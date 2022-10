Speech and Language UK nuevo nombre para ONG I CAN por Studio Texture

Speech and Language UK (Anteriormente conocido como I CAN) es una organización benéfica que tiene como misión: querer que todos los niños enfrenten el futuro con confianza. Con sede en Londres, Inglaterra. La organización vela por más de 1,7 millones de niños en el Reino Unido, para que estos aprendan a hablar y comprender palabras, parece un obstáculo imposible.

Nueva identidad Speech and Language UK por Studio Texture

El proyecto fue realizado por Studio Texture con sede en Londres, Inglaterra. Speech and Language UK contrató al estudio para elaborar un nuevo nombre, estrategia e identidad de marca, incluyendo un nuevo sitio web. La organización benéfica quería llegar a más de los 1,7 millones de niños* con dificultades para hablar y comprender palabras. Un proyecto que afectó a más personas por los dos años de pandemia.

El estudio consultó con profesionales y familias de niños con problemas de habla y lenguaje. Para empaparse de la función de la organización benéfica y así crear una identidad que refleje mejor su misión. La investigación fue realizada en colaboración con Breathe Research, el nuevo nombre de la ONG es más descriptivo y ayudará más a quienes necesiten de la ayuda de la organización a detectar su existencia.

Detalles del logotipo sobre fondo gris y azul.

Misión y personajes de la marca.

Una nueva estrategia de marca

La nueva estrategia de marca se centra en el mensaje de causa. Según comenta el estudio en la página del proyecto: «Describe el aprender a hablar y comprender palabras que se sienten como «un obstáculo imposible» y que para los jóvenes «sin la ayuda adecuada, esto puede destruir su mundo». Una nueva visión establece que “todo niño que enfrenta desafíos para hablar y comprender palabras, puede mirar hacia el futuro con confianza”.

Una expresión de identidad positiva, incluido un nuevo logotipo, está inspirada en la idea de que las herramientas visuales a menudo pueden ser una ayuda útil para comunicar emociones complejas».

Redes sociales y sitio web.

Un lenguaje lúdico basado en las emociones

Los grandes protagonistas de la identidad son unos personajes que representan distintos globos de diálogo. Estos transmiten diferentes emociones para poder abarcar muchos contextos. Esto logra llamar la atención de una manera divertida para abordar un problema tan serio con el que los jóvenes se ven afectados.

En el proyecto escriben: «Este sentimiento también se ve en la elección de los colores, que pueden variar desde ligeros y brillantes hasta pesados y sinceros. La tipografía también ofrece contraste al tener la simplicidad de un sans serif pesado y la seriedad de un serif».

Una identidad flexible que representa diferentes emociones, funcional para diversas audiencias, se siente cohesiva y unificada.

Algunas aplicaciones: Exterior, portada, camisas, taza, bolsa.

Notas adicionales del proyecto

*En junio de 2022, Speech and Language UK realizó una encuesta a más de 1000 maestros. De esta forma descubrió el impacto que tuvo la pandemia en la capacidad de los niños para hablar y comprender palabras. Los maestros les dijeron que el gobierno no estaba brindando suficiente apoyo a los niños en esta área y ahora estiman que hasta 1,7 millones de niños corren el riesgo de no poder hablar o entender palabras en un nivel apropiado para su edad.

La cifra de 1,7 millones se calculó utilizando un análisis de punto medio de una encuesta de YouGov de 1000 maestros en junio de 2022 preguntando «Aproximadamente, ¿qué porcentaje de su (s) clase (s) cree que están atrasados en hablar o comprender el idioma?» Calculado para ser el 18% de los alumnos. Las estimaciones de los maestros sobre el porcentaje de niños afectados se sometieron a un análisis de intervalo de punto medio. Utilizando una estimación de la población estudiantil de Inglaterra, Escocia y Gales de 9.190.799 alumnos de primaria y secundaria, esto equivale ahora a 1,7 millones de niños.

Análisis de la identidad de Speech and Language UK

Lo más interesante de esta identidad es una serie de personas en forma de burbuja de diálogo. Estos sirven para llegar a diferentes audiencias y representar diferentes contextos. Enfocados en los múltiples problemas que viven los niños sobre el habla y lenguaje.

La organización quiere llegar a más de 1,7 millones de niños que tienen dificultades para hablar y comprender palabras en Reino Unido. El nuevo nombre de la organización es más explícito y descriptivo para que las personas que necesiten de ayuda puedan encontrar la institución de manera más sencilla.

Una identidad basada en las emociones, la tipografía es sans serif y posee un isotipo con un personaje en forma de burbuja de diálogo. En general se siente como una identidad más moderna con un lenguaje funcional y flexible más acorde con la misión de la marca.

Referencias: