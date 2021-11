MLS: New England Revolution hace oficial su nuevo escudo

Fundado en 1994 New England Revolution, es un equipo de fútbol que compite en la Major League Soccer. Es uno de los 10 clubes originales de la liga. Es uno de los equipos más exitosos en la historia de la MLS, ganando la Copa MLS en cinco ocasiones.

Juegan de locales en el Estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts. Orgullosos de su equipo dentro y fuera de las canchas, impulsan el deporte y colaboran con su comunidad en Nueva Inglaterra.

El New England Revolution ha hecho oficial su nuevo escudo e identidad. Esta entrará en vigencia en la temporada 2022 de la MLS.

New England Revolution por la agencia global: Jones Knowles Ritchie

El equipo de New England Revolution ha presentado una nueva identidad que fue diseñada por la agencia global, Jones Knowles Ritchie (JKR). El trabajo incluye un nuevo posicionamiento e identidad para la evolución de la marca. Con este cambio el equipo se convierte en el último de los miembros fundadores en cambiar su logotipo.

Se mantiene el nombre original del club, y se suprime el sufijo ‘F.C’ o ‘S.C’ muy popular en clubes de europa y adoptado por muchos equipos en América en los últimos años.

«El consenso sonó alto y claro: nuestros fanáticos estaban profundamente conectados con el nombre de New England Revolution y no querían que eso cambiara. Tomamos ese sentimiento en serio y cada decisión que siguió a lo largo del proceso de diseño se basó en esa retroalimentación, ya que buscábamos elementos e inspiración que invocaran el espíritu de revolución, el desafío positivo y la rica historia de Nueva Inglaterra», comenta Cathal Conlon, vicepresidente de marketing y participación comunitaria de New England Revolution.

El escudo en diferentes fondos y colores.

«Arraigado en la historia de la región como el lugar de nacimiento de la Revolución Americana y el espíritu resistente de la gente de Nueva Inglaterra, el nuevo escudo del Revolution refleja la evolución de uno de los clubes fundadores de la MLS». Página del comunicado oficial.

El nuevo logo e identidad del Revolution

Los nuevos diseños son producto de varios años de trabajo e investigación. Se escuchó directamente a miles de fanáticos. Se realizaron grupos focales con habitantes de Nueva Inglaterra, estos incluían a fanáticos del Revolution y a fanáticos de los deportes de Boston. Esto los inspiró para entender el perfil profesional de un jugador de fútbol en Nueva Inglaterra. Los comentarios ayudaron a dar forma a la nueva identidad del equipo.

«El nuevo logo del Revolution presenta una «R» estilizada, que invoca el nombre del club, en un estilo que recuerda a la era de la Guerra Revolucionaria. Un tachado rojo de la R arraiga la identidad del club en el espíritu desafiante y patriótico de la Revolución Americana. El sello está bordeado por un diseño emblemático de las cortinas tradicionales de la bandera con detalles que incorporan banderines patrióticos. Para formar el escudo oficial, el apodo completo del club y la temporada inaugural, 1996, están inscritos en un círculo con un borde negro». Escriben en el comunicado.

Isotipo en dos versiones de color.

Sigue siendo «La Revolución»

«Estamos orgullosos de nuestra historia como club miembro fundador de la Major League Soccer, y después de más de 25 años, sentimos que la evolución de nuestra identidad de marca fue un paso importante para continuar la trayectoria ascendente de nuestro club y reflejar mejor nuestro crecimiento y ambiciones como una organización», comentó el presidente de Revolution, Brian Bilello. «Comenzamos este proceso hace varios años con una mente abierta mientras buscábamos las voces de nuestros fanáticos y simpatizantes para guiarnos en este proceso».

Tipografía.

Análisis del logotipo de New England Revolution

El nuevo logotipo no tiene nada que ver con el diseño anterior. Un escudo en forma de medallón con una letra R en el centro. La agencia global JKR creó un nuevo escudo y sello que se inspiran en los símbolos de la Revolución Americana. La nueva tipografía personalizada también es acorde a esa época. El nuevo lema de equipo es: ‘Bring the Fight’, que invita a la lucha, y se verá dentro y fuera del estadio, como parte de las aplicaciones publicitarias.

La nueva iconografía representa muy bien al equipo. Con elementos como sellos, el fuerte, las seis estrellas de Nueva Inglaterra y el sendero de la libertad, sirven para recordar el patrimonio de la región. También las fotografías evocan la época revolucionaria, destacando valores como la determinación y el trabajo duro.

Referencias: