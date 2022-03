Pyrex moderniza su identidad para una nueva generación

Establecida en 2015 Pyrex fue una idea de Bessie Littleton. Ella solicitó la ayuda de su esposo Jessie Littleton, quien era ingeniero en Corning Inc, para crear la nueva marca. Bessie tuvo muchos problemas al intentar hornear utilizando varios recipientes, estos al final terminaban rotos. Le pidió a su esposo muestras de vidrio de su laboratorio para intentar hacer un pastel Savoy dentro del mismo. ¡Fue un éxito inmediato! el recipiente sirvió para varias recetas (Incluyendo guarniciones como patatas o incluso platos de carne). Fue tan rotundo el éxito que finalmente convencieron a Corning de crear utensilios de cocina.

Los productos son una línea de vidrio de borosilicato transparente de baja expansión térmica que se usa para cristalería de laboratorio y utensilios de cocina. Más tarde se amplió para incluir productos de cerámica hechos de vidrio de cal sodada y otros materiales. En 1998, la división de productos de Corning Inc. responsable del desarrollo de Pyrex se independizó de Corning Consumer Products Company, y fue rebautizada como Corelle Brands. Corning Inc. ya no fabrica ni comercializa productos de consumo, solo industriales.

Pyrex una identidad por Pearlfisher

La agencia con sede en Londres y Nueva York, Pearlfisher. Diseñó la nueva identidad de Pyrex enfocada en las nuevas generaciones de chefs, cocineros y entusiastas de la cocina. Una identidad lanzada en 2022 y que se enfoca en las redes sociales como Instagram y Pinterest. Todo el mundo busca experimentar y mostrar diversas recetas, Pyrex quería ser parte de esa tendencia y para ello creó un recetario digital e impreso para ganar la confianza de sus nuevos clientes.

En la actualidad las personas persiguen la perfección y es cada vez más notorio en las redes sociales. Las familias jóvenes se enfrentan a esa presión culinaria en el día a día. Es una verdad incómoda que se convierte en un obstáculo a la hora de cocinar. Ya que se enfocan más en la perfección que en disfrutar de la cocina con ideas creativas.

Pyrex es una de esas raras marcas que incluso remplazan el nombre del objeto. Muchas personas tienen en su top of mind a la marca para referirse a una bandeja de vidrio para hornear. La propuesta de Pearlfisher para la nueva estrategia de marca, identidad y sistema de diseño de identidad visual fue lograr que las personas recuperen su confianza al cocinar. Se aprovechan del legado de la marca y muestran al producto como la estrella funcional en un nuevo estilo de vida.

El Manifesto de Pyrex

En el caso de estudio escriben el manifesto de la marca: «Ya sea que siga una receta o la invente en el acto. Ya sea que se haya transmitido de generación en generación o leído de un nuevo libro de cocina, siempre hay un ingrediente secreto: usted. No importa lo que esté haciendo, dé rienda suelta a su creatividad culinaria con cada corte, al picar y o tomar medidas. Porque la comida nos hace felices. Así que prepararla también debería hacerlo.

Es por eso que llamamos a todos los principiantes y chefs. Los que cocinan para uno o cocinan para toneladas. Ensúciate, únete a la mezcla y prepárate para hacer algo de lo que estarás orgulloso.

La cocina está llamando. Avanza. Lo tienes».

Manifesto y familia de productos.

Un rol definido en la cocina para Pyrex

Pyrex se sitúa en el centro de la creatividad y experimentación culinaria. Es por eso que se acompaña a la identidad con una serie de activos como ilustraciones hechas a mano, y fotografías cotidianas. Esto da un nuevo enfoque a la marca donde lo importante es divertirse al cocinar.

“A partir de nuestro rol recientemente definido para Pyrex en la familia contemporánea de hoy, necesitábamos asegurarnos de que Pyrex estuviera en su estado más audaz e icónico para sobresalir”, comentó Hamish Campbell, Vicepresidente Ejecutivo y Director Creativo en Pearlfisher Nueva York. “Los íconos e ilustraciones hechas a mano, que muestran las diferentes facetas de la cocina, son deliberadamente imperfectos para coincidir con el espíritu y el valor ahora en el corazón de Pyrex”.

La paleta de colores se enfoca en el color rojo. Un nuevo sistema visual eleva a la marca de Pyrex con un sistema de diseño flexible con fotografías e ilustraciones cotidianas. Se utiliza una tipografía que recuerda a un rotulador con palabras como: ¡Hornearlo!, ¡Almacenarlo! esto refuerza el carácter humano de la imperfección que es parte esencial del proceso creativo en la cocina.

El empaque también ha sido rediseñado para mostrar una personalidad de marca segura, pero humanista. El diseño se siente real, y muestra personas en su vida cotidiana disfrutando de cocinar.

Bolsas, patrones de la identidad y fotografías.

Una identidad más moderna

“Este hermoso diseño moderniza Pyrex para una nueva generación de cocineros y creadores”, comenta Ben Gadbois, CEO de Instant Brands. “Pyrex es fundamental para poner la cena en la mesa en tantas cocinas hoy en día y con Pyrex estamos innovando en formas que hacen que sea más accesible y más fácil reunir a las personas en torno a la comida”.

La identidad y el empaque renovados de Pyrex ya están disponibles en las tiendas y en línea. Obtenga más información en pyrexhome.com.

Créditos: Vicepresidente, director creativo ejecutivo: Hamish Campbell. Jefe de estrategia: Chris Allan. Estratega senior: Talia Evans. Diseñador senior: Shruti Shyam. Director de Visualización: Justin Goode. Jefe de Gestión de Clientes: Justine Allan. Directora de clientes: Sharanya Venkataraman.

Recetario online e impreso.

Publicidad exterior: tapia y una tienda móvil.

Análisis de la identidad de Pyrex

Pyrex es de esas marcas que han perdurado en el tiempo por su gran calidad. Incluso algunas personas creen que los utensilios de vidrio se llaman como la marca. El logotipo sigue siendo el mismo presentado en 2020, con letras más delgadas y algunos elementos redondos en la tipografía.

La marca quiere quitarle un poco de presión a sus clientes, ya que las redes sociales y la búsqueda de la perfección han impedido que disfruten de la experimentación y el placer de cocinar. Pyrex se coloca en el centro de todo con una paleta de colores que destaca el rojo, y algunos detalles en negro y blanco. Lo importante es divertirse al cocinar, experimentando, pasar tiempo con los seres queridos. En general es una marca mucho más humana que gracias a sus activos como tipografía estilo rotulador hecha a mano, ilustraciones imperfectas y fotografías cotidianas, le dice a sus clientes que son más cercanos de lo que creen.

Pyrex es una marca que desde sus inicios ha destacado por la innovación, esto siempre formó parte de su estrategia de la marca. También es vanguardista y conoce las tendencias, para satisfacer las necesidades de sus consumidores. En 2018, la marca crea un producto único que no solo está patentado sino que también es ideal para recalentar en el microondas. Esto es sólo un ejemplo de la propia naturaleza de la marca, que se ve reflejada de buena manera en esta identidad.

Referencias: