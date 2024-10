En esta nota hablaremos del nuevo distrito y barrio llamado Sister en Manchester. Destaca por ser un lugar innovador valorado en 1.700 millones de libras esterlinas.

Anteriormente el sitio se conocía como: ID Manchester. Un distrito en que la innovación científica y tecnológica formarán parte de su historia en los próximos 15 años.

Sister anunció la apertura de su primer edificio, llamado Renold, y su primer cliente, Sustainable Ventures, formarán parte del centro de innovación en noviembre. Sister generará más de 10.000 empleos a tiempo completo en el lugar y contribuirá con alrededor de £1.500 millones a la economía cada año en Manchester.

Sister será conocido por promover la innovación en sectores como la tecnología digital, la innovación en salud, la biotecnología, los materiales avanzados y la fabricación. Con instalaciones de última generación y un ecosistema colaborativo para empresas de Reino Unido y el mundo.

Pentagram presenta la nueva identidad del distrito Sister en Manchester

Nuevo distrito de Sister: El Epicentro de la innovación en Manchester

Recientemente la famosa agencia internacional de diseño Pentagram presentó la nueva identidad de marca para Sister. El ambicioso proyecto tecnológico e innovador fue propuesto por el alcalde Andy Burnham, un proyecto conjunto entre la Universidad de Manchester y Bruntwood SciTech. Sister quiere aportar a la ciudad una base llena de ciencia, tecnología y comunidad, en el corazón de Manchester.

Detalles del logotipo y una valla con el nuevo diseño.

Animaciones del proyecto.

Sister y su tipografía personalizada un homenaje a Alan Turing

Uno de los activos más importantes de la nueva identidad de Sister es su tipografía personalizada. La misma fue nombrada: Sister Mono, se inspira en las primeras computadoras de Alan Turing y en los caracteres de las máquinas de descifrado de códigos. Un estilo de letra monoespaciada que además de ser muy funcional y legible es un tributo al legado de Turing en la ciudad. La tipografía Sister Mono tiene varios pesos y un estilo vanguardista que se adapta a las diferentes necesidades de comunicación.

Nuevo logotipo de Sister con una línea dinámica

Otro de los elementos importantes en el nuevo diseño es su logotipo. Destaca una línea fluida y dinámica que se inspira en Manchester Code, un sistema de señalización de datos creado en la Universidad de Manchester en los años 40. La línea representa los bordes porosos del distrito y su conexión con el río Medlock, que forma parte de la zona. Un diseño modular, que representa la tecnología y las conexiones, además de ser un diseño funcional que se adapta a diferentes entornos dentro de Sister.

Una identidad tecnológica y científica para el distrito de Sister

Es interesante leer un poco sobre la historia del distrito de Sister y el porqué de ese nombre. Pentagram trabajó con The Draft, quien creó el nuevo nombre para el distrito. Su origen forma parte del Informe Robbins de 1963, recomendaba la creación de Instituciones Especiales para la Investigación Científica y Tecnológica (Scientific and Technological Education and Research (S.I.S.T.E.R.s), por sus siglas en inglés). Un vínculo que une el nombre con su historia ya que su misión siempre fue educativa y de innovación.

Varias aplicaciones: Publicidad exterior, pósters y sitio web.

Lenguaje gráfico con elementos dinámicos y versátiles

Pentagram ha creado una identidad muy versátil y dinámica para Sister. Se utiliza una paleta de colores monocromática en blanco y negro, pero se agregan tonalidades secundarias que hacen que la marca se sienta más vibrante. El lenguaje visual de Sister permite es funcional en escalas y formatos. Desde su señalización en el edificio hasta las aplicaciones digitales.

También se han desarrollado una serie de activos dinámicos como animaciones, íconos lineales que recuerdan al logotipo principal. Patrones tipográficos logrando en general mucha cohesión y adaptabilidad en la marca.

Sister: distrito que respeta su herencia y lo une a la tecnología e innovación

En general la identidad visual de Sister se siente muy innovadora y tecnológica. No sólo es atractiva sino que es muy funcional y respeta su origen en la ciudad de Manchester. Recordando con cada activo visual su legado en la ciencia y la tecnología.

Uno de sus puntos fuertes es la tipografía personalizada y su tributo a Alan Turing y el Manchester Code. Estos elementos enriquecen el lenguaje visual respetando su historia pero adaptándola a una época moderna. Se marca la evolución y se subraya el papel de Sister para potenciar la ciudad de Manchester como un centro tecnológico global.

Varias aplicaciones: Tote bag, poster, logotipo en fachada, señalización, etc.

Análisis de la Identidad de Sister

En general estamos ante una identidad que respeta su legado histórico centrado en la innovación, ciencia y tecnología. Pero lo adapta a las tendencias modernas, estos guiños se pueden apreciar con detalles como su tipografía personalizada.

También hay que aplaudir la versatilidad que posee en su lenguaje y la adaptabilidad en los diferentes entornos y escalas. Sister es un distrito de innovación en Manchester por lo tanto merecía un lenguaje visual y un logotipo que en todo momento recuerdan su misión. Un centro urbano y tecnológico. El resultado es una marca que se logra una gran cohesión y relevancia visual.

