienen éxito, pero son simplemente la punta del iceberg para decenas de logotipos que adoptaron un personaje loco como portavoz de una reunión de letras que, de otro modo, sería directa. Sin embargo, algunos de estos personajes lineales que se enrollan libremente se separaron por sí solos este año. Ya sea en monogramas combinados con marcas de palabras rectas o en la reunión ocasional de espíritus libres locos como se ve en la marca bien recibida para el campamento.

6. Over Arching o Sobre el arco

Hay un baile hermoso pero ocasionalmente incómodo que continúa con la combinación del logotipo de una marca denominativa y un símbolo.

Necesariamente viven juntos y, como una sociedad, necesitan relacionarse y apoyarse mutuamente. Ocasionalmente, la marca denominativa dejará que el símbolo desaparezca por sí solo y, a veces, verá una marca denominativa junto con otros logotipos sin el símbolo. Esta temporada, dejando de lado las convenciones, las marcas denominativas se superponen a los símbolos en cada oportunidad. No tanto una insignia circunscrita en tipo, como un dosel de letras que caen sobre el sujeto, menos cualquier interletraje o delicadeza extraordinarios.

Esta configuración de arco obviamente tiene una serie de iteraciones, pero es desenfrenada y deja la impresión de un pasadizo o portal. Posiblemente una ventana al alma de un producto o la misión de un cliente demostrada por el núcleo enmarcado de la marca. Algunos de estos tienen un dispositivo de contención, como Archwell, pero los que no lo tienen son relativamente monocromáticos para que el fondo en el que chocan sirva como hogar. Hay una sensación más contemporánea en estos, pero aún conservan el caché de una relación personal accesible que a menudo asociamos con los clientes que usan una insignia o un estilo de marca.

7. Whiplash o Latigazos

Sin sumergirnos en los orígenes del Art Nouveau o sus movimientos hermanos y detractores asociados, reconozcamos que ha regresado con fuerza.

Este movimiento dominó la producción creativa de una generación a principios del siglo anterior y volvió a dar la vuelta a la victoria en los años 60 como el símbolo de la contracultura de la psicodelia. A menudo, este movimiento se define por sus zarcillos lineales que fluyen, orgánicos y de peso variable característicos que se precipitan, se estiran y latigazos hacia atrás para descansar con pura elegancia.

Formas de letras intoxicantes, cartuchos e ilustraciones señalaron mejor la estética gráfica de este movimiento en la primera ronda. Un homenaje a la naturaleza y las formas de vida, tanto la flora como la fauna, sigue siendo la columna vertebral de este estilo, independientemente de la época. En los años 60 se le dio al movimiento colores ácidos y una cadencia vibrante de la corteza, pero hoy en día esa paleta se ha desaturado dramáticamente y, a menudo, permite que un solo componente visual exprese el estilo. Esta generación habla de una dignidad clásica que continúa defendiendo la naturaleza pero combinada con fuentes reservadas que exhiben moderación. Hay un escapismo cómodo pero desenfrenado en esta tendencia, ya sea promocionando un producto de lujo o un retiro, el cannabis o algún otro deseo hedonista.

8. Hand Dots o Puntos de manos

Para los consumidores, siempre existe esa primera impresión en la que el trabajo que creamos suena verdadero o no.

Los diseñadores se obsesionan con la percepción y el bien para nosotros y nuestros clientes, que nos importa si algo es apropiado o auténtico. Esta tendencia se trata completamente de lo hecho a mano y estamos buscando imperfecciones porque, francamente, los humanos tienen fallas y eso puede ser un punto de venta. Hecho a mano es un galardón que depende en gran medida del tema. Limpiaparabrisas hechos a mano o motosierras, no tanto. Pero si una tortilla hecha a mano no es PERFECTAMENTE redonda… ¡eso es una característica de venta!

En los últimos años ha habido un auge en la cantidad de logotipos dibujados a mano con una estética ingenua. Es un estilo y una clientela muy específicos. Esta tendencia no está en el estilo de dibujo de los logos, sino en el uso de un campo de puntos dibujados a mano o aplicados para crear tono. Parte del encanto de estos es que emulan medios tonos pero no lo son. En su lugar, cada toque, cada punto se extravía intencionalmente a mano para simular el proceso. Y seamos justos. El logotipo está dibujado a mano, ¿por qué los puntos no deberían ser iguales? Estas imperfecciones marcan la pauta para la experiencia y las expectativas del cliente. Le asegura al consumidor que realmente hay un alma a la que le importa.

9. Super Traps o Super trampas

Tres palabras me atraerán a una historia como un relámpago… «consecuencias no deseadas».

