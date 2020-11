Sydney Swans equipo de rugby en Australia muestra un cisne más agresivo en su logotipo

Establecido en 1874 Sydney Swans (Cisnes de Sídney) es un equipo de rugby en Nueva Gales del Sur de Australia. Se trasladaron al estadio a Sídney en 1982. Es uno de los equipos de rugby más antiguos de Australia. Recientemente, presentaron un nuevo logogotipo para dar inicio a la temporada del próximo año.

El nuevo logotipo de los Swans se filtró el jueves de la semana pasada en el sitio web de la tienda AFL. Fue presentado de forma oficialmente el viernes por los Swans. La presentación del logotipo fue realizada por el director ejecutivo de Sydney Swans, Tom Harley, quien comentó que el proyecto fue realizado durante dos años. Trabajaron en estrecha colaboración con la empresa de diseño de publicidad de Sídney SDWM.

Evolución del logotipo de los Sydney Swans.

«Realmente me encanta el aspecto del nuevo cisne, es agresivo, hay un poco de actitud en él. La parte importante fue el continuo avance mientras se honra el pasado», comentó Harley.

Bocetos del logotipo hasta su versión final.

Logotipos deportivos que utilizan el Ópera House de Sídney.

Según pude leer en varias fuentes, no es legal utilizar un diseño arquitectónico en un logotipo, por lo que hubo una disputa legal a principio de año por el logotipo de los Sydney Kings, un equipo de baloncesto de la primera división australiana. Esto debido a que el contorno de su diseño, se basa en el histórico edificio de Casa la Ópera de Sídney. El equipo decidió cambiar de logotipo ya que no era rentable, el reclamo del viceprimer ministro de Nueva Gales del Sur, John Barilaro, quien pedía a los Kings que pagaran $50,000 para continuar usando las imágenes distintivas de la Ópera. en su logo.

«We believe we have struck a balance between honouring the past and looking ahead to the future.» pic.twitter.com/tw9dqDlVva

— Sydney Swans (@sydneyswans) November 6, 2020