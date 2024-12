Spotify Wrapped 2024 recibe fuertes críticas en redes sociales.

Este año ha sido un poco diferente en el tema del Spotify Wrapped. Esta función es muy esperada por los amantes de la música cada año para poder compartir sus experiencias musicales con su comunidad. Lo que se ha convertido en un ritual para los amantes de la música en su edición 2024 ha tomado un rumbo distinto. En redes sociales se puede ver el disgusto de muchos usuarios que expresan estar decepcionados. La gran pregunta es: ¿Qué ocurrió con el Wrapped 2024 y por qué las críticas?

Desde un inicio las cosas parecían ir mal, Spotify Wrapped por lo general inicia a finales de noviembre, este año se retrasó y fue lanzado el 4 de diciembre. Es el debut más tardío en su historia. Esta demora hizo que muchos usuarios empezaran a sentirse decepcionados, estos asumieron que las nuevas funciones que utilizan inteligencia artificial (IA) fueron el motivo del lanzamiento tardío.

Spotify Wrapped 2024 desde sus inicios ha sido una forma de compartir, conocer y disfrutar la música. Pero en 2024 a diferencia de ediciones anteriores, los usuarios consideran que se ha dado un retroceso en términos de innovación y contenido. En esta nota colocaremos los puntos principales de las críticas, novedades y cómo impacta la percepción de la marca.

Como mencionamos anteriormente este Wrapped fue lanzado el 4 de diciembre. Es la fecha más tardía en comparación con sus ediciones anteriores. Por lo general su fecha de salida es a finales de noviembre. Este retraso en su lanzamiento generó también muchas expectativas por parte del público. Además hay muchos datos que en ediciones anteriores fueron relevantes y en esta ocasión han sido omitidos. Los datos esenciales como los géneros musicales principales y los álbumes más escuchados ya no están presentes. Los competidores principales como: Apple Music y YouTube Music sí muestran estos datos en sus resúmenes anuales.

Spotify ha agregado nuevas opciones como un podcast generado por inteligencia artificial y la «evolución musical» de los usuarios. El problema es que estas innovaciones no parecen ser del agrado de toda su audiencia. Algunas descripciones como: «Pink Pilates Princess Strut Pop» o «Surf Crush Beach Reggae» son consideradas por algunos usuarios como confusas y poco significativas. “Esto no tiene sentido. Es como si lo hubiera diseñado alguien que no usa la plataforma”, comentó un usuario en redes sociales.

Podemos ver el descontento de la gente en las diferentes redes sociales como Instagram, X (anteriormente Twitter) y TikTok. “Este es el peor Spotify Wrapped en términos de gráficos y datos”, comentó un usuario en X, y obtuvo más de 28,000 “me gusta”. Otros comentarios que afirman esto dicen:

spotify wrapped flopped this year so bad like where are the music cities, the playlists, the top genres or the listening auras… all that wait for WHAT #SpotifyWrapped2024 pic.twitter.com/cposhWNURI

— ana (@shivlestat) December 4, 2024