En cierto modo, esa frase es una historia en sí misma. No dice si resulta bueno o malo para el protagonista, pero puedes anticipar que alguien al final sacudirá la cabeza ante el resultado. Los diseñadores se han enamorado de un artefacto tipográfico diseñado para contrarrestar el mal comportamiento de la tinta en la prensa. Como medida preventiva, se incorporaron bolsillos de espacio negativo denominados trampas de tinta en la entrepierna de formas de letras diminutas. Esto permitió que se extendiera o acumulara la tinta, pero solo para completar el diseño original. Inteligente y efectivo, aunque principalmente un remanente de otra época.

Como ejemplo, la fuente tipográfica Bell Centennial fue diseñada para imprimir texto minúsculo de cinco puntos en guías telefónicas en el material más barato y poroso que existe. Esto funcionó de maravilla, pero nuestro interés radica realmente en los diseñadores que comenzaron a ampliar digitalmente esta y otras fuentes de trampa de tinta mucho más allá de su norma funcional. Los diseñadores de identidad se han enamorado de las formas cavernosas que antes eran demasiado microscópicas para percibir. Los logotipos en esta tendencia generalmente se crean con nuevas formas de letras que incorporan trampas presionadas más allá de la razón, pero este redescubrimiento ha ofrecido una nueva estética técnica y una anomalía llamativa, una consecuencia que le da nueva credibilidad a las trampas que viven más de lo que nunca se pretendió.

10. Pinched o Apretado

Una legión de logotipos este año se ha centrado en una nueva forma de reducir gastos, literalmente.

Un diseño que normalmente podría tener uno o una serie de giros concéntricos con radios está adoptando un aspecto que llamaremos Pinched o Apretado. Es lo que puede pasar al doblar un trozo de tubería de cobre. DEMASIADA presión y todo se arruga en lugar de darle una curva elegante. Pero como en realidad no estamos haciendo plomería, creo que estas soluciones limitadas son inesperadamente inteligentes. Mire la consistencia de las esquinas redondeadas interiores. La forma en que se ha derrumbado el exterior puede crear ángulos repetitivos de 45 grados que todavía tienen un radio donde se doblan, para mantener un efecto relajado. Cuando se aplica concéntricamente, crea una serie de atractivos vacíos triangulares que construyen una repetición espacial positiva y negativa.

Girar una esquina y dejar que el interior de una curva se inmiscuya en un peso de monolínea consistente puede romper la tensión de un diseño. Hecho una vez puede parecer un error. Si se hace demasiado, se ve afectado. Repetido con juicio mesurado, se convierte en una firma cautivadora. La K en la forma de la letra de la marca denominativa KION muestra hábilmente que la tipografía tampoco es extraña aquí. La nitidez suavizada de estas esquinas muestra una dualidad que es técnica pero accesible y presenta una distracción bienvenida a una solución de un solo peso que de otro modo sería monótona.

11. VariRay o Varios Rayos

El interés en los logotipos de rayos explosivos que se han abordado en informes anteriores continúa creciendo febrilmente y, lo que es más importante, ¡evolucionando!

Los estallidos de energía y luz transmiten una cualidad aspiracional y son atractivos y hoy en día aún más dimensionales que nunca. Las configuraciones circulares tradicionales, aunque activas, pueden palidecer en comparación con otras formas, y la técnica de agregar un paso variable al grosor de la línea les da a estas marcas la ilusión de transparencia en capas. Ésa técnica explica la riqueza y la forma original de la marca Lily Pad.

Dado que la composición de estas marcas radiantes es lineal, se trata tanto de lo que está allí como de lo que no está. La naturaleza de esto vincula estrechamente la marca con el color del campo donde vive. A menudo, lograr el efecto de brillo óptimo obliga a estos a vivir en una base de contraste más oscura. Obviamente, esto puede ser un detractor limitante o una oportunidad, dependiendo de su perspectiva y habilidades de diseño astutas. Estos demuestran un cambio o ganancia en impulso, éxito, velocidad, tiempo, claridad o cualquier mejora que el diseño pretenda expresar. Por último, eche un vistazo a la bola de cristal de Pragmatika mientras su logotipo rompe inteligentemente el molde al explorar una tríada de puntos de fuga.

12. Tight o Estrecho

Examinando los logotipos en la creación de este informe, detectamos un verdadero bosque de marcas de palabras en escala de secuoya estrechamente entrelazadas creadas a partir de fuentes tipográficas tan altas y pesadas que hubiera sido muy difícil encajarlas en esta página.

Están en todas partes y se podría especular que son la antítesis de las sans serif «no me prestes atención» tan omnipresentes en nuestro campo durante los últimos años. Sin embargo, esa no es la tendencia que generó este informe. La historia trataba más sobre cuán AJUSTADOS podían llegar a ser esos mismos elementos tipográficos y no se limitaba solo a las formas de las letras. Si estos logos fueran salidas de aire, nos asfixiaríamos antes de envolver este informe.

