Prime Video uno de los mayores servicios de transmisión en línea por Pentagram

Lanzado al mercado en 2006 Prime Video es un servicio de entretenimiento de Amazon. Con sede en Washington, Estados Unidos. Un servicio: rápido, confiable, personal, intuitivo y encantador. Su misión consiste en brindar a los consumidores la mejor experiencia de cliente de video digital en su clase. Amazon Studios es el hogar del talento, creando y produciendo películas y series de televisión originales para una audiencia global. Todas las series originales se estrenan exclusivamente en Amazon Prime Video, que está disponible en más de 200 países y territorios.

Prime Video identidad por Pentagram

Prime Video es el segundo servicio de transmisión en línea por detrás de Netflix y delante de Disney Plus. Poseen más 200 millones de suscriptores, incluyendo más de la mitad de adultos solo en los EE. UU. Poseen una serie de contenido premium que incluye, series, películas y eventos. El fuerte de estos servicios suele ser el contenido origianl en el caso de Prime Video, poseen propiedades como: «The Marvelous Mrs. Maisel» y «The Boys», hasta la exitosa serie «The Lord of the Rings: The Rings of Power», y los eventos semanales de la NFL de «Thursday Night Football”.

En el caso de estudio explican que el proyecto fue realizado por Pentagram en colaboración con su socia Emily Oberman. La identidad se esmera por mostrar la: «variedad de entretenimiento y posiciona el servicio de transmisión como un hogar inmersivo para fanáticos de todo tipo. La marca utiliza el «hoyuelo» de la icónica sonrisa de Amazon como catalizador para mover a los espectadores a través de una onda infinita de su contenido favorito. La identidad se lanzó junto con una experiencia rediseñada dentro de la aplicación Prime Video que facilita a los clientes encontrar el contenido que aman».

Evolución de la marca a través de los años.

Prime Video y su Reto

En la actualidad hay una fuerte competencia en la categoría de canales de transmisión entre ellos podemos mencionar a: Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+ y AppleTV+, y muchos otros enfocados en diferentes nichos de mercado. Prime Video quería lograr una identidad de marca cohesiva para destacar frente a sus competidores. Pero a su vez destacar en que se diferencia de la competencia y en resaltar su programación original frente a los competidores.

Se creó un sistema flexible, modular y adaptable que permite resaltar los diferentes contenidos. Y es que su programación es muy distinta y va desde acción hasta drama, comedia y deportes, y adaptarse a los matices culturales en varios mercados globales. Pentagram explica: «lo que es más importante, tenía que estar relacionado con la marca matriz de Prime y al mismo tiempo sentirse claramente como Prime Video«.

Detalles del logotipo y tipografía junto a unos gráficos.

Elementos de la nueva identidad.

La estrategia de marca

En general la marca busca crear entusiasmo y conciencia sobre los productos que puede ofrecer Prime Video. En la página del proyecto explican: «Amazon desarrolló una estrategia de marca que visualiza la plataforma como una «madriguera de conejo» de entretenimiento donde los espectadores pueden perderse en millones de opciones de contenido. La personalidad de la marca es divertida, ingeniosa e inteligente, y guía a los espectadores a través de la extraordinaria variedad de programas y películas mientras siguen sus intereses personales y fandoms, que Prime Video entiende porque ellos también son fanáticos».

Pentagram, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Prime Video, para evolucionar el posicionamiento con un lenguaje visual integral que refleja la pasión por el entretenimiento y da cabida a todo tipo de historias. Pentagram agrega: «El marco le da a Prime Video su propio aspecto distintivo y convincente dentro de Amazon. Se sincroniza con los elementos existentes de Prime Video para crear una experiencia inmersiva de la marca y equilibra las identidades gráficas de los programas individuales y el ecosistema Prime».

Publicidad exterior y aplicaciones: lápices, bolsas, bote de palomitas de maíz, etc.

