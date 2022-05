Nueva identidad de Little Rick bebidas CBD por agencia creativa NOW

Establecida en 2020 Little Rick es una familia de bebidas CBD cuyo propósito es levantar el ánimo de las personas. Las bebidas de cannabidiol vienen en diferentes sabores a base de plantas: chocolate, piña y menta, frambuesa coco o limonada, cola etc.

Son productos que ayudan a calmar la ansiedad y mejorar el sueño de las personas. Nacieron en plena pandemia para mejorar la salud de las personas aliviando su estrés. Es cada vez más común ver como la categoría CBD gana popularidad en todo el mundo. Son comunes los productos hechos a base de cannabis y marihuana, son cada vez más los países que legalizan su uso. Estos productos se venden en varias regiones de Estados Unidos, excelentes para buscar bienestar y son antiinflamatorios.

Identidad de Little Rick por agencia creativa NOW

La agencia londinense Now es la responsable de crear la nueva identidad visual de Little Rick. Una marca que buscaba reposicionar su familia de bebidas CBD y su proceso de distribución directa al consumidor. Una de las fortalezas de la marca es que contiene más CBD que sus competidores, además se fabrica de una manera única y no en polvo hecho en laboratorio como otras marcas.

Los competidores se suelen enfocar en la salud y bienestar, la agencia decidió que era mejor enfocarse en: «los beneficios e ingredientes del producto de los que los demás podrían estar demasiado asustados para hablar. Reposicionarlos como una marca contracultural. Sé tú mismo, relájate y déjate llevar, o como lo llamamos RICK & ROLL».

Una identidad inspirada en el arte callejero, la cultura skate y surf

El lenguaje visual de la marca se inspira en el arte callejero y la cultura del skate y el surf. Una marca enfocada en las redes sociales y los entornos digitales. Mostrando el proceso de elaboración de las bebidas CDB de Little Rick. El proyecto incluye un nuevo logotipo, empaque, sitio web, camisetas y el material publicitario de la tienda. Crearon también una serie de diseño para publicidad exterior y otros activos como nuevo tono de voz para redes sociales, impresos y exteriores.

La bebida de CBD Little Rick rompe la tendencia de bienestar y en su lugar se enfoca en los beneficios reales del producto.

Detalles del logotipo y los diferentes sabores de la marca.

Marc Donaldson, jefe de diseño de NOW, comentó: “El proceso de creación de CBD de espectro completo requiere tiempo y cuidado, y vimos este elemento artesanal basado en humanos como algo que también podríamos usar para informar la apariencia.

Queríamos que el producto se sintiera adulto, refinado y audaz. Algo que el consumidor estaría orgulloso de tener en la mano y se sintiera como una declaración. También necesitaba ser fácilmente reconocible”.

Diseño antes y después en las latas de la bebida.

Publicidad exterior.

Señal, tarjetas de presentación y cajas.

Análisis de la identidad Little Rick

La nueva identidad de Little Rick busca tener un impacto más grande a través de las redes sociales y medios digitales. Es lógico reforzar esta área ya que se trata de un producto que se vende de manera directa al consumidor. El nuevo logotipo es una especie de insignia en donde se puede ver un monograma estilizado y formas circulares con detalles del contenido del producto.

Otros detalles ocultos en el logotipo se pueden ver la letra ‘R’, donde una serie de puntos y líneas representan los beneficios del producto. Un diseño que servirá para potenciar los medios digitales, así como puntos de contacto y publicidad. También sirve para potenciar otro tipo de objetos como cajas, calcomanías y camisetas.

La paleta de colores monocromática y se apoya en un color sólido y brillante que representa cada sabor de los diferentes productos. Esto hace que se vean más llamativos y premium. Además de la identidad de la marca, también crearon una serie de spots publicitarios que destacan los beneficios del producto.

Little Rick se vende en su sitio web y en algunas tiendas minoristas en Reino Unido.

Referencias: