Establecido en 2017. More Nutrition es una empresa dedicada nutrición saludable para el control de peso. Con sede en Baviera Alemania. Sus productos son efectivos placenteros: contienen menos azúcar, alto contenido de proteínas, sabor increíble y se integran perfectamente en la vida cotidiana. Es el proveedor líder de Alemania de suplementos de nutrición y pérdida de peso para la salud. Se dedican a ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de salud y pérdida de peso con confianza y facilidad.

Garantizar calidad en cada uno de sus productos es su máxima prioridad. Desarrollan y producen productos internamente, asegurándose de que cumplan con los más altos estándares internacionales. Esto garantiza que cada producto se elabora con cuidado, desde la investigación y el desarrollo hasta el empaque final. Sus instalaciones de última generación en Alemania reflejan su dedicación a ofrecer productos nutricionales superiores. Su misión es apoyar su viaje hacia una vida más saludable y equilibrada.

Ofrecen una amplia gama de productos diseñados para adaptarse perfectamente a los diversos estilos de de vida. Sus productos van desde deliciosos polvos de proteínas hasta vitaminas y minerales esenciales. Recientemente han presentado una nueva identidad visual realizada por la agencia Robot Food con sede en Leeds.

Robot Food moderniza la marca alemana especializada en nutrición saludable para el control de peso More Nutrition

Modernizando More Nutrition

La famosa agencia creativa Robot Food, con sede en Leeds, ha modernizado la identidad visual de More Nutrition. Una marca alemana especializada en nutrición saludable. La marca se reinventa con un enfoque visual y verbal nuevos. La renovación de marca transmite alegría y auto empoderamiento, que se alinean a las tendencias actuales del mercado.

Detalles del logotipo y universo de la marca.

Una identidad más moderna para More Nutrition

More Nutrition se lanzó al mercado en 2017, desde entonces se ha consolidado como el líder en la categoría de suplementos y nutrición saludable para el control del peso en Alemania. Forman parte de la empresa holding alemana The Quality Group, que también posee otra marca vegana Foodist y el proveedor de suplementos ESN. More Nutrition posee muchos productos enfocados en perder peso y nutrición saludable como saborizantes a base de inulina.

La popularidad de tendencias más sanas de alimentos y suplementos ha hecho que la marca gane popularidad y al mismo tiempo pueda presentar nuevos productos. Como por ejemplo una línea de alimentos y bebidas ricas en proteínas, sustitutos bajos o sin contenido de azúcar, y suplementos de belleza. Sin embargo al ampliar la gama de productos también se dieron cuenta que debían mejorar la identidad de marca para unificarse bajo una misma marca matriz.

More Nutrition y su concepto: Celebrando la Nutrición

La mayoría de marcas enfocadas en perder peso se basa en destacar sus características como contener: menos grasa, menos calorías, eliminando lo «malo» de la dieta. Esta fórmula con el paso del tiempo se ha desgastado. Ya que la percepción entre los consumidores ha sido negativa de los alimentos saludables, ya que se muestran como carentes de sabor y se muestran en envases poco atractivos.

Pero la famosa agencia Robot Food ha decido crear una solución que rompe los esquemas. Su idea central fue reemplazar la idea de sustracción por la de celebración: al disfrutar de una vida más saludable, ofrecer más opciones y una alimentación más placentera.

El resultado es una identidad visual y verbal moderna para More Nutrition. Fue desarrollada en conjunto con la agencia de intervención de marca Alchelab. Se basan en el concepto de «la comida no es el enemigo, sino las dietas poco saludables». Un enfoque que cambia la percepción del consumidor y su relación con las opciones y alimentos saludables.

Activos de marca para un enfoque de nutrición saludable para el control de peso

A diferencia de sus competidores que casi siempre muestran una identidad minimalista y neutra tan común en la categoría de alimentos saludables. Robot Food presenta una identidad visual llena de color y con un enfoque moderno.

Uno de sus activos más importantes es la marca denominativa y la letra «M» expresiva y distintiva. Se convierte en uno de los pilares del rediseño. La paleta de colores es llamativa y alegre, saliendo de lo convencional. Esto facilita que sus productos se diferencien en la categoría de alimentos saludables.

Batidos y familia de productos.

Nuevo tono de voz más enérgico y optimista

Otro de los puntos fuertes del rebranding ha sido la escogencia de un tono de voz. Ha sido diseñado para ser más enérgico, optimista, alentador y refleja la personalidad de la marca More Nutrition. Empoderando así a sus consumidores para que se sientan seguros y satisfechos con sus elecciones alimenticias.

Lizzie de Jong, redactora senior de Robot Food, comentó que el objetivo central era crear una voz que celebrara al consumidor e inspirara a ser su mejor versión, poniendo en el foco a los productos de More.

Sitio web y Poster.

Estilo fotográfico que captura la alegría de consumir los productos de More Nutrition

Otro de los elementos fundamentales de la nueva identidad de More Nutrition es el estilo de las fotografías. Se muestran alimentos de forma atractiva y apetitosa. Dejando en claro la gran gama de alimentos que ofrece la marca.

Libby Goodyear, directora de cuentas de Robot Food, comentó sobre el trabajo colaborativo entre ellos y More para conocer cada detalle de los productos. Superando la estética minimalista y científica de su identidad visual anterior.

Detalles del estilo fotográfico.

Análisis de la Identidad de More Nutrition

En general me gustan mucho los proyectos que realiza la agencia Robot Food. En este caso no va ser la excepción ya que destaca cómo han logrado construir una marca divertida y apetitosa para More Nutrition. Anteriormente se sentía como una identidad científica y aburrida con muchos detalles clichés de la categoría de perder peso y vida saludable.

El logotipo es más amigable con una tipografía sans serif combinada con un monograma de la letra «M» que se siente divertido, cercano y humano. La marca se proyecta como una opción saludable para disfrutar de una buena alimentación, sin venderse como la panacea. En general es una identidad más dinámica, divertida y que celebra una vida saludable.

Se logra crear conexiones con el consumidor que se adaptan a las tendencias actuales. Sin mostrarse como un producto médico. Una identidad que celebra un estilo de vida saludable, disfrutando de alimentos deliciosos.

