Rediseño de Newman’s Own, Inc. por la agencia Turner Duckworth

Establecida en 1982 Newman’s Own, Inc. Es una marca fundada por el actor, piloto de carreras y filántropo Paul Newman. Ofrece una línea de productos alimenticios y bebidas de excelente sabor y alta calidad para las familias y sus mascotas. Entre los productos podemos citar categorías como: aderezos para ensaladas, salsas para pasta, pizza congelada, bebidas refrigeradas, galletas y palomitas de maíz, así como comida y golosinas para perros. Newman’s Own, Inc. La empresa sigue los principios de su fundador Paul Newman de «Dar todo por la borda», destinan el 100% de las ganancias a organizaciones que ayudan a los niños que enfrentan adversidades a través de Newman’s Own Foundation.

En sus inicios la idea comenzó con un aderezo casero para ensaladas que Paul Newman y Aaron Edward Hotchner preparaban para ellos mismos y regalaban a sus amigos. El aderezo era tan popular que decidieron llevarlo a la venta. Lo financiaron inicialmente con $20,000 que salió del bolsillo de cada una de las dos celebridades. La marca evolucionó y en la actualidad producen todo tipo de productos de alimentos y bebidas. En cada producto veíamos una ilustración de Newman, vestido con un traje diferente para representar el producto.

Detalles del logotipo y frase de Paul Newman.

Identidad de Newmans por Turner Duckworth

La identidad fue desarrollada por Turner Duckworth la agencia internacional con oficinas en Londres, Nueva York y San Francisco.

«Hace 40 años, Paul Newman creó una empresa de alimentos con una misión simple y desinteresada: donar todas las ganancias para ayudar a los niños y otras buenas causas. Hemos elevado su compromiso con el paquete, estableciendo Newman’s Own para muchos años más de regalarlo todo». Escribe Turner Duckworth en el caso de estudio.

Un mensaje de caridad en la parte posterior del empaque

Un dato del que la empresa Newman’s Own puede sentirse orgullosa es de los más de $570 millones a causas infantiles, desde su fundación en 1982. Con los nuevos empaques se muestran fotos e historias de seis de los niños que asistieron a los campamentos SeriousFun Children’s Network de Paul Newman, una comunidad de campamentos de verano adaptados para niños con enfermedades graves.

El nuevo diseño de empaques de la marca Newman’s Own muestra cajas de pizza que en su parte posterior relatan historias personales de algunos de los niños que han sido ayudados por la misión caritativa de la compañía.

Algunas de las historias en el reverso de las cajas de pizza.

“Newman’s Own hace un trabajo radicalmente bueno en su compromiso de regalar el 100% de las ganancias para ayudar a los niños que enfrentan la adversidad.” Comentó Nicole Malcolm-Manyara, directora de marketing de Newman’s Own. “El propósito del nuevo empaque, en particular presentando las historias de los niños que apoya a través de sus socios beneficiarios. Es comunicar el enfoque de la marca en ayudar a los niños y ayudar a los consumidores a conectarse mejor con el impacto radicalmente bueno que tienen cuando compran los productos de Newman’s Own”.

Poster e historias de redes sociales.

Algunos productos de la marca.

Análisis de la identidad de Newman’s Own, Inc

La nueva identidad de Newman’s Own presenta un logotipo donde se redibuja el personaje de Paul Newman, se mejoran los trazos las líneas. Con un estilo realista para conmemorar el logotipo anterior. Además esta vez se utiliza un único uniforme en todos los empaques. Una tipografía que mantiene los serif pero se siente mucho más legible que su versión anterior.

También es muy interesante leer sobre el reverso de los empaques personalizados que cuentan historias de niños que se han visto beneficiados de la compra de estos productos. Los empaques son más modernos y relevantes para el entorno minorista actual. La agencia Turner Duckworth y la ilustradora Helen Green, mejoraron la ilustración del logotipo. Fanny Gentile, también creó una serie de imágenes para los ingredientes y las ilustraciones de la parte posterior del paquete.

Una paleta de colores más moderna

La paleta de colores posee tonalidades más brillantes y optimistas en comparación con su versión anterior. El verde azulado es el color distintivo, inesperado y fresco, y se complementa con un amarillo sol para traer un color contrastante a la paleta principal. Una paleta secundaria que según la directora de marketing es: fresca, vibrante y expresiva. Se inspira en los ingredientes y alimentos naturales de la marca.

Una tipografía más moderna

Otro de los activos de la marca que fue actualizado son sus fuentes tipográficas. Ahora se sienten más modernas y fueron seleccionadas para conectar mejor con sus consumidores más jóvenes y destacar en los estantes. Las dos fuentes principales en los empaques son «Reckless y Fellix». Comentó: Malcolm-Manyara. “Reckless es una serifa sociable que brinda simpatía y calidez humana a la tipografía, mientras que Fellix es una fuente sin caracteres geométricos que complementa a Reckless y permite la armonía en las aplicaciones”.

