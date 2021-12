On the Edge identidad orgánica con patrones de la naturaleza por How&How

On the Edge es una Organización sin fines de lucro formada por científicos y narradores de historias cuya misión es proteger las especies evolutivamente distintas y en peligro de extinción a nivel mundial. Su sede esta en Chelsea, Londres.

Una identidad orgánica basada en patrones naturales por How&How

La agencia de How&How se encargó de desarrollar la Identidad de On the Edge. Además incluyó su estrategia de marca, mensajería y posicionamiento. Y elaboró una serie de diseños que incluyen un generador de transiciones, kits creativos, redes sociales, diseños digital y una nueva página web.

El proyecto inició con la pegunta: ¿Desde cuándo la conservación tiene que ser tan conservadora? Por esta razón el proyecto es muy revolucionario y llamativo.

On the Edge: paleta de colores

La paleta de colores se inspira en la bioluminiscencia, un fenómeno de ciertos organismos para producir luz gracias a energía química. Un fenómeno que se ha visto en insectos y hongos, y algunos cuerpos de agua. Destacan tonalidades verdosas y se complementa con tonalidades más opacas inspiradas en hongos, por último colores grises, claros, y una paleta con tonalidades rojizas para dar algo de variedad.

Escriben en la página del proyecto: «Nuestra paleta de colores se inspiró en el fenómeno de la bioluminiscencia como respuesta de ‘conservación’ de un animal. Cada vez más criaturas (incluidos los corales) se están adaptando a sus climas y entornos cálidos utilizando la bioluminiscencia como mecanismo de defensa (The Economist, 2019).

Al ingresar a este modo de alerta para ahuyentar a los depredadores y protegerse contra el peligro, los neones brillantes podrían verse como la forma de conservación de la naturaleza».

Paleta de colores.

Patrones de la naturaleza

La agencia se inspiró en el vínculo que se da entre los humanos y la naturaleza. Ambas partes no viven en armonía y en los últimos años hemos visto como muchas especies están en peligro de extinción. Es por eso que On The Edge una organización benéfica de conservación intenta resolver el problema de una forma novedosa. Para ello crea, creación, repite y mide programas programas científicos, juegos en línea y documentales. Todos con un enfoque sobre la naturaleza y las especies en peligro crítico. Un estudio de naturaleza experimental que aumenta la biodiversidad del planeta… y crea conciencia en Internet.

Al desarrollar e implementar experimentos en línea. Promueve la naturaleza que está allí afuera. Son defensores de la naturaleza a través de Internet e impulsan el cambio desde adentro. La agencia describe: «Su premisa es poco convencional, pero disruptiva, dirigida a forjar una reconexión con la naturaleza mediante la manipulación de herramientas y técnicas digitales para sacudir la narrativa».

Marca denominativa sobre fondo animado.

Una identidad para la generación Z

La ONG On the Edge quería mostrarle a su público una nueva identidad de marca, un sitio web modernizado y que se adaptase a todos los dispositivos actuales. Una marca que pudiese hablar con su público objetivo de la Generación Z. Sin que los científicos que conforman el 50% de la empresa perdieran de vista sus objetivos. Una marca: «valiente pero convencional, tecnológica e implacablemente experimental; Estos ‘forasteros de Internet’ tienen la intención de llevar el exterior al ámbito digital».

La agencia desarrolló un sistema de diseño modular que utiliza paneles de vidrio y «bordes» literales para representar la interfaz borrosa entre las pantallas en línea y el mundo exterior. En el sitio web agregan: «A veces estos aparecen con más claridad, en otras se distorsionan en ruido y olvido. O extinción».

Un monograma inspirado en los patrones de las ranas

Sin lugar a dudas la parte más llamativa de la identidad es el monograma. Esta letra E se puede representar de varias formas y es que esta inspirada en los patrones de las ranas arborícolas en peligro de extinción. Sus marcas parecen formar letras y caracteres.Un diseño tipográfico sacado de la naturaleza, que a su vez refuerza la comunicación y el diálogo necesarios entre los seres humanos y la naturaleza.

Finalmente para terminar la composición: «Se combinó una paleta de colores (inspirada en la bioluminiscencia, que es la técnica de autodefensa y conservación de la naturaleza) con una cuadrícula fuerte, acentos de neón y una estética mínima para contrarrestar la enorme cantidad de contenido colorido y estrafalario que produce OTE».

Isotipo inspirado en patrones de la naturaleza.

Generador de transiciones, el monograma como dispositivo y sistema modular.

On the Edge: Tipografías

La tipografía utilizada en su marca denominativa es TWK Everett de la fundición tipográfica Weltkern. Un diseño que acompaña al monograma orgánico con muchos cortes y bordes afilados. Además posee tres pesos, mediano, regular y light. El contenido de la identidad utiliza las tipografías Simplon Mono de Swiss Typefaces para darle un toque académico. Y Roboto ambas con dos pesos: regular y light.

Tipografía principal y secundarias.

Diferentes aplicaciones: desde redes sociales hasta publicidad exterior.

«Estamos encantados de haber trabajado (y seguir trabajando) con How&How, que son socios creativos en el mejor sentido. Teníamos una forma de dónde queríamos llevar nuestra marca y ellos profundizaron nuestra comprensión de ella y le dieron vida».

«Desde los detalles técnicos del diseño web hasta la amplia estrategia de marca, el diseño gráfico y la animación, son profesionales y es un placer trabajar con ellos».

Will McNamara, director de marketing y comunicaciones, On the Edge.

Análisis de la identidad de On the Edge

Me gustan los proyectos que se salen de todo tipo de estándares. Este es uno de ellos porque logra unir dos conceptos fuertes: el de la conservación y un patrón de letras sacado directamente de las ranas para reforzar esa idea. La tipografía de la marca denominativa es TWK Everett un diseño que se complementa muy bien con los patrones naturales por sus cortes y filos. Para la tipografía del contenido se utilizan dos fuentes: Simplon Mono y Roboto. Todas poseen varios pesos para hacer las composiciones más flexibles.

La paleta de colores utiliza tonalidades verdosas inspiradas en el proceso de adaptación de algunos organismos de la bioluminiscencia. El color principal son varias tonalidades de verde, pero también hay tonalidades de gris, negro y rojo. Los patrones orgánicos que crean la letra «e» del monograma también sirven como dispositivo de ventana y muestran diferentes especies en peligro de extinción.

Por último tenemos un sistema modular de varias jerarquías para mostrar las diferentes especies, a veces borradas con ese generador de transiciones que envían el mensaje de conservación.

