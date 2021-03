New Holland Brewing Co identidad de cerveza artesanal por Design Bridge

Establecida en 1997 New Holland Brewing Co una cervecería artesanal con sede en Michigan, Estados Unidos. Sus cervezas y licores tienen como objetivo ser parte de los mejores momentos de la vida, los más memorables, cuando pasamos tiempo en compañía de aquellos que son más importantes para nosotros.

Su fundador es Brett VanderKamp quien escogió su ciudad natal y la industria cervecera Para crear su empresa en las orillas del lago Michigan. En la actualidad poseen más de 500 miembros del equipo. Su cerveza artesanal y licores se venden en todo Estados Unidos y el mundo.

También poseen presencia minorista con dos restaurantes de servicio completo, una sala de degustación de licores, dos tiendas físicas y una tienda en línea. Recientemente presentaron una nueva identidad realizada por el estudio con sede en Nueva York, Design Bridge.

Estrategia de marca

Design Bridge compartió detalles de la nueva identidad de New Holland Brewing Co. El principal objetivo era restaurar la posición como líder en la categoría de cervezas artesanales. Un mercado cada vez más competitivo. La nueva identidad se inspira en el espíritu y los símbolos que se pueden encontrar en la cultura holandesa en la ciudad de Michigan. La nueva identidad conserva el legado de la cervecería y su actitud distintiva del Medio Oeste. El resultado es una cerveza vanguardista.

Mike Perry, director creativo de Design Bridge New York, habló sobre el proyecto en un comunicado de prensa: “New Holland Brewing Co. fue una vez pionera en la categoría. A medida que la cerveza artesanal se convirtió en un mercado cada vez más competitivo, las cualidades distintivas de la marca principal y su notoriedad se perdieron entre la multitud. Nuestro desafío fue restaurar la confianza de la marca para diferenciarla de la competencia. Revitalizando la herencia holandesa y del medio oeste única de la marca para construir conexiones emocionales con los bebedores de cerveza más exigentes una vez más”.

Un trabajo de investigación

Design Bridge tuvo la fortuna de comenzar el cambio de la identidad, antes de la pandemia. Esto les permitió hacer un pequeño estudio de campo para determinar los cambios necesarios para revitalizarla.

Cuando realizaron el estudio, detectaron que New Holland Brewing Co era algo más que una fábrica de cerveza. Dominando por completo su área, la gente incluso se refería a la ciudad como «New Holland» pensando en su producto. El equipo de diseño rescató ese poder histórico de la cerveza y las conexiones logradas con las personas que viven allí, esta fue la piedra angular para revitalizar el sentido de orgullo por la marca.

Mike Perry, Director Creativo de Design Bridge New York, decía: “Durante nuestro viaje, recordamos el concepto de ‘Gezelligheid‘, una palabra holandesa que sirve para expresar varias cosas desde lo cómodo a lo relajante, lo agradable a lo gregario. Encarnando el espíritu de unión de la marca, combinamos esta idea con la actitud tradicional pero progresivamente pionera del Medio Oeste para dar nueva vida a la marca”.

Marca Denominativa, imagotipo e isotipo.

«Inspirados en su herencia única del medio oeste holandés, nuestra nueva identidad visual y diseños de empaque cohesivos para New Holland Brewing Co. reafirma el lugar de la marca en el competitivo mercado de la cerveza artesanal, conectándose una vez más con los bebedores de cerveza más exigentes».

Página del proyecto.

Paleta de colores y tipografía

El área en donde se elabora la cerveza esta llena de molinos de viento, estos sirvieron de inspiración para crear el isotipo de la marca. La identidad visual tiene como protagonista a una interpretación llamativa y fresca de los molinos de viento.

También es un símbolo de orgullo holandés, la paleta de colores conserva el naranja central de la marca, pero se agregó un color secundario con azul marino. También crearon una tipografía personalizada y estilo de ilustración. Elementos inspirados en la cerámica holandesa de Delft y los letreros de «bienvenida» antiguos que se encontraban a lo largo de la ciudad. La identidad es el balance perfecto entre lo contemporáneo y la tradición del orgullo holandés.

El empaque de New Holland Brewing Co

Algo interesante en la investigación realizada por Design Bridge. Es que notó como las cervezas artesanales generalmente se almacenaban más arriba que las cervezas normales en las tiendas, esto provoca que sólo se vean las caras superiores.

Para lograr más presencia de marca la agencia elaboró un nuevo sistema de diseño, que logra un contraste entre el fondo y el logotipo. Este se adecua según el sabor de cada producto. Es simple, pero logra consistencia y visibilidad en las estanterías.

Adam Dickerson, Gerente de Marca de New Holland Brewing Co, comentó: «El cambio de marca no solo capturó nuestro verdadero espíritu, sino que también descubrió historias asombrosas que vale la pena contar y que estaban justo delante de nuestras narices. Aprendimos mucho sobre nosotros mismos, y Design Bridge dio vida a esas historias de una manera hermosa y contemporánea. Su llamativo diseño ha ayudado a mantener la relevancia de New Holland Brewing Co. en la cambiante industria de la cerveza artesanal y ya estamos viendo los efectos positivos; algunas de nuestras cervezas renombradas tienen un aumento promedio de + 36% en la tasa de venta en comparación con la misma época del año pasado, ¡lo cual es genial!»

Tipografía, tarjetas de presentación, fachada y van.

Análisis del logotipo de New Holland Brewing Co

El isolotipo anterior era muy antiguo, con elementos muy cargados, demasiados bordes y una tipografía difícil de leer. La paleta de colores era café y naranja, con algunos detalles en blanco.

La nueva identidad simplifica por completo la marca. Logrando un balance entre la herencia holandesa con un diseño mucho más moderno. Esta vez han creado un imagotipo, para separar al isotipo de su marca denominativa. Esto da mucho más legibilidad. Además en los diferentes empaques se usan paletas de colores que logren contrastes para destacar en la parte superior de las estanterías.

Una tipografía filosa con slab serif para destacar la palabra New Holland, inspirada en carteles antiguos que se veía a lo largo de Holanda. También se destaca ese nombre ya que así le conocen a su ciudad de origen, dada la popularidad del producto. La paleta de colores también se ha suavizado con un naranja menos intenso y un azul marino para crear contraste. En general es una identidad mucho más elegante y vanguardista que su versión anterior.

Referencias: