Nueva identidad de CW cadena televisiva estadounidense por DixonBaxi

Establecido en 2006 CW Network, LLC es una de las cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos y llega al 100% de los hogares. The CW brinda 15 horas de programación de entretenimiento en horario estelar por semana, además de más de 300 horas de deportes por año como la transmisión de los juegos de LIV Golf, fútbol americano y baloncesto de ACC, “Inside the NFL” y la NASCAR Xfinity Series a partir de 2025. Su sede está en Burbank, California, Estados Unidos.

La aplicación CW respaldada por publicidad, tiene más de 96 millones de descargas hasta la fecha. Disponible de forma gratuita para los consumidores en todas las plataformas principales y alberga los últimos episodios y temporadas de la programación de horario estelar de The CW. Con transmisiones en vivo de torneos de golf LIV y una amplia biblioteca. Con contenido variado de cine y televisión para visualización bajo demanda. The CW es propiedad en un 75% de Nexstar Media Group, Inc. (NASDAQ: NXST). Una empresa líder en medios diversificados y el mayor grupo afiliado de CW con 42 afiliados de CW y CW Plus, que cubren el 39% de la población.

La agencia DixonBaxi rediseña CW: Identidad simple y con mucho color

CW rediseña su identidad y el proyecto ha sido realizado por la agencia DixonBaxi con sede en Londres, Inglaterra. Un branding que muestra una serie de activos para la famosa cadena de televisión estadounidense, The CW.

En la página del proyecto escriben: «Nos asociamos con nuestros amigos de The CW para marcar el comienzo de una nueva era para la cadena. Luego de una expansión masiva de la programación que incluye la llegada de deportes a The CW, los autoproclamados desvalidos quisieron trazar una línea en la arena de su industria y posicionarse directamente en el otro lado. Trabajamos estrechamente con su equipo creativo para capturar la actitud sin límites de The CW en una marca que existe más allá del contenido. El entretenimiento se toma a sí mismo demasiado en serio y, ahora, The CW no tiene por qué hacerlo.».

Animación y apertura del nuevo logotipo.

Detalles del logotipo y sus posibilidades al expandirse y contraerse.

Rebranding que mejora la tipografía

DixonBaxi quería modernizar el logotipo de The CW, lo primero que hizo fue eliminar la palabra: «The», de esta forma logra un diseño más vanguardista y conciso, acorde con los tiempos que corren. También han mejorado el peso de la tipografía, creando una letra más gruesa que es a su vez más distintiva y que sirve para trazar el cambio principal de la marca.

Destaca su voz primero y llena de actitud. En la página del proyecto detallan: «Liderando con su voz, la marca habla de una manera que las cadenas más importantes no pueden, trayendo consigo una irreverencia alegre que se siente como un soplo de aire fresco. Un sistema tipográfico premium e inexpresivo entregado sobre fondos de color blanco puro permite que los mensajes florezcan con audacia y confianza. Hablando con ingenio y relacionabilidad, la marca agrega una dosis vital de personalidad al mundo del entretenimiento».

Una plataforma integral de contenidos es el futuro de CW

La nueva identidad de CW no se limita a un cambio en el logotipo. DixonBaxi ha creado una estrategia integral para lograr una marca dinámica en la que destacan sus contenidos. El logotipo sirve como un dispositivo que se expande y contrae según las necesidades, creando un lenguaje flexible alrededor del logo. Esto potencia aún más la marca y permite que sea más funcional en diferentes situaciones.

El nuevo dispositivo del logotipo se llama: The Stage. En la página del proyecto comentan: «es una plataforma simbólica y literal que eleva historias, personajes y deportes. Desde dramas apasionantes que te mantienen al borde de tu asiento hasta deportes emocionantes que te mantienen de pie. The Stage es una marca gráfica llamativa y un Brand Open que puede expandirse para sostener todo tipo de contenido. También puede reducirse a un detalle discreto pero icónico, cerrando la brecha entre la audiencia y la acción. No importa dónde o cómo lo mires. The Stage simplemente no te lo puedes perder».

Estilo de posters de la identidad.

Identidad vanguardista enfocada en su contenido audiovisual

Una identidad que sigue las tendencias modernas de la categoría del televisión y el cine. DixonBaxi crea una serie de activos que potencian los contenidos audiovisuales de la cadena CW. La agencia ha elevado el diseño de CW a otro nivel en donde todos los elementos crean jerarquías para visualizar mejor sus contenidos.

Paleta de colores vibrante y llamativa

Según comenta DixonBaxi su nueva paleta de colores buscar reflejar audacia y singularidad. El color principal es un naranja intenso llamado Hot Sauce. También hay una paleta de colores secundaria con nombres de alimentos, algunos de ellos son: Pimienta y Sal.

En la página del proyecto comentan:»La marca rebosa sabor y especias, plasmados en su llamativa paleta de colores. El color estrella, Hot Sauce, es un naranja vibrante y enérgico que ilumina instantáneamente la habitación, aportando alegría y emoción sin complejos dondequiera que vaya».

Varias aplicaciones.

Una nueva identidad sonora

Para crear una identidad sonora contrataron a la agencia del Reino Unido We Are Audio. Una empresa especializada en la creación de audio. Desarrollaron una identidad sonora inteligente que sugiere brillo y muestra a la perfección las vibrantes combinaciones de colores seleccionadas.

Tono de voz en Estados Unidos

La identidad tienen un tono de voz que fue fundamental en el proceso creativo. Sirve para representar la diversidad de las diferentes regiones de los Estados Unidos. DixonBaxi transmite la voz de The CW, creando así una estética «premium» e «inexpresiva», y potenciando la «actitud».

Análisis de Identidad de CW

El cambio más notorio comienza con el logotipo han eliminado la palabra «The». Ahora CW se muestran con una tipografía en negrita y se sienten más modernos y simples para potenciar más la identidad visual.

Un sistema que en general es más limpio y simple y logra una identidad gráfica más efectiva. La paleta de colores lleva nombres de condimentos y por eso el naranja intenso se llama: Hot Sauce, original y audaz, además hay otros colores secundarios como Sal y pimienta.

Con la nueva identidad sonora se añade una capa multisensorial de neuromarketing. Con un tono más efectivo que muestra las diversas regiones de Estados Unidos. En general es una marca que posee una estética «premium» e «inexpresiva» permitiendo proyectar mejor todo el contenido audiovisual de The CW.

