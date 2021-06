Microsoft anunciará nueva generación de Windows este 24 de junio

Microsoft ha anunciado en su sitio web oficial un evento virtual para anunciar su «próxima generación de Windows» que se realizará este 24 de junio. Una noticia que ha llegado ya a los medios en donde se les ha invitado a asistir por streaming.

Una sorpresiva noticia, ya que en los últimos años han presentado destacadas modificaciones en el diseño de su interfaz, desde los logos para sus programas de ofimática Office 365, como la presentación de nuevos iconos modernos en el 2019 y una actualización del Explorador de Windows y sus iconos en este 2021.

El evento virtual se llevará a cabo en vivo este 24 de junio a las 11 a.m. ET / 8 am PT y contará con la asistencia del CEO de Microsoft Satya Nadella y el director de producto, Panos Panay.

Además de este inesperado anuncio, nos ha llamado mucho la atención la nueva «ventana» que acompaña el comunicado de este evento ¿Será un nuevo diseño del logo de Windows? ¿Estamos ante un nuevo concepto de diseño? Por el tono iridicente que proyecta la luz de la ventana en la superficie.

Este tipo de preguntas nos dejan la incógnita de qué prepara Microsoft para sorprendernos con su nueva generación de Windows. Por el momento nos queda esta ventana simple rodeada de elementos tridimensionales que podrían ser una mínima muestra de lo que veremos en algunos días.

En El Poder de las Ideas estaremos muy pendientes el día del evento para compartirles las novedades del próximo Windows.