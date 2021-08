Rise una ONG que ayuda a mujeres refugiadas a integrarse laboralmente en Escocia

Establecida en 2019, Rise es una fundación que se dedica a abordar las barreras laborales que enfrentan las mujeres refugiadas. Todo comenzó con la ayuda de Emily Bull y la financiación de UNLTD, lucharon contra la pandemia mundial para seguir ayudando a estas mujeres.

Desde sus inicios han proporcionado formación y cualificación de seis mujeres. Los programas incluyen certificados de higiene alimentaria, capacitación en servicio al cliente, habilidades en la cocina y experiencia laboral a través de eventos emergentes. Pero el confinamiento impidió desempeñar esas labores con normalidad.

En 2021, su objetivo es utilizar un remolque de comida que han comprado para ofrecer más experiencia a más mujeres. Esta experiencia práctica se ejecutará junto con su programa de capacitación, que se centrará en el desarrollo personal, aún más calificaciones acreditadas y habilidades de empleabilidad, como habilidades para entrevistas y redacción de CV y cartas de presentación.

La empresa fue fundada por Helen Russell. Helen ha trabajado con refugiados y solicitantes de asilo en todo el mundo durante más de cinco años, y planea que Rise crezca para ayudar a más mujeres refugiadas en Escocia.

Una nueva identidad de Rise por: Need

Recientemente Rise ha estrenado una nueva identidad, realizada por el estudio Need con sede en Glasgow, Escocia. La empresa social que ayuda a empoderar mujeres refugiadas enseñando una serie de habilidades prácticas para enfrentar su difícil situación.

Detalles y animación del logotipo.

Animación de elementos de la identidad.

Una identidad inspirada en el sufragismo

La identidad fue realizada junto a su cofundadora Helen Russell, la agencia se alejó de los enfoques suaves que se suelen ver en las empresas sociales. En su lugar la identidad se inspira en la señalización del activismo sufragista y la idea de comunidad: «presentarse y levantarse».

El corazón de la identidad se basa en equipar, habilitar y empoderar, la tipografía también se basa en el movimiento sufragista. La paleta de colores es brillante y atrevida, en general hay una sensación de poder que se equilibra con el sabor y la alegría.

Aplicaciones: bolsas, exterior, sitio web.

Una identidad flexible e inclusiva

Durante la pandemia fue más difícil desempeñar la labor de la ONG, por esta razón compraron un remolque para ayudar a capacitar a las mujeres refugiadas. Dando proyección a esas mujeres para que logren integrarse al mercado laboral de Escocia. Su cultura les permite compartir recetas y platos de todo el mundo en sus eventos, cafés y clubs.

Durante el 2020 la agencia de Glasgow Need desarrolló la nueva identidad de Rise para cambiar la percepción del público sobre su labor humanitaria. Para ello crearon un logotipo, un tono de voz, un sitio web y una serie de aplicaciones tanto impresas como digitales para dar más proyección a la marca.

Fotografías de la identidad de Rise.

El resultado de la nueva identidad

Según los datos ofrecidos por Need sobre Rise, la empresa recibió £35,000 de financiamiento, también se triplicó su presencia en línea y recibieron un feedback positivo por parte de toda la comunidad. «Al elegir a nuestro socio de caridad anual, no podría ser otro que la ONG Rise», comenta Laura Thomson, fundadora de Need.

«La pasión que tiene Helen es insuperable, es una de las mujeres más trabajadoras, cariñosas e inspiradoras que he tenido el placer de conocer. No hay duda de que Rise seguirá fortaleciéndose, impactando positivamente las vidas de muchas más mujeres refugiadas. Qué placer ha sido desempeñar un papel tan pequeño en ese viaje «.

Análisis de la identidad de Rise

La identidad se basa en el movimiento sufragista. Este movimiento internacional era la reivindicación del derecho de las mujeres a ejercer el voto. Comenzó en Estados Unidos en 1840, y posteriormente se siguió en el Reino Unido, desde 1865 el movimiento se extendió a gran parte de los países europeos.

Se intenta dar valor y poder a esas mujeres refugiadas que intentan rehacer su vida en Escocia. Es por eso que su logotipo es muy flexible, una marca denominativa sans serif que en su parte superior cambia para representar las diferentes culturas. Con un sol naciente representado en distintos estilos.

La paleta de colores es vibrante, atractiva y alegre. Junto a una serie de aplicaciones que recuerdan al movimiento sufragista, imágenes simples pero efectivas que empoderan a las mujeres.

Referencias: