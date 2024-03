Un nuevo cambio de marca para la catedral Liverpool y para empezar la Semana Santa. Construida en 1924 La Catedral de Liverpool fue construida por el pueblo, para el pueblo para la Gloria de Dios. Con sede en Liverpool, Merseyside en Inglaterra. Un edificio emblemático e histórico. Es un lugar vibrante y activo que la gente de la ciudad, las regiones y el mundo encuentran de muchas maneras. Dirigidos por su Decano han reflexionado sobre su misión y ministerio. Esto los llevó a ver que la palabra Encuentro cobraba cada vez más importancia para ellos.

Centenario de la Catedral de Liverpool nueva identidad por Poke Marketing

La Catedral de Liverpool a nivel arquitectónico es muy famosa a nivel mundial. Muy pronto celebrará sus 100 años de existencia y lo hará con una nueva identidad visual elaborada por la agencia: Poke Marketing. Incluye un nuevo logotipo y activos de marca que potenciarán este destino turístico.

En la página del proyecta comentan las necesidades visuales y de comunicación que necesitaba la Catedral: «La Catedral de Liverpool requería un cambio de marca que representara la profundidad de las ofertas y experiencias que la gente obtiene de la catedral: fe, arte, cultura y eventos. La Catedral muestra la calidez, hospitalidad, cultura, patrimonio y naturaleza acogedora de Liverpool, y esta nueva marca necesitaba enfatizar la experiencia especial que la Catedral ofrece a su gente».

Nuevo cambio de marca Catedral Liverpool

Reconocida por ser la catedral más larga del mundo La Catedral de Liverpool es impresionante a nivel arquitectónico y se encuentra en el corazón de la ciudad de Liverpool. Un destino histórico que anualmente recibe a más de 800,000 visitantes, locales e internacionales.

En la página del proyecto escriben: «Creamos el tema de marca ‘Look up’, incentivando la exploración. ‘Look up’ anima a las personas a explorar no sólo el edificio, sino también a sí mismos. El público puede admirar el edificio, Dios, la vida, la diversión, el disfrute, la reflexión, el recuerdo y el asombro. A partir de esta dirección estratégica, creamos una identidad de marca impresionante e innovadora inspirada en el edificio.

La Catedral de Liverpool es uno de los edificios más emblemáticos del mundo, no sólo por su escala sino por su forma única y su diseño de doble crucero. Inspira, deleita, evoca emoción, crea orgullo. Desarrollamos su posicionamiento, tono de voz, look and feel, identidad, branding. Además de un nuevo sitio web y la implementación de la marca en sus activos físicos y digitales».

Una marca centenaria y emblemática

La Catedral de Liverpool celebra sus 100 años en 2024 y ha renovado su identidad visual para potenciar su comunicación. Poke Marketing ganó un concurso entre 18 agencias que querían crear la nueva identidad visual. El objetivo principal era simple: Crear una identidad visual que pudiera capturar la historia cultural y espiritual del edificio, a su vez atraer más visitantes al destino.

Redes sociales y sitio web.

El eslogan de: «Look up»

La nueva identidad se centra en el eslogan de: «Look up». La agencia Poke Marketing necesitaba elaborar una frase que inspirara a los visitantes a explorar no solo la catedral, sino también de reflexionar sobre su yo interno. Un enfoque estratégico que permitió un rediseño completo, una versión del logotipo animada y en 3 dimensiones, nuevo sitio web. Elementos y activos de marca centrados en el cliente y en la profundidad espiritual de un destino como la catedral.

Guías de marca y estilo fotográfico.

Elementos a destacar en la nueva identidad visual de la Catedral de Liverpool

El elemento más llamativo es su nuevo logotipo, un diseño arquitectónico basado en la forma física de la catedral. Destaca su tono de voz distintivo y su propuesta de valor centrada en el cliente. Una identidad visual que logra un equilibrio entre la rica historia y tradición y elementos más modernos y funcionales en pantallas digitales y varios formatos. El resultado es una identidad visual vibrante y acogedora.

Un rebranding que destaca el Espíritu de la Catedral

Una identidad visual que no solo proyecta el legado histórico de la catedral, también crea una serie de activos que permitirán funcionar mejor en el presente y el futuro inmediato. Stuart Haynes, director de comunicaciones de la Catedral de Liverpool, comentó la importancia de la renovación y el reflejo de la diversidad e innovación del destino, para fortalecer su posición e importancia a nivel mundial.

Publicidad exterior.

Análisis de la identidad de la Catedral de Liverpool

La nueva identidad visual de Poke Marketing comienza con un nuevo logotipo. El diseño es totalmente arquitectónico y se inspira en la forma física de la catedral. Además el estilo angular de sus formas permite funcionar como dispositivo para colocar fotografías.

Su paleta de colores es muy variada pero destaca el naranja y el celeste, que contrasta con tonalidades más opacas para crear un estilo moderno. El cambio de marca catedral Liverpool se siente vibrante y acogedor, además es un diseño que garantizará mejorar la comunicación y el sitio como destino para locales y turistas.

Referencias: