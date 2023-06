MLS lanza MLS GO para ampliar su mercado en América del Norte

La MLS ha lanzado una marca para sus ligas menores llamada MLS GO, esto le permitirá tener un mercado más amplio en Norte América. Un programa de recreación que se enfoca en hacer crecer el deporte y así debutar en 18 mercados este otoño. RCX Sports será el socio operativo oficial del programa.

MLS lanza programa para niños con logo que funciona como mascota

Major League Soccer renueva su relación con el estudio de la marca Athletics para lanzar un programa de recreación para jugadores de 4 a 14 años.

Logotipo de MLS GO

Nueva identidad MLS GO por la agencia Athletics

La nueva identidad de MLS GO marca el retorno de la agencia neoyorkina Athletics. Recordemos que en 2014 realizaron el cambio para la marca principal de la MLS. En ese entonces el diseño del logotipo fue criticado en EE. UU. y Canadá por ser demasiado simple. Sin embargo el tiempo dio la razón de que era un buen cambio mucho más funcional y efectivo para el deporte.

La MLS ha lanzado al mercado diferentes identidades entre ellas la de MLS Next Pro de la tercera liga de fútbol. A finales del mes pasado lanzaron al mercado MLS GO, un programa enfocado en los niños para poder disfrutar del fútbol.

El programa es una colaboración entre la Major League Soccer (MLS) y RCX Sports. Un programa de fútbol recreativo diseñado para aumentar la participación y el acceso de niños y niñas fuera del ecosistema de fútbol existente. Esto ayudará a que diversas comunidades y organizaciones puedan disfrutar de los programas recreativos del fútbol. El mercado meta serán: niños y niñas, de 4 a 14 años, experimentando el fútbol local de forma divertida y asequible.

Utilizaran uniformes de: Clubes de la MLS Club y jugarán amistosos con amigos en la liga de su comunidad local. Un programa lanzado este otoño en 18 mercados: 12 MLS, tres MLS NEXT y tres ciudades adicionales que se introducirán en el ecosistema de la MLS por primera vez.

Personaje de MLS GO.

Los mercados incluyen:

La oferta se pondrá en marcha en muchos mercados, en la página oficial especifican cada uno de ellos. Birmingham, Alabama; Phoenix, Arizona; Los Ángeles, California; Denver, Colorado; Washington DC; Orlando, Florida; Nueva Orleans, Luisiana; Foxborough, Massachusetts; Detroit, Michigan; Las Vegas, Nevada; Nueva York, NY; Charlotte, NC; Cincinnati, Ohio; Columbus, Ohio; Filadelfia, Pensilvania; Dallas, Texas; Seattle, Washington (lanzamiento en la primavera de 2024); Milwaukee, Wisconsin.

“MLS GO brindará una oportunidad para que los niños de todo el país jueguen fútbol y crearán una conexión directa entre nuestros clubes de la MLS y los futuros fanáticos del fútbol”, dijo Kyle Albrecht, director sénior de propiedades de la MLS. “Estamos entusiasmados de trabajar con RCX Sports y las organizaciones comunitarias locales para brindar un programa introductorio de fútbol estructurado, con conexiones a un camino de desarrollo que permitirá un mayor acceso al deporte, independientemente de la edad, el género, la ubicación o el nivel de talento”.

Nueva mascota para la identidad de MLS GO

Los programas recreativos de fútbol para niños tendrán una nueva identidad visual, el posicionamiento de la marca y el nombre en colaboración con la MLS. Un activo importante de la nueva identidad son las mascotas del fútbol que inspiraron al estudio en esta nueva identidad.

Crearon un personaje inspirado en la tipografía utilizando la «G» de «GO». El personaje fue creado por la agencia Athletics y aunque su color principal es el verde, hay muchas versiones de distintos colores para ampliar más sus posibilidades.

El personaje expresa diferentes acciones dentro del campo, como atajar una pelota, sacar una tarjeta roja, alzar una copa, entre otros. La mascota de Go también forma parte de uniformes exclusivos del programa.

También compartieron diferentes fotos y videos de la marca MLS GO. Se pueden disfrutar desde este enlace y hay un vídeo presentación de la marca aquí.

Una experiencia deportiva juvenil

El socio de este proyecto es RCX Sports, el líder en experiencias deportivas juveniles organizadas. Facilitará el lanzamiento y el crecimiento de MLS GO.

“El fútbol es el deporte más jugado a nivel mundial y, muchas veces, es el primer deporte organizado que la gente de los Estados Unidos jugará de niños. Estamos orgullosos de asociarnos con la MLS para mejorar la accesibilidad y la inclusión del deporte para los atletas jóvenes en todo el país», comentó el CEO de RCX Sports, Izell Reese. «MLS GO ampliará el alcance comunitario que los clubes de la MLS tienen dentro de su mercado e introducirá nuevos mercados al ecosistema de la MLS en un espacio divertido y asequible para los niños”.

Publicidad exterior.

MLS y MOJO formación de entrenadores

Otro de los socios de la MLS para este nuevo proyecto es MOJO. Socio oficial en la formación de entrenadores y base de la liga. Ellos han seleccionado a los entrenadores que formarán parte del programa educativo para MLS GO. Mejorando la experiencia de juego y elevando las posibilidades del programa.

“Para muchos jugadores y entrenadores jóvenes, MLS GO será su primera experiencia jugando y entrenando fútbol. En asociación con MOJO, estamos comprometidos a ofrecer programas de entrenamiento divertidos y apropiados para la edad que desarrollen no solo habilidades futbolísticas, sino también un amor por el juego para toda la vida”, comentó Fred Lipka, vicepresidente de desarrollo juvenil y de jugadores de la MLS. “La aplicación MOJO proporcionará a los entrenadores una hoja de ruta para ejecutar sus sesiones de práctica, apoyando mejor a los entrenadores que lideran a nuestros jugadores de MLS GO y dando forma a la experiencia futbolística a nivel de base en un formato divertido y fácil de seguir”.

Con un compromiso continuo de brindar un mayor acceso al deporte, la MLS se ha comprometido financieramente a garantizar que tantos jugadores como sea posible tengan la oportunidad de jugar en las ligas MLS GO al eliminar las barreras financieras para la participación.

Las solicitudes se facilitarán a través de la Fundación Deportiva RCX.

El registro de otoño se abrirá este mes con los primeros juegos programados para comenzar en agosto. Los participantes interesados ??en obtener más información sobre MLS GO deben visitar www.MLSGO.com

El estilo de fotografías con chicos pertenecientes a las ligas menores de la MLS.

Análisis de la identidad de MLS GO

La MLS está expandiendo el fútbol a diferentes ligas y programas. MLS GO es la oportunidad de llevar su marca a los más pequeños de la familia. El logotipo utiliza el escudo de la MLS y centra todo su enfoque diferenciador en la palabra «GO» utilizando una tipografía regordeta y caricaturesca. Ése diseño sirve para crear el personaje, que recuerda a las mascotas clásicas del mundo deportivo. Un personaje que realiza diferentes acciones del deporte como atajar una pelota, driblar o levantar una copa de la victoria.

La paleta de colores también es muy llamativa, utilizando un verde radiactivo como color principal y complementandolo con diferentes tonalidades intensas como púrpura, celeste y rojo. En general el programa lo que busca es vender una experiencia divertida en comunidad para disfrutar del fútbol y que la MLS pueda entregar un poco más de su marca en un programa enfocado en la recreación.

