Nueva identidad para ElClásico entre El Real Madrid y El FC Barcelona

ElClásico es una rivalidad que data de 1902 entre los clubes de fútbol FC Barcelona y Real Madrid. Al principio se apodaba así a las competiciones celebradas en el campeonato de España, pero el término ahora incluye todos los partidos entre los clubes, en campeonatos como la UEFA Champions League y la Copa del Rey.

Es considerado uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol entre clubes. También posee mucha relevancia a nivel mundial y se encuentra entre los eventos deportivos anuales más vistos. El Real Madrid lidera en resultados en partidos competitivos con 98 victorias frente a las 96 del Barcelona; El Barcelona lidera en partidos de exhibición con 19 victorias frente a 4 del Madrid y en partidos totales con 115 victorias frente a 102 del Madrid a partir del último partido disputado el 10 de abril de 2021.

Detalles del logotipo: imagen de LALIGA.

Nueva identidad para El Clásico del Fútbol Español

LaLiga ha presentando un nuevo logotipo e identidad visual para el famoso partido entre El Real Madrid y el FC Barcelona. El objetivo principal es promover aún más el evento y ganar aficionados que se sumen a los cientos de millones que disfrutan viendo el partido. Un proyecto realizado por el famoso estudio Vasava con sede en Barcelona.

El gran éxito de ambos clubes comenzó a crear la rivalidad más famosa en el mundo del fútbol. Este enfrentamiento se ha dado en 245 ocasiones, con una audiencia potencial de 650 millones de televidentes en todo el mundo.

El apodo de ElClásico

Según comenta el diario El País fue Alfredo Relaño, director del diario AS entre 1996 y 2019 quien bautizó al famoso partido como ElClásico: «Algo que lleva mucho tiempo siendo bueno para mí es un clásico», comenta. En Argentina así llaman a los partidos que involucran a equipos con una alta rivalidad. Relaño utilizó el nombre para referirse a este legendario enfrentamiento de la LaLiga Santander. Un clásico. ElClásico.

Detalles del logotipo y diferentes combinaciones de colores. Imágenes de LALIGA.

Una marca en el imaginario de los fanáticos ahora materializada

Durante los últimos 20 años los fanáticos de todo el mundo se refieren a este partido con el famoso apodo. Se puede leer en numerables canales de comunicación y entre los aficionados a nivel global. También LaLiga, formalizó hace dos años la marca ElClásico. Y han decidido crear una identidad visual para darle forma y así premiar a quienes disfruten del gran evento.

Eva López Ruiz, directora de Marca Global y Activos de LaLiga, un departamento con más de 4 años de existencia comenta: «ElClásico es nuestro partido más icónico a nivel mundial. Ya se distinguía a nivel de palabra y le faltaba ese reconocimiento visual». El logotipo y la identidad visual fueron desarrollados por la agencia de branding Vasava.

El cofundador Bruno Sellés, comenta: «ElClásico estaba pidiendo tener una marca que le diera voz, que le permitiera llegar a un público más global y que respondiera a los nuevos rumbos que está teniendo el fútbol, que ya trasciende a la moda, a la calle, a la música, al mundo de los videojuegos…».

Logotipo que sustituye al símbolo de versus. Imagen de LALIGA.

«LaLiga, siempre a la vanguardia de la innovación y el espectáculo, pretende con esta nueva imagen tener un activo más que ayude a incrementar el valor de la marca de la competición y de sus clubes, y que pueda ser utilizado en todas las activaciones y eventos internacionales realizados en torno a este partido, todo ello dentro de la estrategia de internacionalización que se inició hace años. Esta iniciativa también es un ejemplo del esfuerzo de LaLiga de cara al futuro, en el que se está trabajando más de la mano de los clubes para promocionar nuestra competición y partidos icónicos, no solo ElClásico sino también ElGranDerbi, ElDerbi de Madrid, ElDerbi Vasco…»

Nota de prensa. LaLiga.

Un supuesto concierto. Imagen de LALIGA.

Ambos equipos se volverán a ver las caras el 24 de Octubre. LaLiga ha preparado el lanzamiento de la nueva identidad visual para esa fecha. Veremos diferentes aplicaciones en medios escritos y digitales.

Premio de Creatividad Nacional en los Deportes: ElClásico y su gestión durante la pandemia

La semana pasada LaLiga fue galardonada con el Premio de Creatividad Internacional en los Sports Industry Awards de este año por su campaña de ElClásico y en general por las diversas medidas y versatilidad de activaciones durante la pandemia. Han logrado adaptarse a la situación para llevar los eventos a todo el mundo.

Una identidad para llegar a nuevos mercados

La nueva identidad se lanza con el objetivo de atraer nuevos mercados y aficionados. Rodrigo Antonini, comenta: «Es nuestra punta de lanza, queremos llegar con él también a jóvenes y mujeres».

Se utiliza una tipografía geométrica y angulosa llamada Halunke de Elena Schneider. No se puede descifrar lo que dice cuando lo vemos por primera vez, esto invita al espectador a descifrar el mensaje.

«Esta es una generación acostumbrada a descubrir cosas. Eso es lo que les genera interés», comenta Sellés, de Vasava, y dice: «Se ha apostado por el crudo y el negro, por un verde dorado, que es un color de solera, de clase y por un naranja eléctrico muy bestia, que es mucho más digital, más joven, para transmitir energía».

En el comunicado de prensa de LaLiga también se mencionan posibles nuevas identidades para otras otras rivalidades y derbis españoles importantes. Entre ellos: El Gran Derbi (Real Betis vs Sevilla), El Derbi de Madrid (Real Madrid vs Atlético de Madrid) y El Derbi Vasco (Real Sociedad vs Athletic Bilbao).

Algunas aplicaciones: Imágenes de LaLiga.

Análisis de la identidad de ElClásico

Las ligas de fútbol viven un proceso de expansión para seducir nuevos mercados y fanáticos. Especialmente las personas jóvenes que deben reinsertarse en el plano del fútbol. Esta identidad es un intento por lograr ese objetivo. Vemos un diseño accesible, diverso e inclusivo. Por eso en los distintos vídeos de la identidad, se pueden ver a personas multiculturales disfrutando del gran evento que es El Clásico.

Para la marca denominativa de ElClásico se utiliza una tipografía llamada Halunke de Elena Schneider un diseño difícil de leer pero con muchos ángulos y geometría que tiene la intención de lograr conectar más con los jóvenes y que busca que codifiquen el mensaje. Una paleta de colores muy elegante con tonalidades de dorado, negro y un naranja eléctrico que logra un gran contraste y que hace aún más llamativa a la identidad.

Me agrada mucho la identidad, me parece innovadora y cargada de energía. Retrata muy bien lo que significa el fútbol de hoy en día, una competición global que intenta expandirse a más mercados. Utilizando elementos únicos como el signo que remplaza al tradicional «VS». Estos picos y ángulos que se mueven para anunciar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

