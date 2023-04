Establecida en 1833 Las Guitarras Martin & Co. han inspirado a músicos de todo el mundo durante casi dos siglos con sus productos superiores de guitarra y cuerdas.

Las guitarras y cuerdas de la marca Martin & Co. son unas de las más populares entre los músicos de todo el mundo por su calidad, artesanía y tono inigualables. Con el respaldo de una empresa fundada en el siglo 19. Los productos funcionan bien en todo tipo de géneros musicales y en todos los segmentos de la cultura pop, desde conciertos, teatros hasta televisión y películas.

Entre sus logros podemos citar la creación del varetaje en X, la guitarra de 14 trastes y la guitarra acústica de tamaño «Dreadnought». También crearon el primer cable con núcleo de cuerda de acero de alta resistencia a la tracción, las primeras cuerdas acústicas de níquel (Martin Retro), las cuerdas patentadas con núcleo de titanio y ahora la nueva e innovadora línea Authentic Acoustic que ofrece una calidad inigualable.

Nueva identidad de Guitarras Martin por Coley Porter Bell

La marca de guitarras y cuerdas Martin ha sido todo un icono entre los músicos de todo el mundo. Y se aproximan a su aniversario número 200, por lo que decidieron actualizar su identidad. El proyecto fue realizado por la agencia internacional Coley Porter Bell con oficinas en Londres y Nueva York. Su objetivo era evolucionar y reposicionar estratégicamente la marca.

La agencia creó un nuevo propósito de marca: ‘dar rienda suelta al artista interior’.

Una marca que ha sido utilizada por músicos de la talla de: John Mayer, Kurt Cobain, Ed Sheeran, Joan Baez y muchos más. La marca Martin & Co. es conocida por su calidad en la fabricación de guitarras acústicas en todo el mundo con una artesanía inigualable y una rica historia.

Martin & Co. celebrará muy pronto su aniversario 200

Coley Porter Bell se inspiró en la atracción racional que general la marca de guitarras Martin. Sus productos son conocidos por la excelencia, sus formas artesanales y el legado detrás de músicos históricos que han hecho de la marca su favorita. Esto ha permitido crear una conexión emocional entre los músicos del pasado, presente y futuro.

El proyecto incluye una nueva estrategia de marca y propósito. Además de renovare toda su identidad visual y verbal. Presentando un sistema gráfico inspirado en las composiciones musicales que se mueve de manera rítmica y disciplinada.

La nueva identidad visual incluye una series de activos como: una marca denominativa redibujada y optimizada, una tipografía expresiva, un estilo fotográfico que da énfasis en los artistas. Otros activos incluyen: nueva paleta de colores más amplia, un nuevo sistema de diseño, texturas y motivos animados, inspirados en los trastes y las cuerdas. El sistema se inspira en las expresiones únicas de los artistas y las diferentes emociones a la hora de crear música.

Nueva paleta de colores

El color principal de la nueva paleta de colores es el verde de la guitarra Martin. Un tono famoso que han colocado en los estuches de las guitarras desde que la marca fue creada. Para ampliar las posibilidades se ha creado una paleta de colores secundaria con tonalidades frescas y vibrantes que aportan una mayor profundidad visual y expresiva a la marca.

Detalles del nuevo logotipo.

La nueva marca denominativa redibujada.

Una identidad más moderna que respeta el legado de la marca

La nueva identidad creada por la agencia Coley Porter Bell eleva y moderniza la marca de las guitarras Martin. Al mismo tiempo respeta el legado y herencia de la empresa. Una identidad que se siente: creativa, premium y accesible.

Los activos de marca han sido preparados para funcionar en todos los puntos de contacto, tanto impresos como digitales. También han creado nuevas experiencias de publicidad y ferias comerciales, llevando la conocida marca a las nuevas generaciones.

Coley Porter Bell también se encargó de personalizar el diseño de las tienda de la marca. Creando una experiencia a la hora de comprar los productos de Martin. Con un pequeño banco de imágenes que ponen a los creadores a celebrar la creatividad y la expresión artística.

Chris Martin IV, presidente ejecutivo y propietario de CF Martin & Co comentó: “Las guitarras Martin son un legado familiar. La nueva estrategia de marca tendrá un impacto duradero en el negocio. Nuestras guitarras, ukeleles y cuerdas han sido apreciados por generaciones de músicos y fanáticos de la música, pero también queríamos abrazar el futuro de la música. Ahora tenemos una nueva dirección fresca y audaz, todo mientras nos mantenemos fieles a quienes somos”.

Diferentes aplicaciones: Publicidad exterior y sitio web.

Guitarras Martin citas del proyecto

Thomas Ripsam, director ejecutivo de CF Martin & Co. comentó: “Como alguien que he admirado y tocado una guitarra Martin desde mi adolescencia, y luego intervine como el primer director ejecutivo no familiar, sabía que evolucionar una marca fuertemente asociada con la calidad, la artesanía y la historia no serían poca cosa. El trabajo que Coley Porter Bell ha hecho con nosotros en el cambio de marca posiciona maravillosamente la marca Martin Guitar en los años venideros”.

Jenn Szekely, presidenta de Coley Porter Bell, comentó: “La familia y la compañía Martin nos confiaron que ayudaramos a esta icónica marca estadounidense a contar su historia a su actual y próxima generación de artistas. Esta oportunidad de reposicionar una marca tan rica en legado y arte fue un honor y no se tomó a la ligera.

La nueva marca tiene a los artistas en su corazón. Desde los leales dedicados que se unen a Martin en todo el mundo hasta los músicos nuevos y emergentes que descubren el tono y la experiencia de Martin por primera vez, Martin es el socio que los está ayudando a «desatar al artista que llevan dentro»”.

Y en palabras del legendario cantante, compositor y músico David Crosby: «Martin es una compañía de la que Estados Unidos debería estar realmente orgulloso porque siempre se han comprometido, nunca han hecho menos que lo mejor que pueden, continuamente fabrican los mejores instrumentos en el mundo».

Análisis de la identidad de Guitarras Martin

Es el momento idóneo para mejorar la identidad de una marca que se acerca a su aniversario número 200. El cambio comienza por su marca denominativa estilo lettering, ha mejorado las curvas para que sea mucho más legible y con mejores espacios en negativo que generarán menos dificultades en escalas pequeñas.

La paleta de colores conserva el mítico color verde que se utilizaba en los estuches de guitarras. Pero también han agregado una serie de colores alternativos para ampliar la expresión de la marca. Su propósito de marca pone en el centro de todo al artista que crea música: ‘dar rienda suelta al artista interior’.

Las fotografías respaldan el propósito colocando al músico en el centro de las composiciones. Una identidad que se siente moderna y elegante pero al mismo tiempo respeta el legado de la marca en 3 siglos distintos. Una nueva estrategia y propósito cobran vida a través de una nueva identidad verbal y visual que equilibra la modernidad y el patrimonio de una manera que se siente premium y accesible.

