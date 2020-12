Petco con un logotipo más plano y minimalista

Establecida en 1965, Petco Animal Supplies, Inc. Conocida usualmente como Petco. Es una tienda minorista de mascotas en los Estados Unidos, su sede se encuentra en San Diego y San Antonio.

La tienda ofrece productos y servicios para mascotas. Petco además vende algunos animales como peces, reptiles, pájaros pequeños, hámsteres, conejillos de indias y ratones para su adopción.

Recientemente han presentado una nueva identidad que incluye cambios en su logotipo, paleta de colores y nuevos servicios.

Como diseñador puedo entender los cambios. Muchos de los logotipos han seguido la tendencia plana, minimalista, para lograr una recordación de marca, utilizar menos tinta, y funcionar en escalas reducidas. El problema es que en ese afán por lograr el cometido, dejamos de lado la personalidad de muchas marcas.

Ruff y Mews personajes de Petco han sido relevados a un segundo plano. Esto originó una discusión de diseñadores profesionales en Twitter. Mitch Goldstein, diseñador y profesor de diseño, realizó una serie de tweets. En donde criticaba fuertemente la decisión tomada por la marca.

Entre las frases memorables del profesor dice: «No estoy burlándome de las personas que crearon este logotipo: tenían un trabajo que hacer y querían hacer feliz al cliente, que quería un logotipo contemporáneo. Estoy bromeando sobre la profesión de diseño gráfico ™ que vendió a los clientes la idea de que así es como se ve el diseño gráfico contemporáneo». También agrega: «Quiero decir honestamente: ¿Qué diablos estamos haciendo?»

Detalles del nuevo logotipo de Petco.

Incluso el profesor llega a criticar la enseñanza del diseño gráfico: «Más honestamente, tal vez mis colegas y yo tengamos la mayor culpa. ¿Qué estamos enseñando que nos lleve a esto? ¿Pensamiento original? ¿Investigación perspicaz? ¿Empatía interdisciplinaria? ¿O estamos enseñando a «reflexionar sobre lo que la gente piensa que es genial y luego hacer versiones de ese tipo?»

Un diseño plano, sin personalidad, reduciendo a Petco a simplemente un proveedor de productos, donde poco importa el logotipo.

Después de varias críticas del nuevo diseño. Una de las involucradas en el cambio, justificó las decisiones de la empresa. Diciendo que muchos usuarios confundían la marca con el competidor Petsmart por utilizar los mismos colores, sin embargo no fue ella quien removió a Ruff y Mews. Esa fue una decisión posterior a sus sugerencias. Ya que una agencia amiga de los dueños finalizó el proyecto.

Since this already launched I can share what my original logo design entailed. I kept the logotype as was. https://t.co/XKpSdrWEEV pic.twitter.com/HDBejVjwb2

— Anna Fine AF (@somefinetweets) December 10, 2020