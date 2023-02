Sola es líder en alimentos bajos en carbohidratos, presenta su nueva identidad

Establecida en 2012 La compañía Sola ofrece una línea de pan y otros alimentos bajos en carbohidratos. Su pan bajo en carbohidratos y alto en proteína es delicioso. Con sede en Houston, Texas. Todo comenzó con el Chef Ryan. Se inspiró en crear Sola cuando le encargaron un delicioso menú bajo en carbohidratos y sin azúcar agregada para una fiesta con cientos de invitados en la lista. Sus platos cautivaron a la multitud y convencieron a sus clientes de que se pueden consumir alimentos bajos en carbohidratos sin renunciar a los ricos sabores que aman. Ryan decidió ayudar con los menús diarios de los clientes y buscó bagels cetogénicos, pan cetogénico y productos bajos en carbohidratos en las tiendas de comestibles, pero, lamentablemente, no pudo encontrar ninguno que cumpliera con sus rigurosos estándares.

Antes y después logotipo Sola

Ryan se asoció con el Chef Ashley, un pastelero, para que sus productos horneados sean aún más sabrosos. Aquí no hay laboratorios de I+D, como hacen otras marcas de nutrición funcional. Juntos, crearon los perfiles de sabor que conocen y aman hoy de Sola que tienen el beneficio adicional de estar elaborados con ingredientes no transgénicos y sin colorantes, sabores ni conservantes artificiales.

Identidad de Sola por el estudio de diseño We Are A Studio

La nueva identidad de Sola incluyendo su logotipo, diseño de empaque y activos de marca fueron desarrollados por el estudio de diseño de marca con sede en Nueva York We Are A Studio. El sitio web de la empresa fue desarrollado por The Knit Agency.

Sola Bagels Paquete de los más vendidos Paquete variado | Paquete de 3 panecillos | Keto-Friendly | alto en proteínas | Bajo índice glucémico | Sin azúcar añadido.

Nuevo posicionamiento para Sola

La reformulación posicionará el pan, los bollos y las rosquillas de Sola como la única marca nacional sin OGM y baja en carbohidratos en el pasillo del pan comercial. La cartera completa de productos ahora también tendrá la certificación Keto y no contendrá grasas saturadas ni sabores, colorantes ni conservantes artificiales.

«Sola se creó con la misión de ayudar a los 123 millones de estadounidenses con diabetes y prediabetes a descubrir deliciosos alimentos bajos en carbohidratos», comentó Ashley Findlay, directora sénior de marketing. «Nuestro compromiso con el sabor ha convertido a la marca en la opción líder para pan bajo en carbohidratos, cetogénico y sin azúcar agregada. Con el nuevo empaque y formulación, podemos continuar elevando la categoría baja en carbohidratos en toda la tienda y liderar la transformación del pasillo del pan comercial».

Nuevos empaques y su parte posterior.

Un logotipo inspirado en el sol

El producto ha sido reformulado y es por eso que necesitaba un cambio. Un diseño de logotipo que se inspira en el sol. El nuevo empaque mate premium actualiza su paleta de colores y ayudando a los consumidores a escoger la variante que más les guste.

Junto a la nueva identidad se ha estrenado el sitio web: thesolacompany.com. Allí se puede obtener información más detallada de todos los productos de Sola. También hay algunas variedades exclusivas, la dirección de sus tiendas y nuevo contenido, incluidas recetas bajas en carbohidratos creadas por chefs.

La nueva gama de productos se ofrecerá en diferentes tiendas en todos Estados Unidos. Incluyendo: Walmart, Costco, HEB, Publix, Kroger, Albertsons, Meijer, Harris Teeter, Wegmans, Amazon y en el sitio web de Sola. Los nuevos productos poseen una Certificación Non-GMO esto permite que los productos entren en la categoría Natural y Orgánica.

Estilo de fotografías de los productos.

Análisis de la identidad de Sola

Los cambios en la identidad de Sola vienen acompañados de una fórmula nueva para todos sus productos. Sola es líder en la categoría de pan, bagels, bollos y granola bajos en carbohidratos. Su logotipo anterior utilizaba una sans serif cuya letra «O» recordaba al sol naciente. En cambio en el nuevo logotipo vemos una versión más alegre, orgánica y atractiva, la temática sigue siendo el sol pero esta vez lanza algunos rayos en la letra «O» para marcar la evolución del diseño. Un diseño que en general se siente más artesanal.

En los empaques también vemos una serie de ilustraciones como ramitas de trigo, y una ventana menor que posiciona en la parte superior el nuevo logotipo. Con una paleta de colores mate premium que diferencia su variedad con colores intensos y llamativos como: verde, naranja, púrpura o rojo.

Un empaque que es más llamativo. Con una pequeña ventana transparente para dejar ver la textura del producto. Un logotipo suave que da la sensación de ser más orgánico. En conclusión un diseño más atractivo que ayudará a los consumidores a entender mejor los beneficios de una dieta keto.

Referencias: