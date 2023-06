Slurpee de 7-Eleven presentan una nueva identidad y empaque

Slurpee es una famosa marca de bebidas congeladas (En algunos países las conocemos como granizados y en otros raspados) que pertenece a la cadena 7-eleven. La historia de estas bebidas se remonta a finales de 1950 producto de un accidente con final feliz.

El propietario de Dairy Queen, Omar Knedlik, logró crear esta bebida por accidente. Knedlik dejó varias botellas de refresco en el congelador, entonces descubrió una bebida con una textura semi congelada. Sus bebidas se volvieron tan populares que desarrolló la máquina ICEE junto a una empresa de Dallas. Tardó 5 años en crear la consistencia perfecta para los refrescos granizados. A mediados de la década de 1960, se vendieron las primeras máquinas ICEE en los Estados Unidos. La bebida tuvo tanto éxito que la cadena de tiendas 7-eleven terminó por comprar varias máquinas y vender granizados bajo la marca Slurpee.

En 1965, 7-Eleven obtuvo la licencia de la máquina y cambió su nombre de ICEE a Slurpee. Un nombre inspirado en el sonido que se obtiene al sorber el granizado con una pajilla. Entre las marcas famosas de 7-Eleven podemos mencionar: Slurpee, Big Bite y Big Gulp.

7 rediseños en toda su historia

Desde sus inicios Slurpee ha tenido siete rediseños, además de ediciones especiales. En los 70s la marca vendía ediciones especiales utilizando a estrellas de diferentes deportes. También han hecho ediciones con otro tipo de influencers: atletas, videojuegos, cantantes y también hay una serie de fanáticos que coleccionan estos diseños especiales.

Evolución de los 7 diseños que ha tenido la marca.

Todos los años la cadena de tiendas 7-Eleven celebra el día del granizado el 11 de julio. En esta fecha le ofrece a sus clientes un vaso gratis de Slurpees.

Nueva identidad de Slurpee de 7-Eleven en 2023

Este mes la marca Slurpee está renovando su identidad gráfica y logotipo. Recordemos que el año pasado 7-Eleven también cambió la identidad de su café. Aunque la identidad cambia se conservan los mismos sabores. Desde el lunes de esta semana Slurpee utiliza una identidad con «colores excéntricos y vibraciones eclécticas». El proyecto también incluye un nuevo logotipo de Slurpee, destaca su gran letra «S» cuya parte superior se parece a los granizados.

Es la primera vez en cuatro años que Slurpee cambia su apariencia. Abandonando todos aquellos patrones y remolinos psicodélicos. Otro de los activos de la marca incluye una nueva campaña publicitaria para la bebida que se puede comprar en las tiendas 7-Eleven y en las tiendas dentro de la gasolinería Speedway, una cadena que compró 7-Eleven por $20 mil millones en 2020.

Los anuncios televisivos de la campaña «Anything Flows» muestran la icónica bebida Slurpee siendo vertida en su vaso. Los personajes beben y disfrutan de los diversos sabores y combinaciones, mezclas coloridas con: cereza, frambuesa azul, piña colada y una mezcla de los favoritos de los fanáticos. La campaña destaca por la explosión de colores, de estilos, música y carácter lúdico. Reflejando la alegría y creativa del universo de la marca de bebidas Slurpee.

Los spots de Slurpee

Los anuncios fueron dirigidos por Adrián De Sa Garcés, llenos de colores y destacan la personalidad del producto. Fueron lanzados en televisión abierta, televisión en línea, radio, transmisión de audio, visualización, redes sociales y plataformas de búsqueda. Son cuatro anuncios con una duración variada de: 30 segundos, 15 segundos y 6 segundos. Se podrán visualizar hasta el 29 de agosto de este año.

Uno de los spots con la nueva identidad.

“Si bien ningún color, logotipo o diseño puede cambiar la sensación de nostalgia que se siente al disfrutar de su bebida Slurpee, los cambios de marca han sido un aspecto importante de la historia de la marca. Queremos permanecer siempre atemporales, pero nostálgicos para nuestro cliente”, dijo Jarratt. “Desde un nuevo logotipo y colores más audaces en los vasos de bebida Slurpee, disponibles en las 13 000 de nuestras tiendas 7-Eleven, Speedway y Stripes, hasta una nueva apariencia en la presencia digital de 7-Eleven, la campaña tendrá un recorrido de 360 ??grados. enfoque para conocer a los fanáticos de Slurpee donde están”.

“Durante casi 60 años, Slurpee ha sido un ícono atemporal, uniendo a nuestras comunidades para ayudar a crear momentos de alegría a través de la extraña y maravillosa experiencia que es la bebida Slurpee”, comentó Marissa Jarratt, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing y marketing de 7-Eleven. oficial de sostenibilidad. “Ahora, mientras marcamos el comienzo de la nueva generación de Slurpee, celebramos la evolución de esta marca icónica y su capacidad continua para agregar un poco más de genialidad al día de nuestros clientes”.

En las tiendas se pueden obtener 3 sabores tradicionales de granizado: sabor Coca-Cola, cereza y frambuesa azul. 7-Eleven también lanza diferentes sabores de edición limitada. 7-Eleven es la cadena de tiendas de conveniencia más grande de EE. UU., con más de 9,000 ubicaciones.

Análisis de la identidad de Slurpee

Lo primero que podemos ver en la nueva identidad de Slurpee es que han optado por un diseño más simple y minimalista. Con una letra «S» gigante cuyo extremo superior derecho recuerda a la bebida vertiéndose en el vaso.

La nueva identidad de Slurpee también es parte de la campaña «Anything Flows» de 7-Eleven y está inspirada en sus clientes. Su bebida de granizado posee una nueva paleta de colores muy excéntricos y vibraciones eclécticas. Esta paleta se escogió después de una investigación realizada a sus clientes y patentada con el nombre: «The Brainfreeze Collective». Son más de 250 000 personas que discuten ideas, opiniones y experiencias sobre 7-Eleven, Speedway y las tiendas Stripes.

El concepto detrás de la marca es: «No importa cual sea su combinación» las bebidas Slurpee posee un sabor que combina con todo. La nueva identidad se verá en muchas aplicaciones que incluyen: Vasos, sombreros estilo pescador, flotadores y muchas otras más. Una identidad muy colorida para uno de los productos estrella de 7-Eleven con sede en Irving, Texas. Con más de 13 000 tiendas en EE. UU. y Canadá. Slurpee también se vende en otras tiendas que pertenecen a 7-Eleven como: Speedway, Stripes, Laredo Taco Co. y Raise the Roost Chicken and Biscuits.

Referencias: