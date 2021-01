Panda Global equipo de Esport estadounidense por Chermayeff & Geismar & Haviv

Establecido en 2015 Panda (Anteriormente conocido como Panda Global) es el principal equipo de eSports de torneos uno a uno. El equipo participa en torneos de juegos como Super Smash Brothers y Street Fighter.

Sus fundadores son ex jugadores campeones en torneos individuales de juegos electrónicos. Actualmente Panda es una de las marcas más famosas en deportes electrónicos y con más rápido crecimiento en Norteamérica.

Recientemente han presentado una nueva identidad realizada por Chermayeff & Geismar & Haviv la firma de diseño de marca con sede en Nueva York.

Panda líder en su género

Es interesante ver como han crecido los deportes electrónicos en la última década. Siendo un evento de entretenimiento relativamente joven, vemos como se forma una comunidad alrededor de los equipos. Este profesionalismo hace que pasemos de chicos que participaban en torneos a equipos altamente capacitados. Eso sólo signfica una cosa, aquí se mueve mucho dinero. Es una industria diversificada que en la actualidad posee estadísticas, clasificaciones, hardware especializado, complejos de entrenamiento, e incluso atención médica.

«La identidad visual anterior de Panda Global era un dibujo lineal de una cabeza de panda agresiva que no funcionaba bien en aplicaciones blancas, era difícil de usar en todos los productos que los fanáticos compraban con entusiasmo y no podía separarse de manera efectiva de la marca denominativa. Para una empresa ambiciosa y de rápido crecimiento, el logotipo simplemente no era lo suficientemente profesional.»

Caso de estudio Chermayeff & Geismar & Haviv

Animación del isotipo.

Isotipo de un panda en un octágono

El nuevo isotipo es mucho más profesional, legible y auténtico. Con el rostro de un panda dentro de un hexágono, cuyos ojos son rectángulos simples y su nariz un triangulo. Un diseño contemporáneo que sigue una serie de estándares visuales acordes a la categoría.

«El desafío para la nueva identidad visual era crear un diseño que pudiera usarse para una empresa joven seria con grandes aspiraciones que también fuera lo suficientemente genial como para atraer a una amplia base de fans de jugadores. Geométrico, modular y carismático, el nuevo símbolo de Panda Global es la cara de un panda en un hexágono de doble contorno, con orejas rectangulares que corren paralelas a sus ojos rectangulares».

Caso de estudio Chermayeff & Geismar & Haviv

Mandos: Playstation 4 y Switch.

Construcción tipográfica.

Tipografía Druk Bold.

Logotipo en 3d y el ángulo de la tipografía.

Digital historias con patrones de fondo.

«Los deportes electrónicos evolucionan y cambian constantemente. Siendo un líder de la industria en un espacio tan nuevo, necesitábamos un logotipo para Panda Global que no solo abarcara quiénes somos hoy, sino que nos lleve hacia el futuro».

Dr. Alan Bunney, director ejecutivo de Panda Global.

Galería de aplicaciones: Sillas gamer, anteojos, gorras, banners, juegos y pantallas.

Análisis de la identidad de Panda Global

Hay quienes no gustan los esports, los critican diciendo que es algo de ocio y no se puede asociar con valores deportivos que otras disciplinas si logran. Personalmente creo que es un honor poder vivir este cambio de una industria amateur a una profesional. Los esports son iguales a los deportes tradicionales, son eventos de entretenimiento que mueven mucho dinero. Finalmente ver a alguien pateando un balón, no convierte en atleta a quien lo mira.

Panda ha presentado un logotipo más funcional que su diseño anterior. La cabeza del panda furioso se perdía en fondos blancos. Y la tipografía era poco legible con espacios negativos innecesarios en letras como la «P» y la «A».

En el nuevo logotipo vemos un panda más simplificado, con dos bordes, y líneas gruesas que forman el dibujo. Hay que tomar en cuenta que los esports siguen los mismos principios de los deportes tradicionales a nivel de diseño. Líneas muy gruesas para facilitar su aplicación en bordados y tamaños reducidos.

Para su tipografía han utilizado la fuente Druk Bold extra itálica con un ángulo de 14 grados para darle un toque más auténtico. En general es una identidad muy superior a su versión anterior.

Referencias: