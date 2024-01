El Super Bowl LVIII será el 11 de febrero y es un momento perfecto para revivir la noticia de la conspiración del color alrededor del logotipo. Y es que parece que las últimas finales el color de cada diseño coincide con los finalistas. ¿Cómo puede predecir los enfrentamientos antes de que haya una final?

Durante este fin de semana se vivirán las playoffs de la NFL y los Baltimore Ravens se enfrentarán a Kansas City Chiefs por el campeonato de la Conferencia de Fútbol Americano (AFC). Mientras que los Detroit Lions visitarán a los San Francisco 49ers en la Conferencia Nacional de Fútbol (NFC). Algunos fans piensan que la final ya está decidida en el logo del Super Bowl de 2024. Un diseño que se presentó en febrero del año pasado.

Significado de la Conspiración del Logo del Super Bowl

La teoría de la conspiración del logo del Super Bowl dicta que los colores utilizados en el logotipo predicen los equipos que llegarán a la final. En el logotipo del Super Bowl LVIII podemos apreciar las tonalidades: púrpura y rojo. Estos colores coinciden con los Ravens y los 49ers. Aunque no deja de ser una teoría de la conspiración, resulta muy llamativo que es una regla que se viene cumpliendo desde la edición LVI.

Los colores del Super Bowl LVIII NFL

Hay que entender que el color rojo es uno de los más populares entre equipos de la NFL. Podemos verlos en varios logos, por citar algunos: Chiefs, Cardinals, Buccaneers, Falcons, y más. En cambio la tonalidad púrpura es mucho más exclusiva solo la llevan los equipos de los Ravens y los Minnesota Vikings. La pregunta que los fanáticos se hacen es: ¿Esto es realmente una coincidencia o un patrón preestablecido?

Historia de la Conspiración del Super Bowl

Las sospechas iniciaron en la edición del Super Bowl LVI cuando el logotipo empezó a adquirir ligeras tonalidades para lucir distinto. Los colores empezaron a coincidir con los equipos que llegaron a la final. ¿Es casualidad o una estrategia de la NFL?

Últimos logotipos del Super Bowl y los diferentes finalistas.

Datos que respaldan la posible final

La final parece estar destinada entre los 49ers y los Ravens pero también hay que admitir que ambos equipos son los favoritos de sus respectivas conferencias. Sus records son muy buenos 13-4 para Baltimore y 12-5 para San Francisco, un desempeño que respalda su posible final en el Super Bowl.

Los partidos iniciarán el 28 de enero a las 3 pm ET entre los Ravens y los Chiefs. Más tarde a las 6:30 pm ET, Lions se enfrentarán a los 49ers. Los ganadores disputarán el super Bowl LVIII en el estadio Allegiant de Las Vegas el 11 de febrero a las 6:30 pm ET.

Aunque el logotipo del Super Bowl ha sido bastante aburrido en los últimos años. Al menos la teoría de la conspiración del color añade un poco de picante al evento.

Referencias: