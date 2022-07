NASA y Pantone colaboran para darle color a las primeras fotografías del telescopio espacial James Webb

Esta semana la NASA nos sorprendió con las primeras fotografías del telescopio espacial James Webb, un ambicioso proyecto donde PANTONE también fue parte para darle color a esta enigmáticas capturas del universo.

Estas fotografías nos comunican cada fase de 13.500 millones de años de historia cósmica, desde dentro de nuestro sistema solar hasta las galaxias observables más distantes en el universo primitivo, y todo ello través del lenguaje del color.

PANTONE publicó en su Linkedin las cuatro imágenes presentadas por la NASA este 12 de julio, cada una de ellas con un detalle de definición impresionante nunca antes vista, acompañadas de las distintas tonalidades PANTONE de acuerdo a los colores que se logran apreciar.

Para poder capturar estas fotografías del espacio, se usaron cuatro instrumentos científicos conocidos como instrumento de espectrógrafo sin rendija y cámara de infrarrojo cercano (NIRISS por sus siglas en inglés). Gracias al NIRISS es posible ver el cosmos en más de 2000 colores infrarrojos.

La espectroscopia sin ranura de objeto único (SOSS por sus siglas en inglés) es un conjunto de prismas especializados que dispersa la luz de una fuente cósmica para crear tres espectros distintivos (arcoíris), que revelan los matices de más de 2000 colores infrarrojos recopilados simultáneamente en una sola observación.

Podemos apreciar la belleza de estas imágenes, por lo que PANTONE vio la oportunidad de revelarnos toda la gama de colores que podemos palpar e inspirarnos para nuestras creaciones. Aquí les dejamos las cuatro fotografías y sus paletas.

“Estoy tan emocionado de pensar que finalmente hemos llegado al final de este viaje de dos décadas de contribución de Canadá a la misión. Los cuatro modos NIRISS no solo están listos, sino que el instrumento en su conjunto está funcionando significativamente mejor de lo que predijimos. Me estoy pellizcando al pensar que estamos a solo unos días del comienzo de las operaciones científicas, y en particular de NIRISS sondeando sus primeras atmósferas de exoplanetas.”