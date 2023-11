Royal Mail presenta los sellos navideños de 2023 con temática de antiguos libros de villancicos

El Royal Mail presenta los sellos navideños de 2023 inspirado en los “antiguos libros de villancicos”. Fundado en 1635 El Royal Mail es el servicio postal en el Reino Unido. Conecta empresas, clientes y comunidades en toda la región, ofrece un servicio postal universal de «precio único para cualquier lugar» a más de 29 millones de direcciones. Como una de las empresas líderes del Reino Unido, se centra en ser reconocida como la mejor empresa de entrega del Reino Unido y de toda Europa.

Hace varios años tiene la tradición de lanzar al mercado diversas colecciones temáticas con sellos postales. Por ejemplo en 2016 lanzó unas postales alusivas a la banda progresiva Pink Floyd, también han lanzado estampillas con animales, etc.

Royal Mail y sus nuevos sellos navideños de 2023

Estamos a menos de un mes de comenzar el mes navideño de 2023 y muchas empresas como Starbucks, KFC, etc ya preparan sus productos de temporada. Esta vez le tocó el turno a Royal Mail quienes han revelado una interesante colección de cinco estampillas navideñas. Los diseños de esta colección han sido realizados por: Steers McGillan Eves e ilustrados por el artista Tom Duxbury, creando una serie de estampillas con un diseño inspirado en los «antiguos libros de villancicos».

Una colección con la silueta del Rey Carlos III

Uno de los detalles más peculiares de esta colección de estampilla navideñas, es la presencia de la silueta del Rey Carlos III. Cada diseño también agrega el nombre de un villancico entre ellos: «Oh Holy Night», «O Little Town of Bethlehem», «Silent Night», «Away in a Manger» y «We Three Kings». Villancicos que han sido seleccionados por Royal Mail para impregnar la colección con el espíritu navideño.

Un ilustrador enfocado en técnicas tradicionales para la colección de sellos navideños de 2023

La empresa Steers McGillan Eves, tuvo en cuenta la importancia de evocar los «viejos libros de villancicos», para la nueva colección. Es por eso que realizó una búsqueda extensiva para dar con un diseñador que pudiera representar las técnicas antiguas de impresión de aquellas épocas. De esta forma lograron dar con el ilustrador Tom Duxbury, quien vive en Yorkshire del Oeste, se especializa en la impresión en madera y creado portadas para libros como: «Serpentine» y «The Collectors».

Equilibrio entre el diseño y las letras de villancicos

La composición visual de cada estampilla busca crear un equilibrio entre las ilustraciones y las letras de los villancicos. Se crearon varios bocetos hasta dar con el idóneo para poder acomodar las letras junto a las ilustraciones. Steers McGillan Eves logró un balance entre las ilustraciones sobrecargadas y las tipografías que se usan en cada nombre de villancicos populares.

Duxbury se inspiró en la sensación de «estar en la naturaleza por la noche» y agregó detalles que puede apreciar desde su hogar al mirar el paisaje de Bingley Moor.

Para elegir la fuente tipográfica se realizó un proceso exhaustivo, finalmente escogieron la fuente llamada: Chronicle. En su descripción dicen que es una versión moderna de Caslon. Muchos detalles del diseño logran crear una sensación de estar en Belén y la paleta de colores también es agradable y ayuda a que el diseño se sienta aún más ambiental.

Dieron especial énfasis en un diseño cohesivo cada paleta de colores es reflejo de ello. Con técnicas que involucran la impresión en lino, el estilo acuarela infunde profundidad y otorga riqueza en cada composición.

En conclusión tenemos una colección de estampillas llena de magia y nostalgia. Duxbury creó estas ilustraciones con una caja de acuarelas de su difunta madre, fallecida en 2020. Esto permitió dar vida a los diseños finales. El resultado es una colección muy especial y conmovedora con un toque personal para esta colección navideña.

Referencias: