En esta nota hablaremos del branding de productos lácteos de Rolling Meadow (Una marca de Dairyworks en Nueva Zelanda). Entre sus productos ofrecen quesos rallados y en bloque. Los minoristas cuestionaron a los propietarios de la marca sobre su papel en la categoría.

Sus productos poseen un precio accesible, el desafío era demostrar el papel de la marca en la vida diaria de un consumidor. Una marca que carecía de impacto en la tienda y de un atractivo y un tono de voz de marca convincentes. El valor se podía demostrar con las ventas en la categoría de quesos (32% en volumen y 28% en valor en dólares). El recuerdo de la marca era bajo, y los compradores solo comproban en función de la variante, el tamaño, el color (categoría) y el precio. Es por eso que necesitaban un rediseño y una mejor estrategia para ello contrataron a la agencia Onfire con oficinas en Auckland Nueva Zelanda y Sydney, Australia.

El desafío del branding de productos lácteos de Rolling Meadow

Rolling Meadow una marca de quesos que pertenece a Dairyworks en Nueva Zelanda. Han cambiado de estrategia y han presentado una identidad visual renovada. Presentando nuevos activos de marca: un logotipo más moderno y un empaque totalmente nuevo. El proyecto estuvo a manos de la agencia internacional Onfire. El cambio en general se efectúo por el desafío lanzado por el comercio minorista: debían demostrar la relevancia de la marca más allá de su precio accesible en la vida de los consumidores.

La solución que encontró la agencia fue crear una nueva marca y un nuevo empaque. Esto le daría orden y presencia a Rolling Meadow en la vida del consumidor y haría que sus productos fueran más relevantes en los pasillos refrigerados de los supermercados.

Tenían que comprender a su mercado, el papel de las familias en sus hábitos de consumo diario. Encontraron que los productos lácteos, principalmente el queso les ayuda a sobrellevar sus ajetreadas vidas ya que es una fuente rica de proteínas y calcio. Además de ser un momento gastronómico favorito por su sabor, versatilidad y nutrición.

Branding de productos lácteos Rolling Meadow en la vida de los Consumidores

La misión principal era destacar el papel que cumple Rolling Meadow en la vida cotidiana de las familias neozelandesas. No se trataba solo de destacar por su precio accesible. Debían posicionar a la marca de queso como la base esencial en la alimentación diaria. Destacando las cualidades del producto. Esto se resume en su nueva visión de marca: «Rolling Meadow aporta combustible y diversión a las familias de Nueva Zelanda».

Familia de productos y fotografía del producto.

Queso auténtico y de gran sabor

Lo que faltaba en el mercado era el queso auténtico (y de gran sabor) para las familias neozelandesas. El queso es uno de los alimentos más populares e importantes en la nutrición de muchas familias. Permitieron un jugar un poco con el nombre del Producto «We keep you Rolling» (Te mantenemos en movimiento). Esto permitió desarrollar una nueva personalidad de marca, con mayor corazón, energía, optimismo y transparencia.

Gracias al nuevo posicionamiento y los nuevos conceptos de impulsar la gran energía, combustible saludable y versatilidad. Lograron dar forma al rediseño de la marca. Ya que anteriormente tenían el problema de la recordación de marca. Para ello desarrollaron un lenguaje que se basa en el combustible, versatilidad y en poner al queso como un protagonista en las comidas en familia.

El logotipo de la marca

Uno de los cambios más notorios comienza con el logotipo, ahora es más agradable y dinámico. Se siente moderno y llamativo. También hay un elemento que destaca en la letra «O» de Meadow un pequeño «brote» de la pradera. Esto también es un nexo con el logotipo anterior ya que utilizaba también una especie de gota abstracta.

El dispositivo de sujeción es similar al de una pegatina, representa el «buen valor diario». En general estamos ante un lenguaje que habla de mensajes de salud. La tipografía también busca un mejor equilibrio con las ilustraciones. El resultado es una marca que logra entender al consumidor actual, es audaz, enérgica y siempre está dispuesta a crear alimentos épicos a base de lácteos.

Nuevos activos de marca: elementos visuales, paleta de colores, tipografía, detalles

Se respeta la paleta de colores más utilizada en la categoría de quesos. Esto ayuda a que el consumidor se sienta familiarizado con los quesos. Además se logra un mejor reconocimiento por parte de los consumidores. Un detalle que es el pilar fundamental del rediseño de empaque son las ilustraciones de alimentos. Con alimentos frescos y estilizados que utilizan texturas ricas y que muestran los diferentes usos del queso en la cocina. Las ilustraciones poseen ángulos y dimensiones divertidas, el queso es el elemento central del empaque.

Se crearon muchos activos de marca como un código de colores de la categoría. Ilustraciones modernas y estilizadas de alimentos, etc.

Detalles de los productos.

El relanzamiento de Rolling Meadow

El resultado de Rolling Meadow en las tiendas New World, propiedad de Foodstuffs, ha generado un impacto positivo inmediato. Se ha aumento el reconocimiento de la marca, esto ha hecho que sea más eficaz para los consumidores.

Galería de aplicaciones.

Análisis de la Identidad de Rolling Meadow

Rolling Meadow ha cambiado su identidad por completo renovando los elementos visuales para ser más reconocible para los consumidores. Anteriormente vendían bien pero eran una especie de compra como alternativa y la gente no recordaba la marca. Es por eso que han mejorado su logotipo, ahora es más grande y llamativo, con una tipografía curva y detalles como la hoja en la letra «O», que recuerda a la pradera.

Un cambio que moderniza la marca pero que no se aleja de los signos más elementales de la categoría. Se centran en un enfoque de: nutrición, sabor y versatilidad, esto para abarcar la esencia del ingrediente en las mesas de las familias. «We keep you Rolling» es la frase que juega con el nombre del producto, permite jugar con la idea de que el queso sirve para muchas comidas y permite llevar nutrición a los hogares. Un buen ejemplo de branding de productos lácteos.

