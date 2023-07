Nuevo uniforme para el Capitán Crunch arregla las rayas en sus brazaletes

El famoso personaje del Capitán Crunch ha presentado un nuevo uniforme. Han pasado muchos años y los fanáticos del famoso cereal siempre han tenido una queja sobre su uniforme. La chaqueta del personaje poseía solo 3 argollas en su brazalete, en lugar de 4 que significan un mayor rango. Estas franjas de color dorado en la marina significan significan el rango de cada marino. 3 franjas significan que la persona tiene el cargo de comandante y este es inferior al de Capitán que tiene 4 franjas doradas.

Este año se celebra el aniversario número 60 del Capitán Crunch, y han aprovechado la oportunidad para presentar un nuevo diseño para el personaje. Esto también incluye un uniforme arreglado que finalmente refleja el rango de capitán. En general es una versión más moderna con una chaqueta con 4 rayas doradas en sus mangas.

El Capitán Crunch finalmente tiene sus 4 rayas doradas que simbolizan que es un Capitán y no un Comandante

El nuevo diseño fue presentado en las afueras del San Diego Comic-Con. La presentación incluyó a varias personas disfrazadas como el propio Capitán Crunch. Lo bueno es que al final PepsiCo ha escuchado a sus fanáticos y ha corregido el error, mejor tarde que nunca. La chaqueta con mangas de cuatro rayas representan el grado de capitán.

Las personas disfrazadas con el nuevo uniforme del capitán en la SDCC 2023.

Capitán Crunch nuevo uniforme en 2023

La presentación ocurrió el 20 de julio en el San Diego Comic-con. Varios cosplayers celebraron el cambio uniformados como el capitán. El Capitán Crunch siempre ha sido capitán de su barco llamado: SS Guppy. Pero anteriormente no había representado el rango de capitán que según la marina otorga las 4 rayas.

«Con la celebración del 60 cumpleaños de Cap’n Crunch este año, pensamos que era apropiado conmemorar sus épicos 60 años de sabrosas aventuras con una nueva apariencia», comentó: Kristin Kroepfl, vicepresidenta y directora de marketing de Quaker Foods América del Norte en PepsiCo. «¿Qué mejor manera de revelar el nuevo look de cuatro rayas del amado Cap’n Crunch que con sus Crunchmates disfrazados en uno de los eventos de cultura pop más icónicos del año?»

Antes de la presentación en vivo, los fanáticos de la marca vieron actualizada la chaqueta con cuatro rayas en el San Diego y en los canales de Instagram y Twitter de Cap’n Crunch en los últimos días. El nuevo uniforme se verá en los empaques de las cajas de cereales Cap’n Crunch, y las barras de golosinas.

Algunos de los empaques actualizados.

Acerca de Cap’n Crunch

Uno de los cereales más icónicos lanzados al mercado en 1963. Son propiedad de la marca The Quaker Oats Company, una unidad de PepsiCo, Inc. En la actualidad poseen cereales en 5 variedades, ediciones limitadas, barritas, golosinas, etc.

Acerca de Quaker Oats Company

The Quaker Oats Company, con sede en Chicago, es una marca que pertenece a PepsiCo, Inc. Una de las empresas más grandes del mundo en la categoría de bienes envasados. Tiene más de 140 años. Sus marcas más importantes son: Quaker® Oats, Quaker® Rice Cakes y Quaker Chewy® Además de muchas barras de granola.

Acerca de PepsiCo

PepsiCo es una de las empresas más grandes del mundo con presencia en 200 países y territorios. PepsiCo generó más de $86 mil millones en ingresos netos en 2022. Sus marcas principales son: Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. Entre muchos otros alimentos y bebidas.