La solución

Un elemento de un ojo que muestra: «detalles y un alegre sentido del humor, el cambio de marca expresa la idea de que Prime Video es extremadamente sintonizado y encantadoramente nerd. (en el mejor de los sentidos)»

La identidad utiliza elementos familiares de la marca de maneras divertidas y sorprendentes, transformando la flecha con hoyuelos del logotipo de la sonrisa de Amazon en una forma distintiva que transmite movimiento, impulso y energía mientras señala el camino hacia la madriguera del conejo de Prime Video. La forma curva se puede recortar en secciones características o usarse como marco/ventana para imágenes. Las imágenes son grandes y audaces y revientan a través de la forma de hoyuelo, rompiendo la cuarta pared de una manera que interactúa con la audiencia. El color de la marca es un “Prime Blue” brillante y contemporáneo tomado de la paleta Prime.

La tipografía de la identidad

Tipografías, pesos y un póster.

Pentagram creó un nuevo y audaz tipo de letra patentado en colaboración con Lucas Sharp de Sharp Type. Una versión personalizada de Sharp Grotesk, llamada Prime Video Sharp. Una tipografía muy versátil con varios peses y que sirve para comunicar diferentes ideas y adaptarse mejor a las aplicaciones. También se presentaron una serie de iconos que van desde una calavera, un perro, diamante, etc. Fueron creados por los ilustradores de Patswerk. Los iconos están especialmente diseñados para funcionar bien con la tipografía y dar origen a muchas composiciones creativas.

Poster e iconos de la identidad.

Finalmente Pentagram explica: «La marca tiene una flexibilidad incorporada para manejar la amplia gama de entretenimiento en Prime Video. Junto con la variedad de Iconics, la apariencia se puede ajustar para cambios tonales más grandes. Los diseñadores desarrollaron dos modos visuales distintos, o «túneles», para diferentes tipos de contenido: audaz y brillante en el azul característico de Prime Video para una sensación de cultura pop, u oscuro y cinemático para cuando las cosas se vuelven un poco más serias, sofisticadas y dramáticas».

Varias aplicaciones: exterior, un balón de fútbol americano, escaleras.

La nueva identidad se podrá ver en diferentes aplicaciones, ya sea impresas o digitales. Desde vallas publicitarias, redes sociales y botín, hasta gráficos en movimiento, anuncios de televisión y la GUI (interfaz gráfica de usuario) del propio reproductor de Prime Video.

Análisis de la identidad de Prime Video

La nueva identidad de Prime Video para Amazon intenta dar un seguimiento a la marca. Con un sistema flexible, modular y muy expresivo el logotipo se basa en el hoyuelo y la sonrisa de la marca principal. Un proyecto que comenzó en agosto de 2022. Al tener un elemento tan altamente posicionado en la mente del consumidor lo que han hecho es darle más valor al mismo. Toda la identidad se basa en la sonrisa. Un diseño que destaca y al mismo tiempo se diferencia de sus competidores. Al ser un servicio que brinda material original de diferentes categorías que van desde Acción hasta Drama, era necesario que el lenguaje pudiera adaptarse según las necesidades de estos programas.

Prime Video también utiliza un agujero de un conejo. Un concepto utilizado por el equipo interno de Amazon. Es una analogía sobre «un agujero de entretenimiento sin fin» donde la audiencia puede perderse en los diferentes contenidos. Esto ha ayudado a crear una serie de iconos y elementos animados que transmiten una marca con más jocosidad, creativa e intelectual.

Se creó un tipo de letra personalizado, en cooperación con Lucas Sharp de Sharp Type. Es una versión especial de Sharp Grotesk. Una fuente desarrollada para funcionar junto con docenas de símbolos divertidos.

Elementos de la identidad.

La identidad está cargada de personalidad. Destaca como una marca única en una categoría con fuerte competencia. Es interesante poder apreciar todas las combinaciones al utilizar todo el lenguaje de la marca.

Referencias: