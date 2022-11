Pinkish Pods una nueva forma de detergente para ropa amigable con el planeta

Establecido en 2021 Pinkish Pods es una nueva forma de ver el detergente que revolucionará la industria. Los detergentes tradicionales son demasiado caros, llenos de químicos y requieren mucha agua. Cada persona en Australia utiliza muchos plásticos de un único uso, esto se convierte en miles de millones en el mundo. Pinkish Pods: un detergente con desperdicio cero, solución positiva para el clima, excelente para el planeta y basada en algo más importante que el resultado final.

Las cápsulas Pinkish Pods son muy eficaces y se han desarrollado tras años de investigación. Proporciona una fórmula repleta con una concentración de enzimas compuesta por un 90% de ingredientes activos de limpieza, lo que demuestra que limpia mejor que la competencia.

Identidad de Pinkish Pods por Control Studio

La identidad fue desarrollada por el estudio de Ámsterdam, Países Bajos Control Studio. Una empresa dedicada al branding que se encarga de crear experiencias y marcas únicas. Pinkish Pods tenía como objetivo revolucionar la industria del detergente de ropa.

En el caso de estudio escriben: «El objetivo de Pinkish Pods es convertirse en la primera y más grande empresa de FMCG con emisiones de carbono negativas en todo el mundo. Al poner a las personas, los animales y el medio ambiente por encima de las ganancias, pretenden sacudir la industria de productos para el hogar. Como empresa, Pinkish Pods se compromete a ayudar a sus clientes a tener un impacto positivo en nuestro planeta y en ellos mismos al proporcionar productos para el hogar de alta calidad, como cápsulas de lavandería, que son mejores para el medio ambiente y más saludables para los clientes. En concreto, se aseguran de que sus productos no contengan productos químicos nocivos que puedan afectar negativamente a la salud de los clientes o al medio ambiente».

Las cajas de detergente.

Pinkish Pods revoluciona la industria del detergente para ropa

Al ser una experiencia única, el estudio que desarrolló la identidad de marca se encargó de crear un empaque único. El producto se presenta en una especie de cápsulas de lavandería, estás son de color rosa y brillan, lo mejor del producto es cero desperdicio y positivo para el clima.

Interior cajas y detalles del producto.

Una marca honesta en una categoría sobresaturada

La categoría de detergente para ropa se siente muy deshonesta cuando se trata de cuidar el medio ambiente. En este caso Pinkish Pods viene a educar a la industria poniendo por delante el cuidado de la tierra, el cero desperdicio y a las personas y animales que habitan un hogar.

En la página del proyecto escriben: «Creamos una marca que irrumpe en un sector que se siente cansado y deshonesto. Como resultado, Pinkish Pods se convierte en el reproductor de cápsulas de lavandería de nueva escuela, innovador y efectivo en el mercado. Creamos una nueva identidad visual audaz que no se puede ignorar. Toda su marca se basa en un compromiso con la justicia ecológica, algo que Pinkish Pods está trabajando activamente para lograr. Esto se expresa con un icónico logotipo orgánico hecho a mano respaldado por extravagantes insignias que expresan lo que representa Pinkish Pods. Esta marca ofrece un lenguaje visual nuevo y poderoso y, de hecho, un enfoque de la marca que realmente supera las expectativas».

Elementos de la identidad.

Poster y camisa.

Publicidad Exterior.

Redes Sociales.

Análisis de la identidad de Pinkish Pods

Lo más interesante del producto es todo su lenguaje visual que muestra este producto como algo único en su categoría. Pinkish Pods son unas cápsulas de detergente amigables con el medio ambiente y que se pueden reciclar en un 100%.

Al ser un producto único en su categoría, Pinkish Pods quería verse visualmente en la línea de lo transformador. Una identidad que no puede ser ignorada, demuestra su compromiso ecológico. El logotipo es una marca denominativa sans serif muy condensada. Aunque debo decir que hay un detalle que no me agrada y es que ciertas letras se ven un poco «mordidas». Supongo que es para dar un enfoque más orgánico al diseño.

La identidad gana mucho en su conjunto, se siente poderosa y orgánica, con una paleta de colores muy llamativa. Destacando el rosa, lila, amarillo y menta. Las fotografías fueron realizadas por la empresa australian: King & Sobey. La tipografía utiliza las fuentes: F37 Judge de F37 Foundry y New Spirit F37 Judge de Miles Newlyn. En general es una marca muy llamativa que viene a cambiar la categoría con un enfoque más ambientalista y con una huella de carbono cero.

Referencias: