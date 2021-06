Shelter luchando por un hogar identidad realizada por SuperUnion

Desde 1966 Shelter es una organización sin fines de lucro que lucha por para marcar una diferencia real en la vida de mucha gente. Ayudan a millones de personas cada año que luchan contra las malas viviendas o la falta de vivienda, y hacen campañas para prevenir la perdida de un hogar.

Superunion crea la nueva identidad y propósito para Shelter

Shelter es una organización que durante varias décadas se ha preocupado por proporcionar viviendas benéficas a muchas personas, para mejorar su identidad de marca y propósito se unieron a la agencia global Superunion. La nueva identidad se inspira en el espíritu de activismo, el mismo que dio origen a la ONG. El nuevo eslogan es ‘El hogar lo es todo’ este mensaje positivo ayuda a mostrar la determinación con que Shelter lucha por el derecho a tener un hogar seguro. Ese mensaje de esperanza se puede ver en su nueva tipografía a modo de brocha similar al techo del isotipo. Se colocan palabras yustapuestas para cambiar el significado de palabras, por ejemplo: «HOUSE» agrega una «M» para convertirse en «HOME», en español sería una casa es en realidad un hogar.

Animación del logotipo.

Mensajes negativos en los que se yuxtaponen letras para volverlos positivos.

Detalles del isotipo y tipografía con estilo brocha.

Lenguaje de protesta

En los inicios Shelter comenzó como una organización de protesta, por lo tanto el lenguaje de la identidad visual va acorde con su deseo de lucha. Se utilizan brochazos de pintura para formar el techo o flecha roja que forma el isotipo de la identidad, también se utiliza el mismo estilo para crear una tipografía personalizada que sirve como catalizador de mensajes potentes. El isotipo tiene como objetivo ser un símbolo que invita a la participación y exige cambios.

«Todos tienen derecho a un hogar seguro y la nueva marca Shelter se asegurará de que todos sepan esto. Queremos inspirar a las personas a que se unan a la lucha y que cualquiera que enfrente problemas de vivienda sepa que Shelter está de su lado, protegiendo su derecho humano a un hogar seguro», dice Adrián Burton, socio creativo de Superunion.

Aplicaciones impresas, revistas, posters, etc.

«El nuevo símbolo encarna 50 años de campaña y una actitud de nunca rendirse. Es un símbolo que la gente puede recrear, hacer en casa, compartir y, en definitiva, salir a la calle», añade.

Un hogar seguro nuevo propósito de Shelter

El propósito de la organización fue desarrollado por la empresa de transformación creativa WPP en Ogilvy. Una ONG que se preocupa por construir un hogar de manera segura, redefiniendo lo que Shelter representa y creando las bases para la nueva identidad.

Shelter involucra la participación del público para que continúen su ‘Lucha por el Hogar’ y así hacer frente a las injusticias del sistema de vivienda británico. Quieren alejarse de los clichés de la publicidad benéfica y desarrollar en su mercado meta un sentido de urgencia y lucha.

Pancartas y publicidad exterior de Shelter por SuperUnion.

Un sistema de vivienda inaccesible

La nueva identidad acompaña una nueva investigación innovadora de Shelter, realizada con YouGov: «que encontró que uno de cada tres adultos en Gran Bretaña (34%) ahora se ve afectado por la emergencia de vivienda. En un nuevo informe ‘ Denied the Right to a Safe Home ‘, publicado hoy, Shelter concluye que el sistema de vivienda de Gran Bretaña es inasequible, inadecuado, inestable y discriminatorio, una situación que empeoró aún más con la pandemia».

Varias aplicaciones: camisas, bolsas, stickers y presencia digital en redes sociales.

Análisis de la identidad de Shelter

Me gusta mucho la nueva identidad de Shelter, el logotipo anterior se enfocaba más en la construcción de una casa. El logotipo cambiaba la letra «H» por una forma muy simple de una vivienda. En cambio el nuevo imagotipo se preocupa por generar un lenguaje de protesta contra «el impacto devastador que la emergencia de vivienda tiene en las personas y la sociedad en el Reino Unido, y mostrar la verdad sin filtrar detrás de la crisis nacional».

El isotipo utilizado es una especie de flecha roja y tejado formado por una brocha de color rojo. También han creado una tipografía personalizada con el mismo estilo, para yuxtaponer letras y cambiar el significado de palabras. Esto con el objetivo de fortalecer el sentimiento de «lucha por el hogar». También se utiliza esa tipografía en la marca denominativa.

Las aplicaciones se sienten como pancartas de protestas, por lo general utilizan el negro y blanco. El contraste se genera con el rojo intenso de la paleta de colores que despierta el sentimiento de lucha. La identidad no sólo depende del logotipo, ya que sus activos son tan fuertes y fáciles de reconocer que enriquecen el lenguaje.

