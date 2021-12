Realidad aumentada para Witcher de Netflix anunciando la segunda temporada

Una de las series más esperadas de 2021 fue la segunda temporada de Witcher en Netflix. Para celebrar esta nueva etapa han creado una serie de animaciones en 3d donde se puede apreciar al enemigo Myriapod en realidad aumentada. Esta campaña ha sido realizada por la agencia danesa By The Network y la agencia principal fue Founders.

El proyecto promocional de la segunda temporada de Witcher muestra al enemigo Myriapod que toma posesión de las pantallas de varios lugares como Time Square. La serie The Witcher se estrenó el 17 de diciembre en todo el mundo.

Vídeo presentación de la campaña.

Una campaña publicitaria realizada por: By The Network

Netflix contrató a la agencia independiente By The Network para crear una serie de promocionales en tres dimensiones a nivel global. En la campaña apreciamos a los diferentes monstruos de la serie en representaciones muy realistas en tres dimensiones que toman posesión del entorno. También se agregaron una serie de burbujas de cristal con el malvado enemigo de la saga en ciudades muy transitadas en: Italia, Tailandia, Nueva York, Dinamarca y los Países Bajos.

Un filtro AR se puede disfrutar aquí:

https://www.instagram.com/ar/3134891930079516/

Realidad Aumentada de The Witcher Netflix

Una de las escenas más llamativas es la experiencia en realidad aumentada en 3 dimensiones que se pudo observar en la ciudad de Bangkok, Tailandia. En un área de 6000 pies cuadrados la gente pudo ver al monstruo columpiarse de un edificio a otro. En la popular Time Square una versión de Myriapod rompía una pantalla LED, haciendo que el vidrio que rompiese y cayera sobre las personas que transitaban la calle.

Las bolas de cristal de Witcher

Aprovechando la temporada navideña colocaron a los monstruos de Witcher dentro de esferas de cristal, allí se puede apreciar nuevamente al Myriapod. Las bolas de cristal miden 16 pies y fueron colocadas en diferentes ciudades del mundo como: Milán, Moscú, Buenos Aires, Nueva York, Londres y Berlín.

Una campaña global de Witcher para su segunda temporada en Netflix

La serie es popular en todo el mundo gracias al famoso videojuego, aunque la obra originalmente es un libro, sin duda el trabajo de CD Projekt fue el que lo catapulto a la fama. Esta campaña se puede disfrutar en muchas partes del mundo y el concepto fue creado por By The Network. La agencia principal detrás del proyecto es Founders con sede en EE. UU. Otro material promocional involucró las siguientes agencias: Brigada Mortier, Atom, Setters, Boys & Girls y Mr. Positive.

Per Pedersen, fundador de The Network, comentó: «Estoy muy orgulloso de que Netflix haya elegido a By The Network para esta campaña global, y como fan de Witcher, estoy doblemente orgulloso de darle vida a este increíble programa de una manera inesperada y creativa».

Tanya De Poli, fundadora y directora de operaciones de Founders, la agencia que organizó el lanzamiento mundial, comentó: «Desde ver Netflix todas las noches hasta tener la oportunidad de liderar esta campaña global para una de las marcas que más admiro, con un equipo tan increíble que va desde el cliente y By The Network es uno de los aspectos más destacados de mi carrera hasta ahora. Fue un gran honor trabajar con tantos equipos increíbles en todo el mundo para que esto sucediera».

Referencias: