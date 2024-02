La marca sin cambios más antigua del mundo en términos de empaque es Lyle’s Golden Syrup, su historia se remonta a 1881 cuando el veterano en negocios Abram Lyle construye una refinería de azúcar en el Támesis, al este de Londres. Creando así un jarabe de melaza, dorado y suave. Lyle lo llamó: Goldie y lo empezó a vender en barriles de madera. Tenía tanta demanda que terminó por envasarlo en la famosa lata de color verde con detalles dorados y que es reconocida a nivel mundial como el envase más antiguo de un producto.

Siendo el poseedor del récord mundial Guinness por tener un empaque inalterable por muchas décadas, todo cambio suponía un reto y obviamente movería las redes sociales. La marca finalmente presentó un nuevo logotipo y nuevas presentaciones embotelladas. El nuevo diseño cuenta con las tendencias más actuales como minimalismo y diseño plano. Se elimina la ilustración anterior y ahora tenemos la cabeza de un león con detalles ornamentales, también se ha utilizado una tipografía más simple.

Lyle’s Golden Syrup: la marca sin cambios más antigua del mundo por fin ha cambiado

La marca Lyle’s Golden Syrup es una marca británica famosa por su jarabe de melaza, dorado y suave. También se ha vendido de la misma manera durante muchos años, esto le hizo recibir un récord Guiness por ser la marca más antigua del mundo sin cambios en su identidad visual durante muchas décadas. Sin embargo este 2024 han decidido lanzar una nueva identidad visual. Su récord alcanzó los 140 años de historia con el mismo logotipo y empaque. La nueva identidad visual se alinea con las tendencias más modernas del diseño. También abandonan su icónica lata y el logotipo de un león rodeado de abejas, en su lugar han presentado un logo más moderno con elementos ornamentales y un estilo de dibujo más atractivo. Además sus envases ya no serán latas y en su lugar utilizarán botellas.

Detalles del nuevo logotipo.

Se conservan elementos del legado de la marca pero se modernizan

La marca Lyle’s Golden Syrup es muy icónica en el Reino Unido, se distinguen sus latas y el eslogan: «Del ardor salió dulzura», inspirado en un relato bíblico del Libro de los Jueces sobre Sansón, quien encontró miel en el cadáver de un león que había derrotado. Esta historia sirvió para construir el universo de la marca su mensaje principal es que las cosas buenas se pueden obtener de los lugares menos esperados. Era importante conservar el león y las abejas es por eso que el nuevo diseño en lugar de un león completo nos muestra solo un rostro de león y su melena tiene un trazo más orgánico y podemos apreciar una abeja más amigable en la parte superior. El nuevo estilo de diseño es más acorde al mercado del siglo XXI.

Lyle’s Golden Syrup un cambio reconocido por los Guinness World Records

Los más nostálgicos extrañaran el diseño anterior y el logro de ser la marca sin cambios más antigua del mundo en términos de empaque. Un reconocimiento que se hizo oficial gracias a los Guinness World Records. Las latas de jarabe de melaza, dorado y suave, son un elemento elegante en la marca, y continúan utilizando el diseño anterior, pero los nuevos productos cambiarán su empaque, diseño, logotipo. Enfrentando así el pasado y el futuro de la marca.

Polémica en redes sociales algunos abrazan lo moderno y otros apoyan la nostalgia

Cuando ocurre un cambio de este tipo siempre las opiniones son muy variadas. Por una lado están los que aplauden el nuevo rediseño y les gustan los elementos modernos utilizados en la marca. Racionalmente es un cambio que se adapta a las nuevas tendencias y se ve como una decisión certera en términos de evolución. Por otro lado tenemos una serie de personas que extrañan el diseño anterior y consideran extraño cambiar una marca tan memorable y con tantos años de historia. El argumento de las personas que extrañan el diseño anterior es que la marca se ha adaptado para un nuevo público. Otros usuarios confiesan que nunca habían puesto demasiada atención a los detalles del león de las latas y hasta ahora se dan cuenta que es un León en proceso de descomposición.

Respetar el legado y evolucionar una marca británica

James Whiteley, director de marca de Lyle’s Golden Syrup, comenta la importancia de evolucionar una marca y al mismo tiempo rendir homenaje de la misma. Una estrategia más amplia que busca garantizar que Lyle’s siga siendo una opción querida en los hogares británicos, combinan lo retro con lo moderno.

Conservando el futuro dulce de Lyle’s

En los próximos meses veremos la nueva identidad de Lyle’s en más versiones de su familia de productos y material impreso y digital. La mezcla entre lo antiguo y lo nuevo que forman parte de todo gran cambio. ¿Cómo impactará esta combinación en la dulce vida de las familias en todo el Reino Unido? Solo el tiempo nos dirá si fue una decisión certera o por el contrario un craso error.

Análisis de la identidad de Lyle’s Golden Syrup la marca sin cambios más antigua del mundo

Me gustó mucho hacer esta nota porque me entere que Lyle’s es la marca sin cambios más antigua del mundo a nivel de empaque. Tampoco imagine que una marca famosa tuviese en su logotipo un león en descomposición, son cosas que simplemente hacen volar mi cabeza. El nuevo logotipo mejora en absolutamente todo el diseño anterior, un león más minimalista, solo se ve su cara, un buen uso de los espacios en negativo en los trazos. También los elementos ornamentales desde la melena del león hasta la abeja que vuela por allí. La tipografía también es mucho más legible y se reduce la paleta de colores para solo dejar el verde y el dorado.

Otro detalle que me parece fascinante de la nueva identidad es esa metáfora bíblica cuyo mensaje es poder encontrar lo bueno en cualquier parte. También me gustó la decisión de la marca de conservar la lata inalterable y simplemente ofrecerlo como una opción más imagino que de manera más reducida. Me pregunto si el hecho de conservar el diseño original les permitirá conservar el record Guiness y seguir sumando años o por el contrario al presentar un nuevo diseño el récord ha terminado.

Otro de los aspectos importantes cuando hay un cambio de esta magnitud es ver en las redes sociales toda la controversia que despierta. Poder ver un grupo de nostálgicos que siempre critican a las ideologías como los woke y otras personas que simplemente ven el cambio como parte de la evolución de la marca.

La nueva identidad visual de Lyle’s Golden Syrup se siente más moderna y conserva los elementos de su pasado histórico. Pasamos de un león muerto a un animal más agradable y atractivo. Al final la marca solo se está adaptando a los tiempos que corren y para los más nostálgicos siempre pueden comprar el producto en su lata antigua.

