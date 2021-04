Never Too Young grupo contra el cáncer de intestino por Taxi Studio

Never Too Young es una campaña contra el cáncer de intestino lanzada desde 2013 en Reino Unido. Un grupo de apoyo liderando por los pacientes más jóvenes con cáncer de intestino. Cada año, se diagnostica a más de 2500 personas jóvenes con cáncer de intestino en el Reino Unido.

La campaña es parte de Bowel Cancer UK, quienes se han encargado de crear conciencia entre el público y la comunidad clínica brindando información sobre el cáncer de intestino en las personas más jóvenes. Sus campañas han identificado a gente con alto riesgo de desarrollar la enfermedad, ofrecen información y apoyo a este grupo que a menudo se pasa por alto. Mejorando el diagnóstico, el tratamiento y la atención precoces de las personas más jóvenes con la enfermedad.

Recientemente la agencia de Bristol, Inglaterra, Taxi Studio lanzó la nueva identidad para Never Too Young.

La historia más reciente de Never Too Young

En noviembre de 2018 Sophia Sangchi, fue diagnosticada con cáncer de intestino en etapa cuatro a los 31 años, fundó ‘Never Too Young‘ y expresó su visión a Taxi Studio.

Never Too Young (NTY) – ahora es más que una campaña, y se ha convertido en un grupo de apoyo que forma parte de Bowel Cancer UK. El grupo esta formado por jóvenes afectados por cáncer de intestino para jóvenes afectados por cáncer de intestino. En el grupo encontramos todos tipo de personas desde: parejas, familiares y amigos unidos por una sola causa: compartir experiencias personales, crear conciencia y realizar cambios que salven vidas.

Una identidad para crear conciencia

Ante una problemática tan común se necesitaban testimonios de primera mano de los pacientes que sufrían la enfermedad. Según comenta el estudio es uno de los tipos de cáncer de los que se habla poco. Esto hace que poca gente este dispuesta a recaudar fondos para la investigación del mismo. Otro detalle importante es que es un cáncer que se puede tratar si se diagnostica a tiempo.

La filosofía de hacer más y no tener miedo, se convirtió en la misión de la agencia. Cambiando la palabra «sí» se diagnostica temprano por ‘cuándo’. Una marca que crea movimiento y genera conciencia. Construyendo una comunidad, fortaleciendo las conversaciones y: «en última instancia, podría resultar en salvar vidas».

Se necesitaba capturar la atención de las personas con una identidad lo suficientemente potente.

Tipografía Sophia Display y Sophia Bold.

Elementos tipográficos de la identidad.

Never Too Young: El dispositivo del Colón

El elemento más importante de la identidad es un dispositivo de Colón, formado por varios círculos concéntricos dentro de dos grandes puntos. Este diseño por lo general se resalta con otro tipo de color para destacar en algunos de sus mensajes.

«El dispositivo ‘colon’ se convirtió en un atajo inteligente, claro y simple para la marca, y como sabíamos que queríamos ser una marca que fomentara la conversación, lo aprovechamos al máximo. Ideamos formas de usar los dos puntos en toda la expresión de su marca, desde ser parte del logotipo en sí, hasta un título, hasta aparecer como proporciones, tiempos, fracciones e incluso rollos de papel higiénico, cada uno diseñado para ayudar a generar conciencia de los síntomas clave (para ser consciente de) en cada punto de contacto.

Las palabras correctas eran esenciales para la marca NTY, por lo que nos asociamos con Reed Words para crear un tono de voz fuerte y auténtico que traza con cuidado la línea entre asertivo y solidario». Página del proyecto.

Una tipografía personalizada

La tipografía personalizada lleva el nombre de la fundadora de Never Too Young. Sophia Display y Sophia Bold, dos pesos para una fuente creada por: Tom Lane. Se inspira en la forma del intestino. Una tipografía impactante que es: «visualmente desafiante, con giros, vueltas y una estética intencionalmente incómoda es el complemento perfecto para las palabras de Reeds y ha sido totalmente aceptada por la comunidad, también conocida como ‘The Bowelies'».

Algunos de los mensajes de Never Too Young.

Aplicaciones: Posters, bolsos, rollo de papel y funda de teléfono.

El diseñador de Taxi Studio, Charlie Tallis comenta: «El equipo del proyecto NTY ha sido colaboradores genuinamente inspiradores, y la mayoría de ellos se sometieron a tratamiento durante todo el proyecto, a veces necesitaban dejar las llamadas de Zoom para las sesiones de quimioterapia, mientras continuaban con sus trabajos diarios durante una pandemia. Un grupo de personas increíble e inspirador. Ha sido un honor trabajar con ellos en el desarrollo de esta iniciativa, con suerte, y salvará vidas».

Es triste saber que la fundadora Sophia murió en noviembre de 2019, pero su legado con Never Too Young permanecerá intacto. Una iniciativa que espera seguir ayudando a los jóvenes con cáncer de intestino en todo el Reino Unido. Para conocer más sobre el proyecto puede visitar los sitios de: Never Too Young y Bowel Cancer UK. También puedes seguir en redes sociales bajo el nombre de: @nevertooyounguk.

Análisis de la identidad de Never Too Young

En general me gusta mucho esta identidad, especialmente porque han utilizado un lenguaje juvenil, para un tipo de cáncer que se cree sólo se desarrolla en personas mayores. La identidad posee un fuerte impacto visual por su tipografía personalizada a dos pesos Sophie Display y Bold, y una paleta de colores bastante llamativa con: Amarillo, rosa, púrpura, verde y blanco.

La tipografía de Tom Lane se basa en un intestino, por eso es un poco inquietante, con detalles como giros, vueltas y una sensación visual de incomodidad. Este tipo de letra es parte de la marca denominativa de la identidad. Otro de los activos de la marca son dos puntos, que se forma de la letra «o» de la tipografía, estos suelen ser destacados con otro tipo de color.

En las aplicaciones podemos encontrar todo tipo de elementos desde bolsas, banners, hasta rollos de papel higiénico. Al ser una campaña con una temática tan seria, han utilizado el humor pero de manera sutil para transmitir mensajes que generen conciencia en su público meta como: «Conoce tu caca», «Confía en tu instinto» y «Sabemos que es una mierda». Esto es importante porque se intenta llevar un mensaje fuerte a un público juvenil.

Referencias: