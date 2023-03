Pizza Hut convierte su empaque en un aro de baloncesto como en los 90s

Nuevamente Pizza Hut convierte su empaque en un aro de baloncesto. Una idea que realizó durante la década de los 90s. Este diseño genera mucha nostalgia en los millennials. Pizza Hut volverá para March Madness. Un término utilizado para describir la emoción que rodea a los torneos de baloncesto de las escuelas secundarias del estado de Illinois.

Pizza Hut anunció de manera oficial el regreso de uno de sus empaques favoritos de los años 90. La cadena de pizzerías anunció el miércoles que sus pizzas también tendrán mini balones de baloncesto para celebrar el torneo de March Madness de la NCAA.

Pizza Hut cartón de pizza en forma de aro de baloncesto y mini balones

Para celebrar las finales de la NCAA (Competición universitaria juvenil en Estados Unidos) se fabricaron baloncesto rojos y negros. Estos podrán ser adquiridos en los restaurantes participantes de todo Estados Unidos a partir del martes 14 de marzo. Los mini balones de baloncesto se venderán por tiempo limitado a $7 en los restaurantes de Pizza Hut y la aplicación Pizza Hut en Estados Unidos.

Otra campaña nostálgica que ha sido «renovada con un nuevo diseño elegante que presenta un patrón negro y rojo con la frase: ‘No One Out Pizzas The Hut'», según Pizza Hut. Pizza Hut también tiene otras sorpresas para esta fecha tan importante.

Nuevo empaque de pizza que puede crear un tablero y aro improvisado

Las pizzas estilo Big New Yorker favorita desde los 90s, tendrán un empaque especial. Una caja de cartón que puede convertirse en un aro y tablero de baloncesto. Una caja interactiva para celebrar el March Madness. Se venderá de forma limitada hasta agotar existencias.

“Regresamos nuevamente por séptimo año como la pizza oficial de March Madness, y queríamos hacer algo especial para los fanáticos del baloncesto amantes de la pizza”, comentó Lindsay Morgan, directora de marketing de Pizza Hut.

“Es por eso que estamos trayendo de vuelta un artículo favorito de los fanáticos, nuestros Mini Balones de Baloncesto, para que combinen perfectamente con los pedidos de pizza durante el torneo y presentamos un empaque de caja de pizza con aros interactivos para que los clientes participen en la acción del baloncesto en casa”.

