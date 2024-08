Nuevos logotipos para Batman, Superman y Wonder Woman

En esta nota conoceremos los nuevos logotipos y portadas para Batman, Superman y Wonder Woman en el Universo Absoluto. Durante toda la semana estos logotipos de DC y su universo Absoluto han sido fuertemente criticadas en las redes sociales.

Nuevo Universo de DC llamado Absoluto o Absolute en inglés

DC Comics presentó la semana pasada las nuevas portadas y logotipos del Universo Absoluto. Un reinicio que redefine a sus personajes más memorables: Batman, Wonder Woman y Superman. Además de ser un cambio en el diseño gráfico también dieron información adicional sobre los equipos creativos detrás de cada historieta. También dieron detalles de las fechas de lanzamiento a finales de año. Una nueva oportunidad para disfrutar de la famosa triada de DC. Un universo que contará con la presencia ominosa de Darkseid.

Absolute Batman #1: la reinvención del famoso caballero oscuro

En los cómics de Batman en el Universo Absoluto podremos disfrutar de una versión única del famoso héroe. Scott Snyder y Nick Dragotta son los encargados del proyecto. Este Batman a diferencia de los otros no tiene riqueza, ni mansión, ni vínculos con su mayordomo Alfred. Como se puede ver en las fotos también es un Batman más rudo y violento. Un cambio radical que marca el estilo «Absoluto» de un Batman más crudo y sin recursos. El color de la historieta fue realizado por: Frank Martin y las letras de Clayton Cowles. Se lanzará el miércoles 9 de octubre en las tiendas físicas y digitales.

La portada principal ha sido realizada por: Nick Dragotta y Frank Martin, hay variantes creadas por: Wes Craig, Mike Spicer, Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair, Mitch Gerads e Ian Bertram.

Wonder Woman o Mujer Maravilla del Universo Absoluto #1: Reinvención de la famosa Guerrera Amazónica

Por fin tenemos detalles de Absolute Wonder Woman #1 una reinvención completa de la mano de Kelly Thompson, galardonada con el premio Eisner, y el arte de Hayden Sherman. En esta realidad alternativa Diana se despoja de todos los elementos tradicionales de otros universos. No existirá la famosa isla paradisíaca, no habrá hermandad de Amazonas, tampoco habrá misión de paz. Una reinvención de la famosa guerrera amazónica, esto permitirá una aventura original y desafiante. Jordie Bellaire dará color a la historieta y las letras estarán a cargo de Becca Carey. Se pondrá a la venta el 23 de octubre.

La portada principal será de Hayden Sherman y Jordie Bellaire, y las variantes vendrán de la mano de artistas como Wes Craig, Mike Spicer, Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair, Jeff Dekal y Dan Panosian.

Absolute Superman #1: El hombre de acero

Finalmente tendremos el cómic de Absolute Superman #1. Ha sido desarrollado por el escritor Jason Aaron y el artista Rafa Sandoval. En esta ocasión Superman estará completamente aislado. No tendrá familia, no tendrá la misma fortaleza de otras historias, estará completamente solo. No hay un hogar al cual regresar. Su misión será buscar una verdad para continuar en la lucha de la justicia en un universo cambiado por completo. La historieta fue coloreada por: Ulises Arreola y las letras por Becca Carey. Se podrá adquirir el miércoles 6 de noviembre.

Rafa Sandoval y Ulises Arreola crearon la portada principal, las variantes fueron desarrolladas por: Wes Craig, Mike Spicer, Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair, Clayton Crain y Matteo Scalera.

Análisis de los diferentes logotipos del Universo Absoluto de DC

Debo decir que he visto en redes sociales muchas críticas a estos nuevos logotipos. Principalmente han criticado al de Batman, ya que se sale de lo convencional que podremos ver en otras de sus versiones.

Se trata de una reinterpretación de los personajes dentro del Universo Absoluto de DC. Es por eso que sus logotipos son tan distintos para que la gente pueda comprender qué se trata de otro universo y personajes con características propias. Los personajes en estas historias se alejan de los arquetipos heroicos. La famosa triada de DC: Batman, Wonder Woman y Superman desafían por completo las historias tradicionales. La importancia de hablar de Darkseid como pilar de este universo, apunta a que se trata de un sitio más oscuro y complejo.

Nuevos logotipos Batman Superman y Wonder Woman

El logotipo más criticado ha sido el de Batman, comentan en redes sociales que es demasiado simple y feo. Lo que la gente no se ha detenido a pensar es que representa mucho mejor a un Batman más salvaje, violento y crudo, sin ningún tipo de riqueza. Al final estamos ante una especie de bloque con filos y que en esa sencillez sigue pareciendo un murciélago. Quizás es el mejor diseño ya que logra fusionar la historia con la profundidad del personaje. Podemos repasar los diferentes logotipos de Batman a través de la historia.

Los otros dos diseños si son más criticables. Wonder Woman conserva su monograma dividido por un espacio. Y Superman muestra un diseño que recuerda la tradicional «S» pero ahora posee menos espacios en negativo, quedando una especie de reminiscencia de la letra.

Referencias: