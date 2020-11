Motor1.com presenta un nuevo logotipo diseñado por Pininfarina

Motor1.com ha presentado su nueva identidad. Se trata de una de las marcas que pertenece a la cadena Motorsport la empresa internacional de medios y tecnología con sede en Miami, FL y Londres, Reino Unido.

El sitio web se centra en autos deportivos, coches y contenido de automoción para el consumidor. La empresa fue fundada en 2015 con la adquisición de Motorsport.com y ahora opera negocios internacionales digitales, impresos, de comercio electrónico y eventos. Esta semana presentaron el nuevo logotipo de Motor1.com en el museo de autos de Pininfarina en Cambiano, Italia.

Identidad por el fabricante de autos Pinifarina

La nueva identidad fue desarrollada por la empresa italiana de diseño de automóviles Pinifarina. El equipo de Pinifarina, quien celebra 90 años de historia colaboró en la creación de la identidad del medio Motor1.com.

Boceto frente a resultado final.

«En 90 años de historia, hemos diseñado para muchas marcas corporativas prestigiosas, ¿por qué no deberíamos haber diseñado el logotipo de una revista automotriz internacional? Nuestra versatilidad nos permite aplicar nuestros valores de diseño a los más diversos sectores: diseñamos coches eléctricos pero también trenes, yates, edificios, experiencias. En nuestros proyectos, a menudo partimos de la definición de una identidad de marca reconocible para nuestros socios: el diseño del nuevo logotipo de Motor1 encaja perfectamente en esta tendencia», dijo el presidente de Pininfarina, Paolo Pininfarina.

Video presentación del logotipo.

«No hay mayor defensor del poder, la importancia y la influencia del diseño extraordinario como Pininfarina. Nos sentimos sumamente honrados de que Pininfarina, que ha diseñado los coches más emblemáticos del siglo pasado, se haya asociado con nosotros para un hito tan importante que marca una nueva y emocionante fase para nuestra empresa», comentó John Neff, editor en jefe global de Motor1.com.

Detalles del logotipo de Motor1.com

La evolución la marca un círculo

Un cambio sutil remplaza el cuadrado por el círculo, esto da una mejor sensación de movimiento, y permite personalizar el diseño con la bandera de distintos países.

Diferentes rellenos en los puntos del logotipo en blanco y negro.

Tipografía Avenir Next Demi Bold y Banderas de distintos países.

Redes Sociales y sitio web de Motor1.com

Análisis del logotipo de Motor1.com

No es un diseño arriesgado. La tipografía de la marca denominativa se mantiene. La única diferencia es la caja que encierra el 1, se ha remplazado por un círculo. Esto tiene mucha lógica por ser un elemento que representa mejor el movimiento y los autos. Además se ha personalizado el punto para representar distintos países.

La identidad ha mejorado para el sitio web mundial de noticias y reseñas de automóviles Motor1.com, el diseño no es tan atrevido, por lo que se da una evolución lógica que no pierde la esencia de la marca. Se incluyen las banderas de las 10 ediciones internacionales de la revista web. Se agregan dos versiones de una tipografía para el contenido llamadas Avenir Next Demi Bold y Avenir Next Bold en dos pesos para mejorar la legibilidad y aplicación en escalas.

El logotipo fue presentado en el museo Pininfarina en Cambiano, Italia, conocido por su fantástica colección de autos que muestran un siglo del trabajo del estudio de diseño de automóviles de Turín.

