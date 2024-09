McDonald’s Japón ha presentado su primer anuncio generado por Inteligencia Artificial. El motivo era promover sus famosas papas fritas. Este año también lanzaron varios anuncios animados con dibujos estilo anime. Pero en esta ocasión han decidido utilizar la herramienta de inteligencia artificial, el resultado es muy vistoso y dinámico.

McDonald’s Japón contrata un artista IA

El anuncio de McDonald’s Japón fue realizado en colaboración con la artista IA Kaku Drop y la plataforma Luma Labs. El resultado es una animación que combina imágenes hiperrealistas. Un vídeo de apenas 16 segundos de duración, vemos mujeres creadas por Inteligencia Artificial. Todas ellas posan junto a las famosas papas fritas, un anuncio muy dinámico con la pieza musical de McDonald’s.

Un anuncio enfocado en las redes sociales

El anuncio tiene como objetivo resaltar el amor por las papas fritas, además de mostrar una promoción de: 250 yenes en las papas fritas medianas. La campaña está enfocada a una audiencia más joven y conectada digitalmente, quienes aprecian las tecnologías de vanguardia. McDonald’s es una marca más que se une a la exploración de crear anuncios con IA.

El impacto de la IA en la publicidad de McDonald’s

Cada vez son más marcas de renombre las que se unen a realizar anuncios con Inteligencia Artificial. Sin lugar a dudas esto abre un abanico de posibilidades en el marketing digital. Gracias al uso de IA McDonald’s puede generar contenido dinámico y atractivo a un menor coste. Es posible que veamos más ejemplos como este en los próximos meses.

Crédito de la imagen: McDonalds Japón y Kaku Drop.

¿McDonald’s marca el futuro con un anuncio generado con Inteligencia Artificial?

Realmente no es el primer anuncio generado por Inteligencia Artificial, eso ya lo hizo Toys ‘R’ Us en junio de este año. Pero si es la primera vez que McDonald’s Japón hace uso de la tecnología. Cuando utilizamos IA para crear este tipo de anuncios siempre habrá un sector productivo al que no le gustará. Pero es inevitable, cada vez más empresas grandes adoptarán la tecnología. Sólo hay que pensar en las posibilidades, no sólo en ahorro de dinero, sino en la facilidad creativa y de producción.

Las campañas con inteligencia artificial están tomando mucha fuerza. No sólo en Japón es un fenómeno global. Hay quienes tienen miedo por la posible pérdida de empleos, pero yo creo que esto ayudará a reducir tiempo y mejorar los productos finales. Lo veo como una herramienta más, donde el diseñador pasará a ser el director de la orquesta en lugar de manejar todos los instrumentos.

Referencias: