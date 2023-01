Spider-Man: Across the Spider-Verse Marvel presenta los logos de los personajes

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará a inicios de junio de 2023. Marvel mostró los logotipos de algunas de las versiones de spiderman que salen en la película animada.

Lo más interesante de la película es encontrar todos los guiños del universo Spiderman. Incluso hay personajes que no son humanos en la primera película pudimos ver al cerdito Peter Porker, el famoso Spider-Ham. En varios trailers de la secuela hemos podido ver a Spider-Monkey. Otras variantes no humanas de Spider-Man, podrían ser: Spiders-Man un traje lleno de miles de arañas inteligentes, convencidas de que son Peter Parker, y un carro estilo Buggy llamado: Spider-Mobile con inteligencia propia.

Gracias a estos logotipos los fanáticos de Marvel pueden emocionarse y confirmar algunos de los personajes que podremos ver en la película.

Logos de Spiderman

Miles Morales, Spider Gwen y Miguel O’Hara

Los primeros logotipos presentados son los de: Miles Morales, Spider Gwen y Miguel O’Hara Spiderman 2099.

El primer logotipo en realidad no sorprende a nadie, se trata del protagonista de la franquicia Miles Morales (Shameik Moore). En la primera película vemos el crecimiento del personaje como adulto joven y superhéroe. Un isotipo de una araña con un con bordes irregulares estilo graffiti.

En el segundo diseño vemos el logo de Gwen Stacy (Hailee Steinfeld). En su universo es la Spider-Woman, pero los fans la conocen como Spider-Gwen. Su logotipo es más elegante que el de Miles con detalles angulares y filosos. Su paleta de colores suele ser: rosa, negra y blanca.

El tercer logotipo es el de Miguel O’Hara o Spider-Man 2099 ( En la película será el actor Oscar Isaac quien de la voz al personaje). Un personaje que podemos ver en los postcréditos de la primera película y en el trailer de la secuela. Su logotipo es un estilo más futurista con patrones más pronunciados y angulosos, además una especie de calavera dibujada en el centro.

Spider woman, Spider-Man India y Spider-Punk

Los siguientes logos corresponden a: Jessica Drew Spider woman, Pavitr Prabhakar Spider-Man India y Hobart Brown Spider-Punk.

Jessica Drew (Issa Rae), se pudo ver en el tráiler de diciembre. Su logotipo es fácil de identificar por su paleta de colores: Rojo con amarillo. Un logotipo con líneas muy finas que destaca por el contraste de colores.

El siguiente logo parece ser el de Spider-Man India #1 , Pavitr Prabhakar. Conocido popularmente como Spider-Man India. Este personaje se pudo ver en el segundo tráiler de la nueva película. Su logotipo presenta líneas con una especie de patrones de brocha, también es un diseño más irregular.

Spider-Punk (Daniel Kaluuya) de Hobart Brown es el sexto logotipo presentado por la cuenta oficial de la película. Un personaje que revive el punk y rock, su logotipo presenta las letras FNSM separadas por una equis. Con líneas irregulares y estilo brocha con salpicaduras por todas partes para denotar su espíritu rebelde.

Scarlet Spider, Cyborg Spider-Woman y Spider-Byte

Finalmente la lista se completa con: Ben Reilly Scarlet Spider, Cyborg Spider-Woman y Spider-Byte Margo.

El logotipo en blanco y negro es de: Scarlet Spider, Ben Reilly, uno de los muchos clones de Peter Parker. En la película tendrá un diseño original en su logotipo.

Cyborg Spider-Woman parece que tendrá un papel importante en la película, se sabe muy poco del personaje en el universo de Marvel. El diseño presenta unas cadenas y un estilo metálico un poco oxidado.

El último logotipo es de la Spider woman llamada Margo. Conocida como: Spider-Byte. Un personaje que ha sido visto en algunos posters de la película. Pertenece a un universo donde combate desde la realidad virtual. Un personaje futurista, el estilo en el logotipo sigue el mismo estilo del Spiderman 2099.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

La próxima película de Spiderman es la secuela de la obra de 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse. Continua la fórmula exitosa de ser animada por computadora y con diferentes estilos de animación, con diferentes Spiderman de diversos universos. El protagonista sigue siendo Miles Morales Spider-Man.

Una película producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en asociación con Marvel Entertainment, y distribuida por Sony Pictures Releasing. En la película, Miles emprende una aventura por el multiverso con un nuevo equipo de versiones de spiderman, conocidos como Spider-Force.

La película de Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará el 2 de junio de 2023. su fecha se ha ido retrasando desde abril de 2022 por la pandemia. Está confirmada una tercera película bajo el título de: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, esperada para el 29 de marzo de 2024. También están desarrollando una película derivada centrada en mujeres.

