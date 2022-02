Panda regaliz por la agencia This Way Up

Establecida en 1927 Panda Liquorice es como su nombre lo indica una marca de regaliz natural, el producto comenzó en Finlandia. Desde sus inicios se han mantenido fieles a sus raíces. La marca pertenece a Bravura Foods: especialistas en distribución, ventas y marketing de marcas veganas y vegetarianas. Viven y respiran este mercado a diario. Sencillamente, ofrecen un servicio completo de ventas, marketing y distribución de productos veganos y vegetarianos. Aportan personalidad y estilo inigualables a las marcas e inyectan mucha pasión, compromiso y dedicación a lo largo del camino.

Panda Regaliz por This Way Up

La agencia londinense This Way Up ha desarrollado la nueva identidad para Panda Regaliz. Una marca de dulces cuyo beneficio es ser totalmente naturales. El objetivo principal de la agencia es atraer a un público más juvenil con el eslogan de «ser más Panda».

This Way Up se especializa en crear identidades en la categoría de marca de alimentos y bebidas más saludables. Comenzó a trabajar con la marca desde 2020, el proyecto incluye: Nueva identidad visual, empaque, sitio web y varios de los activos de la marca como ilustraciones, patrones y diseños.

Antes y después empaque.

Brief: Reflejar y conservar la posición como líder

El gran requisito para el cambio de la nueva identidad era continuar reflejando y conservando la posición de Panda como líder en su categoría. Además de crear una identidad que lograse que el producto sea más llamativo en las estanterías. Según comenta David Pearman, director creativo de la agencia: «Todos los competidores de Panda tienen el mismo aspecto: un logotipo negro redondo y una tipografía blanca», Y agrega: «Panda es el regaliz original y necesitaba comunicar mejor su papel como líder de la marca».

El producto se ofrece en varios mercados, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Se consume desde 1927 en Finlandia, esto permitió a la agencia hacer un balance entre la herencia y lo moderno.

«Necesitábamos encontrar el punto óptimo entre las señales familiares de la categoría y algunos de los códigos más emergentes de indulgencia más saludable», comenta Amber Hart, directora de cuentas de This Way Up, y quien fue parte del proyecto. «El regaliz natural de Panda tiene una lista corta de ingredientes, y no contiene ingredientes realmente desagradables, por lo que si vas a disfrutar de la confitería, Panda es una opción positiva».

Detalles del nuevo empaque y logotipo.

Cambiando la percepción sobre el regaliz

En el proceso de investigación la agencia detectó que la percepción del regaliz es de ser un alimento consumido por personas mayores. Es por eso que la identidad actual apunta a un público mucho más juvenil. Como la agencia lo indica: «priorizan el equilibrio entre la indulgencia y el placer con el bienestar».

La idea principal se centra en «redescubrir los placeres simples de la vida», y los diseños resultantes son alegres, coloridos y vibrantes, llenos de energía y positividad.

Los diseños se lanzan este mes, con la nueva apariencia digital aterrizando en primavera.

Ilustraciones y redes sociales.

Análisis de la identidad de Panda regaliz

El gran desafío para esta nueva identidad fue cambiar la percepción de que el regaliz es una golosina para gente mayor. Es por eso que crearon una serie de activos que muestran una identidad juvenil. El logotipo sigue siendo el mismo pero se encierra en la forma de una regaliz.

Otro cambio mayor se dio en el empaque. Ahora es mucho más llamativo con el logotipo de Panda en el centro. Y una pequeña ilustración del producto en la parte inferior. Mostrando las barritas de regaliz en un formato más pequeño. El logotipo se encierra en una forma de ‘revólver’ similar a una flor y sirve como un dispositivo para crear patrones que acompañan las diferentes aplicaciones. También sirve para resaltar que los componentes del producto son naturales.

Se crearon una serie de activo como: ilustraciones y animaciones. Estas se muestran en diferentes puntos de ventas y redes sociales. La campaña se centra en el eslogan de: ‘Be More Panda’ y la paleta de colores es alegre y moderna para reflejar la alegría que produce el consumir el producto. Las imágenes incluyen a una chica disfrutando de la vida cerca de lagos, un pequeño homenaje a la herencia finlandesa.