En su lugar, concéntrese en grandes bloques de masa gráfica con algunos espacios de hilo dental que, para algunos, podrían recordar a la fuente Baby Teeth de Milton Glaser o al tipo de póster hippie sólido de esa época. Muchos de estos tienen una calidad similar a un rompecabezas donde los elementos se empaquetan de manera óptima como un juego de Tetris bien jugado. A pesar de lo novedosos y atractivos que son, habrá un desafío con la legibilidad cuando se reduzca la escala. Aunque es el efecto anticipado, leer una palabra elaborada con esta tendencia requerirá un ojo más agudo de lo necesario para descifrar el mismo efecto utilizado en un monograma o símbolo de una sola letra. Esta tendencia transmite novedad, audacia y un excelente sentido de la planificación espacial. Ahora puedes respirar.

13. almonds o almendras

Con el informe de cada año, tiende a surgir una forma específica, una en la que los diseñadores se concentran como el bloque de construcción fundamental de la temporada.

Este informe hace una excepción a los informes anteriores al revelar no una sino DOS formas que eran ineludibles. La primera es esa forma simple creada en la intersección de un par de círculos equivalentes, muy parecido al erizo transparente del diagrama de Venn en el centro del logotipo de Mastercard. Debido a que los nombres oficiales de esta forma son bastante incompletos, nos referiremos a ella como una almendra. A propósito, ya que este ícono orgánico ha jugado una y otra vez el papel de hojas, ojos, limones, limas, peces, plumas, pétalos, semillas y una multitud de otras pepitas naturales.

La historia aquí no es la novedad de la forma, es todo lo contrario. Es la abundancia con la que se ha abierto camino en la lengua vernácula visual en el último año. Ciertamente, un mayor interés en todas las cosas orgánicas o amables con el medio ambiente garantizo la forma de al menos una lectura de guión de cortesía. Puede desempeñar simbólicamente el liderazgo en una marca o trabajar en múltiplos en el establecimiento de patrones para la misma. Y como una intersección de círculos, el mismo elemento representa el Este y el Oeste, el espíritu y la materia, el cielo y la Tierra, así como la totalidad y la curación. No es de extrañar la popularidad sin ningún mal augurio.

14. Trellis o Enredajos

Como diseñadores, tenemos que ser capaces de empacar una maleta más grande cuando imbuimos un logotipo con connotaciones y una de las formas favoritas de cargar peso conceptual a una marca sin exceder los límites de peso es considerar la superficie del símbolo como un campo en juego.

Qué es exactamente lo que estamos viendo este año con los productos botánicos. No el uso de la flora para representar la planta en sí, sino como una superficie o adorno que está repleto de ese mensaje conceptual secundario. Entonces… al igual que un enrejado, en forma de flor de lis, todavía representa todas las cosas francesas o reales, también puede ser una señal de crecimiento o naturaleza.

Toda esta frondosidad no se trata de la hoja, se trata del icono simbólico de la base que puede estar enrollado en verde. Los proyectos de eco y biosfera han hecho que el uso de la botánica no solo sea palpable, sino una escolta obligatoria. Y sería negligente generalizar toda la materia vegetal como vegetación. Una de las venas más ricas del simbolismo está asociada con varias especies de plantas. La paloma de la paz llevaba específicamente una rama de olivo. Podemos tener una corona de espinas para representar el sufrimiento o el amor eclesiástico donde esa misma corona de hojas de laurel representa el triunfo o la victoria.

15. Macaroni o Macarrones

Permítanme comenzar esta última conversación sobre tendencias con una disculpa a cualquiera que se haya criado en un hogar donde los macarrones se refieren ampliamente a la pasta de cualquier tipo, forma o consistencia.

En mi casa eran macarrones con queso y, debido a restricciones presupuestarias, sólo en raras ocasiones la versión de marca adornaba nuestra mesa. Para mi sorpresa, no se le ha dado un nombre geométrico a esta forma, pero ya sea en una configuración de medio círculo o de un cuarto de círculo, la encuesta de este año produjo suficientes logotipos basados en macarrones para alimentar a una pequeña nación. Sí, esta es la segunda forma del año como se menciona en la tendencia Almendra.

Los diseñadores habían considerado esta tendencia desde algunas perspectivas bastante únicas que la destacaban dimensionalmente, tubular, cuadrada y extruida, plegada, fundida en gradientes pero rara vez con marinara. Y como bloques de construcción, estos macarrones resultaron esperados y sorprendentes. Esta misma forma transmite un mensaje corporativo y estético, además de lúdico cuando se le solicita. La flexibilidad de este componente está a la vista y habla de pasos en un camino simbólico, flujo y proceso, simplicidad y clarificación, así como una familiaridad sensata de su geometría simple. Tuve que preguntarme cuántos de estos diseñadores tuvieron su momento de claridad creativa mientras ayudaban a sus hijos con un proyecto de arte artesanal con pasta.

